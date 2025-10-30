Identificaron al policía que agredió a la jubilada Beatriz Blanco: será indagado el 18 de noviembre

La jueza federal María Servini citó a indagatoria al agente de la Policía Federal Pablo Alexis Aldama, identificado como el efectivo que el 12 de marzo pasado golpeó y derribó a la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, durante la represión frente al Congreso. La audiencia fue fijada para el 18 de noviembre, en el marco de la causa que investiga los abusos policiales cometidos aquel día, cuando el Gobierno reprimió una manifestación contra la Ley Bases. Patricia Bullrich había calificado a la mujer de “jubilada patotera”.

La investigación judicial determinó que Aldama pertenece al Batallón 2 del Cuerpo de Guardia de Infantería. Su identificación la hizo la fiscalía y fue posible gracias a una combinación de registros audiovisuales, fotografías y aportes de organismos de derechos humanos como el Mapa de la Policía, que reconstruyeron los movimientos de los agentes desplegados en la zona de Avenida Rivadavia y Callao.

El 12 de marzo, mientras intentaba protegerse de los gases lacrimógenos, Blanco fue empujada violentamente y cayó de espaldas contra la vereda. La secuencia quedó registrada en varios videos que circularon en redes sociales y medios. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una fractura de cadera, heridas en la cabeza y lesiones en un ojo.

Ese mismo día, otras dos personas fueron gravemente heridas: el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, y Jonathan Navarro, hincha de Chacarita Juniors, que perdió la visión de un ojo tras recibir un disparo policial.

En su momento Bullrich intentó justificar la represión al afirmar que la jubilada “había pegado diez palazos”. Blanco desmintió esa versión y ahora dijo sobre su agresor: “Lo quiero ver, le quiero hablar y decirle gracias. Gracias por pegarme, gracias por romperme la cabeza y el ojo; y gracias por romperme la cadera”.

Esta semana la ministra y flamante senadora electa justificó la represión semanal frente al Congreso y habló de “200 policías heridos” pero nunca brindó detalles. Registros obtenidos por elDiarioAR revelaron que la represión ya dejó más de 1.300 manifestantes lesionados desde diciembre de 2023.

MC