Tras las denuncias del pacto libertario-kirchnerista, Milei reculó, contactó al PRO y dijo que ahora sí quiere ley de Ficha Limpia

Un día después de que en los medios de comunicación y los redes quedara expuesto un supuesto pacto entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus adláteres, para desestimar el proyecto de Ficha Limpia —que le impide a condenados por delitos de corrupción ser candidatos en elecciones— y que Martín Menem eventualmente pueda reelegido como presidente de la Cámara de Diputados, a lo que se suma el apoyo de senadores del PJ a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Nación dio marcha atrás y le expresó al PRO su deseo de avanzar en el proyecto de Ficha Limpia.

Así lo reveló la diputada Silvia Lospennato, una de las referentes del PRO y principal impulsora del proyecto de Ficha Limpia. Lo dijo en una entrevista con Radio Mitre, en la que confirmó que el propio Milei le escribió por WhastApp expresándole la voluntad de que se apruebe la iniciativa en DIputados e incluirla en temario de las sesiones extraordinarias para que pueda ser ley.

La preocupación del gobierno de Milei por no quedar pegado al kirchnerismo ante la opinión pública, pese a las evidentes negociaciones con el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner sobre diversos asuntos, no sólo la confirma el propio Presidente, habiéndose contactado con el PRO el mismo día en que se cayó la sesión de Diputados para tratar Ficha Limpia, sino también su vocero, Manuel Adorni: salió este viernes a resaltar que son “un delirio” las versiones que señalan que el Gobierno no quiere este proyecto y negó que haya pacto con CFK.

El contacto entre Milei y Lospennato llegó velozmente: apenas horas después de que Macri cuestionara públicamente la caída de la sesión del jueves para tratar la Ley de Ficha Limpia: “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?”, expresó el expresidente y líder del PRO, principal aliado y sostén de la gobernabilidad del mandatario libertario.

Era la segunda sesión que se caía para tratar el mismo proyecto. Pese a que La Libertad Avanza había dejado trascender que contribuiría con el quórum, el debate nunca pudo comenzar aunque la iniciativa que buscaba impedir a dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción, como CFK, ser candidatos a cargos electivos nacionales, no perdió definitivamente estado parlamentario. Según Lospennato, el dictamen aún tiene vigencia y la propuesta puede ser ley en extraordinarias.

El chat de Milei con Lospennato, sin embargo, no confirma que su gobierno esté realmente interesado en que avance Ficha Limpia. Como cuenta este viernes elDiarioAR, en la Casa Rosada confesaban fuera de micrófono que es un tema que “no interesa demasiado” al oficialismo. De hecho, al Poder Ejecutivo se le atribuye la especial preferencia porque CFK siga pudiendo ser candidata en las elecciones de 2025, para polarizar la oferta electoral, dejando afuera al resto de los posibles adversarios.

—¿Cómo fue ayer la comunicación con el Presidente?

—Fue un chat nada más. Fue un chat donde... A ver, te voy a decir una cosa. Yo voy a confirmar lo que dejó trascender el propio Presidente. Me parece que una conversación de un presidente es lo suficientemente importante como para estar dando los detalles. Es un chat, simplemente, donde me dijo que apoyaba el proyecto de Ficha Limpia y que quería que trabajáramos en un proyecto juntos.

—¿El contacto lo hizo el propio Presidente? ¿Él fue quien te escribió a vos?

—Es lo único que voy a decir. Voy a confirmar lo que él dijo. Voy a confirmar lo que él dijo nada más porque no tengo más datos. Todo esto que dicen de que si es en extraordinarias, de cómo sería el proyecto, no tengo más datos. Simplemente, la confirmación de que quiere trabajar conmigo, con el PRO. Yo soy una miembro del PRO. Ahora yo voy a esperar a tener una reunión con los técnicos antes de ver cuál es el tema. Porque el proyecto es un proyecto de un solo artículo. Es un proyecto muy simple. Si hay alguna duda [de Milei], la verdad, hubiera deseado que se planteara antes. Este proyecto lo hicimos con el oficialismo, en la comisión que preside el oficialismo. Es cierto que lo impulsó el PRO. Y es un proyecto muy simple: dice que las personas que tienen condenas confirmadas por delitos de corrupción no pueden ser candidatos a cargos públicos selectivos. Escuché al ministro Francos [Guillermo, jefe de Gabinete] hace un rato y, la verdad, no entendí que es esta cosa de que claro que no es proscriptivo de Cristina. Está más bien claro que no es proscriptivo de Cristina. No es proscriptivo de nadie, es una ley general, se le aplica a todo el mundo.

