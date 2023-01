Se calienta la campaña del PRO: un Zoom con pelea, giras cruzadas de Larreta y Bullrich, y las dos cumbres de Macri

A la campaña de verano del PRO no le faltan condimentos para estar más caliente. Con todos los precandidatos presidenciales recorriendo los puntos turísticos del país, y con el ex mandatario muy activo desde el sur, el partido amarillo transita la temporada previa a las definiciones electorales en ebullición. Varios son los frentes abiertos, desde un Zoom muy discutido sobre la situación en las provincias, a giras cruzadas en Corrientes de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el rol de Mauricio Macri como anfitrión de dos cumbres claves que habrá en la Patagonia.

“Molesto” con Larreta y sin foto con Bullrich, Macri se mete en la arena política en Mar del Plata

Más

La interna vivió un momento tenso ayer en una reunión virtual entre todas las espadas del partido. El foco de discusión fue el armado en distintas provincias donde no hay un candidato de consenso con sus socios de Juntos por el Cambio. Uno de esos casos es Mendoza, donde el diputado macrista Omar de Marchi busca desafiar al radicalismo, que hoy gobierna la provincia con Rodolfo Suárez y quiere mantenerla este año con la candidatura del senador Alfredo Cornejo.

Bullrich le planteó en el Zoom a De Marchi estar en desacuerdo con su intención electoral. La semana pasada el presidente de la UCR, Gerardo Morales, le exigió a sus socios del PRO que “pongan orden” ante la amenaza de ruptura: el diputado está decidido a postularse por fuera del frente Cambia Mendoza, que asegura que solo sirvió para ganar las elecciones, como ya publicó este medio la semana pasada.

“Omar fuerza situaciones y Patricia le dijo que no podía romper todo por sus aspiraciones personales. Hubo una discusión, pero no se definió nada”, aseguró a elDiarioAR una fuente macrista al tanto de la cumbre virtual, en la que también participaron Macri –que no opinó al respecto–, Larreta y Eduardo Machiavelli –jefe del armado nacional del alcalde porteño–. Además estuvieron los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Federico Angelini, y el ex senador Federico Pinedo, según consignó Clarín.

Este medio intentó consultar a De Marchi pero no respondió a su celular. Pese al desacuerdo, en el seno del PRO quedaron en tomar una decisión en los próximos días. El legislador mendocino es parte del equipo de campaña de Larreta y tiene su aval en sus movimientos. “Horacio tiene un rol de no romper, pero es consciente de que son situaciones complejas. Con que se haga el boludo, es suficiente”, apuntaron cerca del jefe de Gobierno.

Larreta y Bullrich se miden en Corrientes

El reto de Bullrich a De Marchi podría enmarcarse en la pelea estructural que la titular del PRO mantiene con el alcalde de cara a las PASO presidenciales. De hecho, ambos dirigentes tienen en agenda visitar en estos días Corrientes para mostrarse en la Fiesta Nacional del Chamamé, pero en momentos distintos para evitar cruzarse. Medirán fuerzas sobre sus apoyos locales, en una provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés.

Este jueves por la mañana Bullrich tuvo una postal con el mandatario provincial y con los senadores nacionales de la UCR Luis Naidenoff –por Formosa– y Carolina Losada –Santa Fe–. “Sos una amiga. Sos una tipa que anda y que lucha. Es un lujo que estés hoy acá”, la elogió Valdés en una conferencia de prensa conjunta. Por la noche, la ex ministra de Seguridad estará en los festejos chamameceros, acompañada por un puñado de los diputados que le responden directamente, como son Federico Angelini, Sebastián García de Luca y Sabrina Ajmechet.

Larreta, por su lado, llegará a la capital correntina el sábado próximo. Obviamente prevé ser recibido por el gobernador para desarrollar una agenda que incluye una visita al interior provincial. Habrá una reunión y conferencia de prensa con Valdés, una visita al festival y la inauguración de un local del PRO en el centro de la ciudad.

El juego de Macri

El plato fuerte del reinicio de campaña de Bullrich –volvió anteayer de unas vacaciones familiares en Brasil– serán las 48 horas que pase con Macri en el country Cumelén de Villa La Angostura. Será una cumbre para ajustar su armado político, como contracara a los encuentros que tuvo el ex presidente con Larreta el último fin de semana del 2022.

En el búnker de la ex ministra aseguran que no está en duda su candidatura presidencial, más allá de lo que haga el ex mandatario. Y la simpatía mutua es más que evidente. De hecho, cerca de Macri habían confiado a elDiarioAR que quedó “molesto” con el jefe de Gobierno tras sus entrevistas, sobre todo por las filtraciones que hubo en diciembre sobre los contactos indirectos que había entre ambos, antes de que finalmente se vean las caras.

Macri, a su vez, será anfitrión el sábado en Bariloche de una cumbre con diputados y senadores amarillos de todo el país. Encabezará el Primer Foro Federal de Legisladores del PRO. Manteniendo la incógnita electoral, buscará mostrar la preponderancia que todavía tiene en el partido, luego de la presentación que hizo hace una semana en Mar del Plata de su libro “Para qué”, donde juntó a halcones y palomas.

Según consignó Télam, la jornada estará marcada por la discusión de aspectos económicos y sociales, a la vez que también se abordarán los conflictos con comunidades mapuches en el sur del país. Un tema que desde el macrismo ya han mostrado tener mano dura.

En la reunión patagónica Macri evitará hacer un favoritismo entre Larreta y Bullrich, que no van a participar. Entre los invitados para exponer hay referentes de sus dos armados: el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, parte del equipo económico del alcalde; y Eugenio Burzaco, ex funcionario del Ministerio de Seguridad, quien tiene intenciones de ser candidato a intendente de Bariloche.

MC/MG