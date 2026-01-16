De Davos a La Feliz, Milei termina enero con una agenda repleta de viajes y evita encontrarse con Lula en Paraguay

Córdoba, Davos, Asunción y Mar del Plata. El presidente Javier Milei terminará enero acumulando millas. Con una agenda que incluye su debut en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, una tercera intervención en el Foro Económico Mundial y un cierre en la Derecha Fest, el mandatario no tendrá que cruzarse con su par de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Es que el presidente brasileño adelantó que no estará presente este sábado en la capital paraguaya para la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Argentina y Brasil mantienen un desacuérdo diplomático por la situación de la embajada argentina en Venezuela que hoy está a cargo del gobierno brasileño.

Según explicaron fuentes oficiales a la agencia EFE, la ausencia de Lula se debe a que en un primer momento la cumbre en Paraguay sería a nivel ministerial. “Posteriormente, el Gobierno de Paraguay elevó el nivel, de ministerial a presidencial. Se cambió lo acordado”, indicaron.

Lula sí recibirá el viernes, en la ciudad de Río de Janeiro, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al jefe del Consejo Europeo, António Costa, quienes luego partirán a la capital paraguaya.

La firma del acuerdo se realizará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay bajo la supervisión del anfitrión, Santiago Peña, quien también asumirá la presidencia del bloque.

Según fuentes oficiales paraguayas, además de Von der Leyen y Costa, también están confirmadas la presencia de los líderes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado y Bolivia está en el proceso final de su adhesión como miembro pleno del grupo suramericano. Brasil estará representado por su canciller, Mauro Vieira.

Pero antes de viajar a Paraguay, hoy por la noche Milei pisará por primera vez en funciones el Festival de Jesús María, en Córdoba. Será su debut político de 2026 en el interior del país. Lejos de la rigidez de los actos oficiales porteños, Milei apostará a una postal popular, cargada de simbolismo y con público afín.

En su breve paso por Paraguay, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Este jueves, el Presidente confirmó en su cuenta de X que el próximo 27 de enero viajará a Mar del Plata para una nueva edición del festival Derecha Fest que reúne a los ideólogos libertarios. Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.

El viaje a La Feliz es parte del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA), según señalaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

Pero antes, el mandatario partirá este domingo hacia Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, el tercero desde su llegada al poder. El encuentro que se desarrollará entre el 19 y el 23 bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. Será su primera gran aparición internacional de 2026 y viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En la Casa Rosada admiten que el Presidente volverá con una hoja de ruta conocida, pero con una ambición ampliada. Esta vez, el objetivo no es solo incomodar al auditorio ni reforzar su identidad libertaria, sino ordenar un espacio ideológico y proyectarse como referente regional de una derecha liberal y conservadora en ascenso.

Con información de agencias