Bregman: “¿Cómo consiguió La Libertad Avanza la presidencia de la Cámara? ¿Pactando con la casta?”

“Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres... silben lo que quieran, no me voy a callar, ¡silben lo que quieran, no me voy a callar! Así empezamos, sépalo desde ahora”. La voz era de la diputada Myriam Bregman, en el recinto de la Cámara de Diputados, entre silbidos y algún grito de “andá a laburar”.

La legisladora trotskista anunció que la izquierda se abstenía de convalidar la llegada de Martín Menem, de La Libertad Avanza, a la Presidencia de la Cámara de Diputados. La abstención en la elección de autoridades del cuerpo es una costumbre de Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) pero en esta ocasión vino con dos encedidos discursos: de Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y de Romina Del Plá, del Partido Obrero (PO).

“Medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud y explícitamente, dicen, anuncian que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotros, nosotras, de ninguna manera vamos a facilitar eso y se da una gran paradoja porque hicieron campaña electoral hablando de la casta y La Libertad Avanza no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? No cuenten con nosotros”, dijo Bregman.

Entre abucheos y casi gritando, Bregman señaló que “La Libertad Avanza usará ese sillón, esa Presidencia, para conseguir las mayorías necesarias para aprobar esas leyes contra el pueblo”. “Nosotros nos vamos a oponer aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud así lo decidan. Algunos se integran gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados. Otros nos dijeron que venía el fascismo y ofrecen a suyos como embajadores y funcionarios. Nosotros no, la izquierda será fiel a su coherencia, a sus principios y a sus valores y, como dije, esto no es personal pero es profundamente político”, afirmó la diputada.

De inmediato, Del Plá dijo que “los acuerdos para la designación de las autoridades son las roscas para aplicar la política de ajuste y de motosierra que se vienen anticipando”. “Son las roscas que vemos que están haciendo los distintos bloques y los distintos sectores políticos que, gustosos, como reclamó el embajador norteamericano Mark Stanley, están colocando sus funcionarios para ese gabinete de unidad nacional donde más casta no se consigue”, dijo la referente del PO.

La diputada trotkista señaló que “el regreso de toda la casta” se podía distinguir entre los invitados presentes en los palcos del recinto de Diputados y sostuvo que van a “seguir saqueando al país, para atacar a fondo a los jubilados y jubiladas, para implementar una mayor devaluación que con una furiosa inflación y la estanflación van a liquidar los ingresos de la población y, por lo tanto, una política que va a necesitar de este Congreso y de quienes quieran gustosos acompañarlos y les allanen el camino”.

JJD