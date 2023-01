Daniel Scioli: “Los acuerdos con Brasil son un punto de partida”

No hay dudas de que el embajador Daniel Scioli es una de las figuras centrales, en estos días de vida diplomática en la Argentina. No sólo por el papel clave que tuvo en las negociaciones con Brasil junto al presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y el ministro Sergio Massa. También porque, como el diplomático dijo, las resoluciones concretas en los más diversos campos con el gobierno brasileño de Lula da Silva, “sirve de matriz para otros tipos de acuerdos regionales”.

El jefe de la embajada en Brasil destacó “la gran relación personal y la armonía tanto ideológica como política de los presidentes”, lo que “redunda necesariamente en una agenda muy concreta entre los dos países. Desunidos somos débiles, unidos somos fuertes” sentenció. Fue justo a propósito de esta idea que la prensa indagó sobre un eventual acuerdo de libre comercio entre China y Uruguay. Scioli replicó: “Respetando las reglas fundacionales del Mercosur, que es la de negociar bloque, no vemos problema sino al contrario. Como dije, juntos tendremos más potencia”.

Para el embajador argentino en Brasil esa “gran relación entre Lula y Alberto redunda en una irradiación en el ámbito regional, muy positiva. Imaginen que el presidente brasileño anterior hablaba de Argentina como equivalente a comunismo y socialismo”.

El embajador, quien participa de la cumbre de la Celac en el hotel Sheraton, habló con el elDiarioar sobre ese cambio en las relaciones con un aliado estratégico como es Brasil.

¿Cómo ve la ausencia del venezolano Nicolás Maduro? ¿Coincide con el argumento de él que menciona potenciales riesgos para su vida en este viaje?

-Mire, yo no me meto en eso, pero quiero recordarles que aquí lo importante que es que están presentes todas las delegaciones de la CELAC, en distintos niveles de gobierno. Vuelvo a dar el ejemplo de nuestras negociaciones con Brasil: es precisamente lo que queremos proyectar para toda la región.

La prensa volvió sobre el tema de Uruguay y su posible alianza con China, justamente como un indicador de eventual debilidad del bloque sureño. “Con el canciller brasileño Mauro Vieira hablamos de defender el relacionamiento en bloque (con terceros mercados). El mundo tiene hoy una gran demanda de nuestros productos, alimentos energía, minería y litio.

-Embajador ¿se apuesta a una moneda común? ¿Con qué objetivo?

-El año pasado, el comercio bilateral aumentó 50% y lo que hoy buscamos son distintos caminos que nos lleve a aumentar ese intercambio, pero de manera más equilibrada. Argentina y Brasil quieren hacer crecer su comercio mutuo y vamos a ir por alternativas, que compensen nuestras restricciones de divisas. No olvidemos además que el gobierno de Lula tiene solo 24 días y, durante una semana (desde el 8 de enero) estuvo inmerso en intentos de generar caos y golpe. Puedo decir que los acuerdos de ayer fueron un punto de partida.

¿Se concretará la financiación para el segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta?

Miren, en el gobierno anterior se me acercaron el ex ministro Paulo Guedes y el presidente de la empresa Odebrecht, y me manifestaron mucho interés. La razón fue y sigue siendo clara: Brasil podrá comprar gas más barato a la Argentina. Ya está terminando la primera etapa, y luego se abrirá la licitación para la segunda.

Ese tramo posterior es el que deberá llevar el gas de Vaca Muerta a la frontera con el estado brasileño de Río Grande del Sur.

En su discurso inaugural el presidente Fernández habló de una derecha recalcitrante y fascista que atenta contra las instituciones. ¿Comparte esa definición?

Lo que tenemos que hacer es ir encontrando respuestas que entusiasmen, una agenda de desarrollo, progresista, mirando la soberanía.

EG/MG