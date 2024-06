Cruce a los gritos entre Wado de Pedro y Villarruel por la represión afuera del Congreso

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el senador kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro protagonizaron esta tarde un cruce a los gritos en el recinto de la Cámara alta por la represión perpetrada por fuerzas policiales afuera del Congreso a manifestantes que protestan en contra del proyecto de ley de Bases que se debate en la sesión.

El conflicto estalló cuando Villarruel retomó su sillón en el estrado —después que al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se le venía complicando al conducción de la sesión— y dijo que una moción de orden que se había presentado para conformar una comisión de senadores que se dirija afuera del Congreso a verificar la violencia asociada a la represión policial “no existía”.

La moción de orden, sin embargo, había sido presentada por un senador, el radical Eduardo Vischy, aunque era reglamentariamente improcedente.

Cuando Villarruel dijo la moción de orden no existía, De Pedro afirmó casi gritando: “Discúlpeme, yo sé que usted reivindica un régimen distinto, esto es un régimen democrático y republicano”. La vicepresidenta, que también tenía el micrófono activado, le retrucó: “Senador, no me haga entrar en su historia personal”.

De Pedro es un importante dirigente de La Cámpora, hijo de detenidos desaparecidos de la última dictadura, y Villarruel es una abogada cercana a exrepresores de esa misma dictadura, que trabaja por la causa de la “memoria completa”. Por lo tanto, del cruce entre ambos, aunque se produjo por una cuestión reglamentaria, trascendieron sus pasados personales.

Finalmente, De Pedro admitió que la moción de orden inicialmente presentada no correspondía y presentó una nueva moción de orden para que se “pase un cuarto intermedio para constituir una comisión de senadores y terminar con la represión” afuera del Congreso. La moción de orden resultó rechazada a mano alzada, y se continuó el debate del proyecto de ley de Bases.

Entonces, De Pedro anunció que el bloque Unión por la Patria se retiraba del recinto para ir la calle para intentar frenar la represión.

JJD