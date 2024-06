La Casa Rosada celebra el triunfo en el Senado, pero insistirá con Ganancias y Bienes Personales

La aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado le dio al gobierno de Javier Milei un triunfo legislativo largamente anhelado. Sin embargo, en la Casa Rosada saben que el partido todavía no terminó y que será fundamental el vínculo que puedan volver a tejer con sus aliados en Diputados. La estrategia del oficialismo quedó explicitada desde temprano: insistir con algunos puntos de los proyectos originales cuando la Cámara Baja se disponga a tratar sus modificaciones, lo que se estima que ocurrirá en la última semana de junio. Todos los ojos vuelven a posarse ahora sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que este jueves a las 17 visitará la Cámara de Diputados para reunirse con los jefes de los distintos bloques opositores.

“Reconozco que hay modificaciones del Senado que son aportes, que hacen interpretar mejor la ley, en otros queremos insistir en Diputados”, apuntó en una entrevista con Radio Mitre el ministro coordinador, una de las figuras encargadas del diálogo con la oposición, una tarea que lleva adelante junto a su vicejefe, José “Cochi” Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Cerca de Francos consideran que fue “un paso adelante” la aprobación de los proyectos en ambas cámaras. Y se muestran optimistas en que lograrán en Diputados la misma cantidad de votos que obtuvieron en abril, gracias a los aliados del PRO y los puentes tendidos con figuras como el radical Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto, referente de Hacemos Coalición Federal.

La intención del Gobierno es tantear la predisposición de esos sectores a la hora de volver a incorporar varios de los puntos excluidos por la Cámara Alta. Es que el Senado aprobó el paquete fiscal, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el régimen actual de Bienes Personales. Este jueves, Francos se mostró convencido de que Diputados sancionará la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias. “¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó el jefe de Gabinete.

“Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos”, cuestionó Francos que, tras varios idas y vueltas, contó este miércoles con una considerable ayuda por parte de los santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal: José María Carambia y Natalia Gadano no dieron quorum, votaron en contra de la ley Bases, pero se ausentaron al momento de la votación en particular, lo que le facilitó el trámite al oficialismo.

Quien también se encargó de aclarar que los proyectos originales siguen siendo un horizonte para el Gobierno fue el vocero presidencial Manuel Adorni. “La ley original es parte de nuestro camino, después los tiempos van permitiendo que algunas cosas se den hoy y otras cosas se den más adelante”, indicó el portavoz durante su conferencia matutina, en la que también aseguró que el oficialismo insistirá con la privatización de Aerolíneas Argentinas y otras empresas del Estado que quedaron afuera del proyecto en el marco de la negociación en el Congreso. Adorni aclaró avanzan “como la dinámica política nos lo vaya permitiendo”, pero se mostró confiado en que las “3000 reformas” y la ley Bases “van a terminar siendo una realidad, porque nosotros creemos en lo que hacemos”.

Así y todo, no faltan los que aseguran que existe una diferencia de criterios en el Gobierno entre quienes buscan respetar los consensos alcanzados en el Senado y quienes apuntan a “ir por todo”, incluso a costa de romper algún que otro acuerdo político. Según pudo saber elDiarioAR, la Casa Rosada no tendría inconvenientes en avanzar con una serie de decretos en caso de que la ley Bases que se apruebe no satisfaga los deseos del presidente Milei. La palabra “ceder” no forma parte del vocabulario libertario, aunque en la práctica el oficialismo es mucho más pragmático de lo que puede llegar a confesar.

PL