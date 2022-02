Juntos por el Cambio exige al Gobierno tomar partido contra Putin

Esta vez coincidieron. Tanto Patricia Bullrich como Gerardo Morales le exigieron al Gobierno un pronunciamiento frente a la escalada geopolítica en Ucrania. La presidenta del PRO y el de la UCR demandaron que Alberto Fernández se corra de la “prescindencia”. Lo plantearon al final de un encuentro que, a priori, tenía una agenda completamente distinta. ¿Cuál? Institucionalizar la coalición opositora y darle espacio a los aliados minoritarios de Juntos por el Cambio.

En concreto, el objetivo era contener a los líberos que forman parte del frente y podrían tener protagonismo electoral en el 2023. Por ejemplo, el senador Luis Juez, las diputadas Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña, más el sanjuanino Marcelo Orrego y Alberto Asseff. La cita se concretó en el salón de fiestas La Escondida, ubicado en el Centro Naval de Olivos. Pero la conferencia de prensa posterior al encuentro realizado desvió la atención. La recondujo hacia Ucrania, donde el clima prebélico aumenta minuto a minuto.

“Tuvimos un momento en el que hemos reflexionado sobre el orden internacional”, anticipó Patricia Bullrich al final de la juntada. “El Gobierno argentino tiene que tener un pronunciamiento contundente sobre la necesidad de paz. Le pedimos desde Juntos por el Cambio un pronunciamiento contundente a nuestro Gobierno”, aseguró la exministra de Seguridad de Macri. Y remató: “Nuestro presidente fue en un momento inoportuno a Rusia, cuando el conflicto estaba en ciernes”. Se refería a la gira que Alberto Fernández realizó en Rusia y China, con bilaterales pautadas con los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping.

El gobernador jujeño Gerardo Morales coincidió. “Quiero reafirmar sobre Rusia y Ucrania que la actitud prescindente de nuestro gobierno nos puede convertir en cómplices de una guerra eventual, innecesaria y que se puede evitar”, opinó el jefe de la UCR. Con ambiciones presidenciales, discurso nacional y también global, Morales concluyó: “Hay necesidad de bregar por la paz y el cumplimiento de compromisos asumidos en la ONU. Le exigimos al gobierno que fije una posición contundente respecto a lo que está ocurriendo”.

Bullrich y Morales a su vez repartieron críticas al oficialismo y al ministro de Ambiente Juan Cabandié, por los incendios desbocados que ya arrasaron con un 10% del territorio provincial. Las críticas funcionaron como una defensa al gobernador radical Gustavo Valdés, quien se cruzó con Cabandié en los últimos días.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que la reunión sirvió para fortalecer e institucionalizar la alianza opositora. En Olivos también estuvo Míguel Ángel Pichetto, quien administra la franquicia del Peronismo Republicano. “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por las fuerzas que forman parte de Juntos por el Cambio”, se alegró Ferraro.

El cara a cara de los jefes partidarios de JxC, más los aliados no del todo alineados con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, buscó ordenar tres puntos: mejor la organización de Juntos, conteniendo a los satélites; afinar la coordinación parlamentaria, incluida la agenda para el Senado y Diputados; y empezar a delinear programas rumbo al 2023.

JxC pretende instaurar, o intentarlo al menos, un manual de convivencia para resolver en paz los choques de ambiciones internas. En adelante se organizarán nuevas mesas de conducción en JxC. La mueblería cambiemita incluirá instancias de encuentros federales, provinciales, de coordinación legislativa y programática.

Existe una meta no explicitada en ese anuncio: la de poner una suerte de bozal ante las afirmaciones hechas individualmente, pero en nombre de la coalición opositora. La multiplicación de grupos y embajadores cambiemitas es un intento por armonizar el caos en el que, por momentos, convive la familia opositora. Esa institucionalización reemplaza lo que en JxC no se consigue: un liderazgo ordenador, respetado por todos los actores. El elegido no debería contar con una agenda de intereses propios rumbo al 2023. Pero en Juntos no abundan los leones completamente herbívoros.

AF