La conclusión de Bullrich sobre la muerte de Thiago Correa tras los disparos de un policía: “Seguramente la bala rebotó”

Mientras los familiares despedían este lunes a Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre delincuentes y un policía en el barrio Almafuerte, en el partido bonaerense de La Matanza, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, volvió a defender al oficial que hizo el disparo mortal, atacó al fiscal del caso, Diego Rulli, por la detención del ayudante Facundo Daniel Aguilar acusado de exceso de legítima defensa, primero, y de homicidio con dolo eventual, después (prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión), y anticipó que las pericias darán como resultado que “seguramente la bala rebotó”.

“Tenemos una mirada. Quienes salen a robar en banda son los responsables del homicidio de Thiago. El policía no salió a robar, salió con su mamá dirigiéndose a la policia montada. De ninguna manera se puede culpar a una persona por defender su legitima defensa y hacer lo que tiene que hacer”, sentenció la funcionaria.

Asimismo, Bullrich reiteró que se sentía “indignada con el fiscal. El policía, con esa caratula, tenía intención de matar a Thiago. Estoy indignada, ¿dónde vive ese fiscal?”, se preguntó y sacó su conclusión antes de conocerse los resultados de las pericias: “Seguramente la bala rebotó. Descarga su cargador sobre los delincuentes, lamentablemente una bala sale de su recorrido. Vamos a ir con todos los cuerpos legales a defender al miembro de la policía Federal, que no fue a matar a Thiago”, concluyó la Ministra en una entrevista con A24.

El policía federal Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, que disparó 11 veces ante un intento de robo en La Matanza fue imputado este domingo por el fiscal Diego Rulli por homicidio con dolo eventual, mientras permanece detenido, luego de que uno de los proyectiles haya alcanzado a Thiago Correa, el menor de 7 años que falleció tras recibir el impacto de una bala perdida, tras permaneces horas con muyerte cerebral, y cuyos restos fueron despeidos este lunes.

El auto que trasladaba el cuerpo del pequeño junto con otros vehículos que lo acompañaban pasó por el Colegio Santa Rosa, a donde asistía el niño, mientras que luego pasó por el Club Unidos de La Tablada, donde Thiago jugaba al fútbol y, finalmente, el recorrido concluyó en el cementerio Parque.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en Ciudad Evita, partido de La Matanza, cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, fue abordado por cuatro delincuentes y respondió con su arma reglamentaria. Disparó al menos 11 veces, mató a uno de los asaltantes, hirió a otros dos, y uno de los proyectiles impactó en Thiago, que se encontraba a 200 metros, esperando el colectivo con su padre.

Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Ballestrini y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo, donde permaneció internado en estado crítico. Falleció el viernes 6 de junio, tras una intensa lucha por sobrevivir.

“Estábamos como padre e hijo. Me pidió que lo lleve a caballito, hablamos de la vida. Me dijo que a los 15 años quería jugar conmigo a la pelota en el barrio”, relató entre lágrimas Víctor Correa, padre del niño, en diálogo con Clarín.

En la balacera murió, además de Thiago, Brandon Corpus (18), quien recibió seis tiros, y resultaron heridos Uriel Montenovo (21), con un disparo en la pierna, y Uriel Leiva, baleado en el abdomen y en estado crítico.

Por el caso, la Justicia ordenó la inmediata aprehensión del agente (primero por “exceso en la legítima defensa” y después por homicidio con dolo eventual“ y caratuló la causa como ”tentativa de robo en lugar poblado y en banda, con uso de arma de fuego cuya aptitud no está acreditada, homicidio y lesiones graves“.

La Policía Científica halló en el lugar un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida y rastros hemáticos del menor a casi 200 metros del epicentro del tiroteo.

La familia de Thiago pide justicia

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo Fabián, el papá de Thiago Correa, este lunes, en medio de la despedida en el cementerio Parque.

Horas antes, tras conocerse la muerte de Thiago en el hospital, la comunidad de La Matanza se vio conmocionada y minutos después de la trágica noticia, una vecina cercana a la familia, quien se identificó como la “abuela del corazón” del pequeño de 7 años, protagonizó un desgarrador testimonio frente a las cámaras de televisión en la puerta del Hospital de Niños de San Justo.

La mujer, que vive a dos cuadras del hogar de la familia Correa, recibió en vivo la confirmación de la muerte del menor. En un llanto inconsolable, clamó de forma desesperada: “Por favor, saquen a los militares a la calle, nos van a matar a todos”. Su grito de auxilio reflejó el sentir de una comunidad atemorizada por la creciente inseguridad.

En medio de su dolor, la “abuela del corazón” de Thiago interpeló directamente a las autoridades. “Lo que está pasando acá en La Matanza, ¿dónde está el señor Gobernador, dónde está el señor intendente?”, preguntó, haciendo referencia a Axel Kicillof y Fernando Espinoza, respectivamente. Además, propuso realizar una marcha para exigir medidas concretas que garanticen la seguridad de los vecinos.

El fallecimiento de Thiago Correa se confirmó en horas de la noche del viernes. El menor había resultado herido durante un enfrentamiento armado entre un efectivo de una fuerza federal y cuatro delincuentes. Su cuadro clínico era irreversible, producto de una bala perdida que ingresó y salió de su cráneo.

Personal del INCUCAI se reunió con la familia, quienes finalmente confirmaron la triste noticia. La víctima había sido trasladada al Hospital de Niños de San Justo en la madrugada del jueves, luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital Balestrini.

“Está luchando por su vida”, había expresado Fabián, el padre de Thiago, el día anterior, quien permaneció en la puerta de la habitación de su hijo desde el dramático episodio ocurrido la noche del miércoles. Estuvo acompañado por amigos y familiares que lo contuvieron en esos momentos de angustia. Sin embargo, a última hora, el propio padre confirmó la trágica partida de su hijo: “Thiago ya descansa en paz”.

Se supo que el papá de Thiago estaba con él en el momento en que el nene se desplomó en sus brazos tras recibir el impacto de la bala. El hombre relató a la prensa el desesperado intento por salvarle la vida a su hijo:“Estábamos como padre e hijo. Me pidió que lo lleve a caballito, hablamos de la vida. Me dijo que a los 15 años quería jugar conmigo a la pelota en el barrio”, relató entre lágrimas.

Con información de agencias.

