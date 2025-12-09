Por decreto, Milei reorganizó la Jefatura de Gabinete y los ministerios del Interior, de Economía, de Seguridad Nacional y de Salud

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 866/2025 que introduce modificaciones sustanciales en el organigrama de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de “optimizar la gestión de gobierno”.

La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 50/2019 y adecúa la estructura de varias dependencias del Poder Ejecutivo Nacional tras los cambios introducidos por los Decretos 658/25, 793/25 y 825/25 a la Ley de Ministerios N° 22.520.

Supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios

Uno de los puntos centrales del decreto es la eliminación del apartado correspondiente a la Secretaría de Comunicación y Medios como dependencia de la Presidencia de la Nación.

Sus funciones fueron absorbidas por la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa, que pasa a funcionar dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros conducida por Manuel Adorni.

Esta secretaría tendrá a su cargo la política de comunicación del Estado Nacional, la relación con los medios públicos y la administración de empresas como Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U.

Nueva estructura de la Jefatura de Gabinete

La Jefatura de Gabinete de Ministros queda conformada por seis secretarías: Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa.

La Secretaría de Turismo y Ambiente absorbe las áreas de turismo y ambiente que antes dependían del Ministerio del Interior, con excepción de la Subsecretaría de Deportes.

La transferencia incluye “unidades organizativas, bienes, dotaciones, personal con sus respectivos cargos, niveles, suplementos y situación de revista, y los créditos presupuestarios”, según establece el artículo 21 del decreto.

Reorganización del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, a cargo de Diego César Santilli, queda estructurado con tres secretarías: Coordinación Legal y Administrativa, Interior y Provincias y Municipios.

Una novedad significativa es la creación de la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dentro de la Secretaría de Interior.

El decreto establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se transforma en una unidad organizativa incorporada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, según lo dispuesto por el Decreto 438/25.

La Subsecretaría de Deportes permanece en el Ministerio del Interior y mantiene sus funciones vinculadas al fomento deportivo, la coordinación con el ENARD, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

Cambios en el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía, conducido por Luis Andres Caputo, incorpora la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares con dos subsecretarías: Aplicaciones de Tecnología Nuclear y Políticas Nucleares.

Esta secretaría tendrá competencia en “la definición de la política nuclear en todo lo relacionado con los usos pacíficos de la energía nuclear o fuentes radiactivas, el ciclo de combustibles, la gestión de residuos radiactivos, el desarrollo e investigación de la actividad nuclear”.

Además, ejercerá el control tutelar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y participará en políticas vinculadas a la explotación de “tierras raras” y minerales nucleares.

Modificaciones en la Secretaría de Energía

La Secretaría de Energía actualiza sus objetivos y los de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, con énfasis en energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad, biocombustibles e hidrógeno.

El organismo mantiene el control tutelar del ENRE, el ENARGAS y la UESTEE, y participará en la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establecido por la Ley 27.742.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Iván Lugones, reorganiza su Secretaría de Gestión Administrativa con la incorporación formal de dos subsecretarías: Coordinación Administrativa y Legal.

Ministerio de Seguridad Nacional

El decreto incorpora un nuevo objetivo para la Secretaría de Seguridad Nacional del ministerio que conduce Alejandra Susana Monteoliva: “Participar, en el ámbito de sus competencias, en el marco de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165”.

Vigencia y transición

La medida entró en vigencia el día de su dictado, el 6 de diciembre de 2025. El decreto establece que las aperturas estructurales de nivel inferior a subsecretaría se mantendrán vigentes hasta completar la reestructuración.__IP__

Las erogaciones de las áreas afectadas se atenderán con los créditos presupuestarios previstos en las jurisdicciones involucradas hasta que se efectúen las adecuaciones correspondientes.

El decreto lleva las firmas del presidente Milei y los ministros Adorni, Santilli, Caputo, Lugones y Monteoliva.