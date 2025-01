Bullrich quiere viajar a Venezuela para presionar a Maduro por el gendarme detenido

El fin de semana Patricia Bullrich le soltó al venezolano Edmundo González Urrutia la promesa de acompañarlo el próximo 10 de enero a Caracas para darle volumen argentino a la avanzada opositora contra Nicolás Maduro, pero a menos de 72 horas de esa fecha el periplo de la ministra de Seguridad de Javier Milei es un misterio. “Voy a estar contigo allá en tu asunción si me invitas”, le dijo la funcionaria libertaria en el evento de la Fundación Libertad.

Es una incógnita si efectivamente Bullrich se subirá a un avión, sobre todo cuando el caso del gendarme detenido Nahuel Gallo volvió a tener centralidad. Ayer Maduro acusó al efectivo de las fuerzas federales de intentar asesinar a su vicepresidenta, y este martes salió en su defensa la líder opositora María Corina Machado, la referente detrás de lo que fue la candidatura de González Urrutia en las elecciones de julio pasado.

Fiel a su perfil atrevido, Bullrich se “autoinvitó” a la estrategia de la oposición venezolana para intentar hacerse con el poder el próximo viernes. Pero este martes al menos tres fuentes argentinas y venezolanas vinculadas a la Casa Rosada y al comité de González Urrutia en Buenos Aires señalaron a elDiarioAR que no hay precisiones sobre el posible viaje, que está cargado por demás de tintes dramáticos. “No lo tenemos claro tampoco. Son días complejos”, dijo una de las voces consultadas.

El 10 es el día en que Maduro tiene pensado recibir la investidura de lo que sería su tercer periodo consecutivo. Pero el proceso está atravesado por la polémica desde que el actual mandatario se arrojó la victoria en las elecciones sin presentar las actas de votación. González Urrutia también se autoproclamó ganador de los comicios y tuvo que exiliarse a España.

A modo de presión internacional, el opositor estuvo el fin de semana con Milei, también viajó a Uruguay y ayer se reunió en Estados Unidos con Joe Biden. Tiene la intención de viajar a Caracas el próximo viernes en compañía de un grupo de exmandatarios de la región, como el colombiano Andrés Pastrana, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, el ecuatoriano Jamil Mahuad, el boliviano Jorge Quiroga, el paraguayo Mario Abdo Benítez, los panameños Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, y la costarricense Laura Chinchilla. Desde el régimen de Maduro advirtieron que, si el aterrizaje de esa comitiva ocurre, todos podrían ser arrestados. Sobre el opositor pesa una recompensa de U$S100.000 para su captura.

El caso del gendarme

Bullrich tomó como una cuestión personal la detención del gendarme Gallo, un efectivo de una de las fuerzas que ella controla desde el ministerio. Hace ya un mes que está arrestado en Venezuela, sin paradero conocido, luego de intentar ingresar al país para visitar a su familia. Anoche, luego de que Maduro acusara a Gallo de ser parte de un operativo de inteligencia del gobierno argentino para asesinar a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la ministra cruzó al chavista por redes sociales.

“Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello. ¡LIBERÁ A NAHUEL YA!”, escribió Bullrich.

Vía Cancillería el Gobierno denunció a Venezuela en la Corte Penal Internacional y consiguió declaraciones a su favor por parte de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que calificaron la detención de Gallo como un delito de lesa humanidad.

Este viernes se pronunció sobre Gallo la opositora Machado, quien estuvo detrás de la candidatura de González Urrutia en las elecciones del año pasado por la proscripción a la que la obligó el chavismo. “Usan rehenes como chantaje”, denunció sobre la suerte del gendarme argentino en una conferencia de prensa que brindó a medios internacionales desde la clandestinidad, ya que también tiene en contra un pedido de captura en su propio país. Machado dijo también que la situación de la embajada argentina en Caracas –actualmente patrocinada por Brasil– es “un ataque”. Relató que tuvo contacto directo con Bullrich y Milei y dijo sobre la gestión libertaria: “Argentina ha sido muy valiente y tiene muy claro cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos”.

