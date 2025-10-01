CFK: “¿Qué me contás Milei del 'Profe' Espert? Tu primer candidato a diputado nacional en PBA, recibiendo dólares de los narcos”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un nuevo mensaje de la “saga 'Che, Milei'”, dedicado al Presidente y, en el medio de críticas y chicanas por la situación económica, los vaivenes del dólar y la suba del riesgo país, en esta ocasión la exmandataria, que cumple una condena con prisión domicialiria en un departamento del barrio de Constitución, le apuntó a José Luis Espert tras conocerse las revelaciones de elDiarioAR por los vínculos del diputado con Federico “Fred” Machado, al señalar que el “primer candidato a diputado nacional” en la Provincia de Buenos Aires sería “asociado y recibiendo dólares de los narcos”.

“¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale… Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, comenzó en un posteo de su cuenta de la red social X.

Asimismo,continuó: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ”libertario“… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ”competencia de monedas“ fracasó, hay más dólares ”en el colchón“ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo! Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.

“P/D: ¿Y lo del ”Profe“ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba 'cárcel o bala'… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, culminó.

La exmandataria ya se había manifestado este martes en igual sentido sobre las denuncias contra Espert en el marco del primer plenario de candidatos de cara a las elecciones de octubre de la agrupación Primero la Patria, que se realizó en la sede central de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y durante el cual se dio a conocer un audio de CFK. Qué dijo: