Diego Maradona cumpliría 65 años: los sentidos mensajes para recordarlo

Este 30 de octubre, el fútbol argentino y millones de personas alrededor del mundo se detienen para recordar al ícono eterno: Diego Armando Maradona, quien hoy habría celebrado su cumpleaños número 65. A casi cinco años de su muerte, su figura sigue más presente que nunca, y en esta fecha tan cargada de emoción, sus hijas Dalma y Gianinna le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales.

Dalma Maradona publicó en sus redes una foto tierna y emotiva: una recordada ilustración de ella cuando era pequeña con su papá, acompañada por una frase cargada de emoción. “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, además de que sumó otras fotos juntos.

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre, en la que se ve a Maradona besar el Balón de Oro de un lado y a ella del otro mientras ambos no dejan de verse. Musicalizó la publicación con el tema “El corazón sobre todo”, de Estelares. Sobre la imagen, expresó con cariño: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.

Además de sus sentidos mensajes, Dalma y Gianinna aprovecharon la ocasión para compartir también los saludos y homenajes que recibieron de sus seguidores, amigos e incluso de figuras del mundo del espectáculo, para multiplicar el cariño y la emoción en esta fecha tan especial dedicada a recordar a Diego Maradona.

Los homenajes a Diego Maradona en su día

Este 30 de octubre, además de los mensajes emotivos de sus hijas, Diego Maradona recibió homenajes de todo tipo que buscan celebrar su legado y mantener viva su memoria. Uno de los gestos más destacados fue el que tuvo días atrás el Banco Central, que presentó una moneda conmemorativa inspirada en el icónico segundo gol a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Acuñada en plata y con un valor de $235.000, esta edición limitada estará disponible únicamente para las primeras 2500 personas que completen un formulario especial publicado por la entidad.

La moneda rinde tributo a lo que la FIFA reconoció como el “gol del siglo”, un recorrido histórico en el que Maradona dejó atrás a cinco rivales antes de anotar desde su propio campo, el 22 de junio en el Estadio Azteca. Este homenaje llega a poco más de un año de que se cumplan cuatro décadas de aquel Mundial, un momento que marcó para siempre la historia del fútbol argentino y mundial.

Además, se anunció Un Día Maradoniano, un especial en vivo de Olga por el cumpleaños de Diego que incluirá música, relatos, recuerdos y un fuerte componente solidario. La transmisión se realizará a partir de las 19 por Flow y será conducida por Dalma Maradona junto a Migue Granados y Lucas Fridman, con la participación de otros conductores del canal de streaming.

El evento tendrá lugar en el Microestadio Malvinas Argentinas, ubicado en el complejo de Argentinos Juniors, club donde “el 10” debutó en Primera División. Allí, los asistentes podrán cantar, recordar y colaborar, ya que las entradas se canjearán por donaciones que luego se destinarán a la institución y su fundación social, lo que hace una combinación de homenaje y solidaridad en un encuentro pensado para celebrar la vida y el legado de Maradona.

La cuenta de la Selección Argentina posteó: “Un amor para siempre”.

