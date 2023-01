Comisión de Juicio Político: se convocará a los jueces de la Corte a Diputados y quedará en ellos asistir

La diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, indicó hoy que ese cuerpo parlamentario convocará a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, una vez que se avance en la investigación, para “garantizar el derecho a la defensa” de los magistrados, pero que quedará en “ellos” asistir o no.

“Vamos a convocarlos y está en ellos venir o no”, sostuvo Gaillard en declaraciones a Radio 10.

La legisladora precisó que “en estos días estamos ingresando el proyecto” que entregó el presidente Alberto Fernández y que, una vez que esté la convocatoria a sesiones extraordinarias, se convocará a la Comisión de Juicio Político para “tratar el tema”.

En torno al proceso, la diputada del FdT indicó que “se hace una primera reunión donde se analiza el índice de verosimilitud de las denuncias, se dictamina abrir la etapa de pruebas, se abre investigación, se producen las pruebas y se formula la acusación o no, que es el que va al recinto y debe aprobarse por mayoría de los dos tercios”.

Ante una consulta, Gaillard señaló que en el marco de ese proceso “se pueden pedir pruebas, inspecciones oculares, pruebas testimoniales, careos”.

“Se puede solicitar la presencia de los magistrados y, respecto a los denunciados, son convocados una vez producidas todas las pruebas para informales y para que hagan su descargo. Pueden ir o no; en el caso de que no lo hicieran, no obstaculiza el proceso. Es para garantizar el derecho de defensa de ellos”, añadió.

El Presidente entregó el 4 de enero último a Gaillard y al jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores, y requirió su “pronto tratamiento legislativo”.

CRM con información de la agencia Télam