Banderas amarillas, la imagen del león y un discurso “anti casta”: los seguidores peruanos de Milei quieren llegar al poder

Remeras amarillas y negras, banderas con el logo de un león y cientos de volantes con el rostro de Javier Milei cubren el local. Parecieran los vestigios de algún bunker electoral del presidente argentino, pero la descripción responde a un domicilio limeño donde todos los días decenas de militantes se reúnen para darle vida al Partido Libertario Peruano (PLP).

Un inmueble de dos pisos en Lince –distrito mesocrático de Lima– se ha convertido en los últimos meses en el centro de operaciones de un grupo de simpatizantes que aspiran a replicar en Perú el éxito electoral de quien consideran su principal referencia.

Pero la génesis no fue capitalina. En 2017, 1.000 km hacia el sur de Lima, un grupo de estudiantes arequipeños se convocaron para leer autores liberales. El centro de estudios tomó el nombre de un famoso paisano: el Nobel Mario Vargas Llosa, quien en las elecciones presidenciales de 1990 postuló con el Movimiento Libertad.

Llegada la pandemia, varios de ellos empezaron a tener un activismo por fuera de los libros. Salieron a las calles de Arequipa para protestar por la extensión de la cuarentena, y cuando Pedro Castillo se impuso en las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori (en julio de 2021) decidieron dar el salto a la política partidaria. En esos momentos, en Argentina, el melenudo economista encaraba la recta final de su primera campaña electoral que le daría una plaza de diputado.

En ese grupo fundacional del PLP estuvo el comunicador Giancarlo Calla, quien cuando era estudiante fue procesado por difamación. En su blog tildó a un profesor de “patriarojil” y lo acusó de contrataciones irregulares. Actualmente, Calla es el motor del partido, ya que es uno de los pocos que está abocado a tiempo completo.

Dentro del partido es uno de los primeros que escuchó a Milei. “Pude disfrutarlo desde sus inicios”, refiere con cierta jactancia. “Cuando estaba en la universidad y decía que era liberal nadie me entendía”, recuerda.

Cita al chileno Axel Kaiser, a la guatemalteca Gloria Álvarez, al español Juan Ramón Rallo, y al argentino Agustín Laje, como las voces que empezaron a esparcir la noción libertaria en las redes una década atrás. Refiere que Milei capitalizó ese fervor que empezaba a sentirse entre algunos jóvenes de la región.

“Hemos hallado en Milei a un líder”, acota sonriente la nutricionista Jessi Vila, vocera y uno de los rostros más visibles de la agrupación. Es evangélica y se opone a la despenalización del aborto.

Hemos hallado en Milei a un líder”, acota sonriente la nutricionista Jessi Vila, vocera y uno de los rostros más visibles de la agrupación. Es evangélica y se opone a la despenalización del aborto

Confiesa haber estado distante de la política buena parte de su vida, ya que lo veía como “algo que resta”. El cimbronazo llegó con la proclamación de Castillo, a quien describe como “un neomarxista”. Participó en varias movilizaciones exigiendo su destitución. En esas marchas conoció a los primeros miembros del partido libertario.

Leyó autores y pasó varias horas escuchando a Milei en redes como parte de su autoadoctrinamiento. Considera que, si bien hoy circulan varios influencers libertarios en redes, es el economista argentino quien ha hecho que todos volteen a mirar esta línea de pensamiento. “Por eso tomamos algunos elementos gráficos que lo representan. El león también es para nosotros la fuerza, el liderazgo”, precisa.

El felino no fue el primer logo que usó el PLP en sus apariciones públicas. Arrancaron enarbolando la bandera de Gadsden, el estandarte internacional de los libertarios. Sin embargo, la imagen de una serpiente con el mensaje “Don't tread on me” (No me pisotees), resultó muy agresiva para la población y no tuvo la acogida esperada. Fue así que en 2022 deciden incorporar el león en su propaganda.

No han podido aún establecer contacto directo con el dirigente argentino, pero destacan formar parte de la Alianza Libertaria de Iberoamérica, red integrada por más de diez agrupaciones entre las que se encuentra el partido de Javier Milei. “Somos el primer partido libertario del Perú”, sostiene Calla, como zanjando diferencias con otras iniciativas ideológicamente similares, tal es el caso del movimiento Tu Independencia liderado por Jorge Ugarte.

¿Perú, un país de libertarios?

Desde el año pasado, el 19 noviembre también es una fecha célebre para los libertarios peruanos. Aquel día festejaron, casi como suyo, el triunfo de Milei en la segunda vuelta. Fue un desahogo. En las semanas previas, la definición electoral argentina había generado una expectativa regional. Pese a la confianza en el proyecto, existía mucha intriga dentro del satélite peruano.

“Estaba muy preocupado por Milei, ya que Massa había lanzado una campaña millonaria para la elección”, dice Edward Cárdenas, ingeniero electrónico y actual presidente del partido.

Estaba muy preocupado por Milei, ya que Massa había lanzado una campaña millonaria para la elección Edward Cárdenas — Presidente del Partido Liberal

Considera que el ascenso a la Casa Rosada significa un envión importante para los libertarios de la región. Como viene ocurriendo en los últimos años, donde la exposición mediática de Milei, había repercutido también en el PLP. Conforme la imagen del candidato argentino crecía, había más medios locales interesados en escucharlos.

Ahora, esperanzados en desperdigar por el Perú la mecha encendida, trabajan en la inscripción electoral del partido. Convocan a simpatizantes para afiliarse y crear comités de apoyo en distintas partes del país. Incluso se ofrecen a ir en auto hacia los domicilios de los interesados en firmar su afiliación. La meta: cumplir con estos requisitos que le pide el jurado electoral peruano para participar en los comicios presidenciales de 2026.

Otra de las razones que alimenta sus esperanzas es la atención que ha generado Milei entre los ciudadanos de a pie. En septiembre pasado, Iñaki Gutiérrez, el community manager del entonces candidato, reveló en una entrevista que el Perú es el país con más seguidores de Milei fuera de Argentina. “El 10% de nuestros seguidores totales es de Lima”, contó.

Ese dato les da un soporte empírico a las altas aspiraciones del PLP. Asocian este interés con “la naturaleza emprendedora” del peruano. “Y esa naturaleza se tiene que vivir en libertad, no quiere un Estado que le quite lo que gana por su trabajo diario”, expresa Jessi Vila. “El peruano es libertario sin saberlo”, agrega Calla.

El peruano es libertario sin saberlo Giancarlo Calla — Partido Libertario Peruano

El contexto económico peruano actual dista del argentino. Bajo una economía abierta al mercado –instalada hace más de 30 años– las cifras macroeconómicas arrojan una inflación anual de apenas 3,41% en 2023. También muestra una estabilidad cambiaria como sello del modelo. Pero, no todas son buenas. En la contracara, se detecta que el último año el PBI cayó 0,5%, marcando un registro negativo por primera vez en dos décadas. Asimismo, un tercio de la población se ubicó por debajo de la línea de pobreza.

Para los libertarios peruanos, estos últimos datos se deben a las malas políticas públicas, que en los años más recientes “se encargaron de entorpecer la inversión privada”. “El sistema actual se ha burocratizado tanto que ha frenado las expectativas de muchas personas”, refiere el presidente del partido Edward Cárdenas. Afirman que esta burocracia favorece aprovechamientos, y por eso, el popular discurso argentino “anticasta” funcionaría mejor en el Perú como una posición “anticorrupción”.

Intentan despegarse del fujimorismo, la línea de derecha más influyente en las últimas décadas, diciendo que son un partido nuevo, pero destacan las medidas económicas de shock tomadas por el patriarca Alberto a inicios de los 90. Disposiciones que han sido emparentadas por diversos analistas con las tomadas por Milei en sus primeros meses de gestión.

Pese al enrarecido clima social en Argentina debido a estas medidas, los miembros del PLP respaldan el accionar presidencial. “Está siendo fiel a lo que dijo en campaña. No tiene un doble discurso”, refiere Vila.

Citan partes de su presentación en el foro de Davos; cuestionan la resistencia de un sector de los gobernadores para frenar la ley Bases, opinan sobre el DNU. Es evidente que siguen a detalle la coyuntura argentina. En paralelo, no descuidan el trabajo de hormiga para inscribir al partido.

A diferencia del caso argentino, el PLP no asoma personalista. No se distingue aún una figura con perfil electoral. Aunque dicen que la idea no sería encontrar un émulo local del provocador economista. “Los argentinos y peruanos tenemos idiosincrasias distintas. Quizás busquemos más una imagen”, cuenta Vila.

La frase queda abierta. Como esperando una revisión más adelante. Por cómo viene cocinándose el proyecto, pareciera difícil pensar en un candidato del libertarismo peruano sin el sello Milei.

OBO/MG