Ficha Limpia es un proyecto de un solo artículo. Es un proyecto muy simple. Si hay alguna duda [del presidente Javier Milei], la verdad, hubiera deseado que se planteara antes Silvia Lospennato — diputada nacional del PRO

El jefe de Gabinete Francos, efectivamente, pidió el jueves a la noche, también en el afán de ensayar rápidamente una defensa del Gobierno por haberle quitado apoyo a Ficha Limpia, no “hacer tanta alaraca de una norma, primero, que puede llegar a interpretarse como una proscripción” a Cristina Fernández de Kirchner (condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, un caso de corrupción) y que “después, además, por ahí no puede aplicarse, porque es una ley que es posterior a las condenas que tiene Cristina”. “Estamos generando una sensación de proscripción, que no es la intención que tiene el gobierno para nada”, dijo Francos en una entrevista que le dio al canal Todo Noticias (TN).

—¿Estás enojada? Aunque siempre se te escucha con mucha vemencia, ahora se te escucha o frustrada o enojada.

—Más que frustrada y enojada, yo te diría que estoy un poco dolida y decepcionada, eso es mi sensación.

—¿Por qué?

—Porque vinimos trabajando este proyecto no solamente hace muchos años, sino este año tuvimos tres reuniones de comisión, tuvimos un despacho el 30 de septiembre y tuvimos dos sesiones fallidas y la verdad que hubiera esperado, te digo hasta casi desde lo humano, saber antes si había un problema con el proyecto. Pero dicho esto, yo creo que hay que mirar para adelante, [hay que ver] si hay una voluntad, como lo había dicho el Presidente el primero de marzo [ante la Asamblea Legislativa], porque yo quiero que sepan que el Presidente lo dijo el primero de marzo y que nosotros trabajamos muy bien con la Libertad Avanza en comisión con este proyecto.

—Este proyecto que bien vos decís, Asamblea Legislativa, 1º de marzo, paquete anticasta, Milei lo menciona con todas las letras. De hecho, el dictamen habla de la condena confirmada en segunda instancia, exactamente como lo menciona Milei. La Libertad Avanza, las reuniones de comisión, ¿planteó todas estas dudas, planteó diferencias? ¿Vos no lo viste venir?

—No, no, no, para nada. El día anterior, ellos me confirmaron —tengo dos comunicaciones con ellos— que venían 38 diputados. Y el dictamen era este. Pero quiero decir una cosa: yo creo que lo importante es que avancemos con esto. Que quede claro que no es un proyecto proscriptivo de nadie, de nadie, pero que es un proyecto indispensable para la democracia argentina. No podemos seguir tolerando corruptos impunes que vayan a buscar fueros al Congreso.

Que quede claro que no es un proyecto proscriptivo de nadie, de nadie, pero que es un proyecto indispensable para la democracia argentina. No podemos seguir tolerando corruptos impunes que vayan a buscar fueros al Congreso Silvia Lospennato — diputada nacional del PRO

—¿Vos le creés al Presidente que cuando te dice que va a trabajar en un proyecto así cuando recién dijiste que es un proyecto de un artículo? ¿No te está mintiendo en la cara el Presidente? Y aparte, está la lectura que todos hacemos es que hay una maniobra electoral para preservar rivalidades políticas, que hacemos los periodistas, seguramente vos también la hacés y seguramente la hacen dentro de tu bloque.

—Yo creo que el presidente de Milei es un presidente que tuvo una gran legitimidad electoral, 56% de los votos, tuvo un 30% que lo eligió en octubre con una agenda, la agenda bien de él, ¿no? La motosierra, la casta, con una agenda. Y los votos nuestros de octubre, los que me pusieron a mí en el Congreso, los votos del PRO, que tenemos una agenda republicana, institucional, son los de un votante muy antikirchnerista, cansado de la corrupción del kirchnerismo, harto de la corrupción del kirchnerismo, que en la primera vuelta no lo eligió, pero en la segunda vuelta dijo: voy a votar a un presidente que no representa a los kirchneristas, a un gobierno que no sea kirchnerista. Nuestro votante, al que yo represento, no va a tolerar [esa maniobra electoral para preservar a Cristina en las elecciones de 2025], porque no lo quiere, porque es intrínsecamente lo que piensa, es que no hay que hacer ningún pacto con el kirchnerismo. Yo creo en la palabra del Presidente. Por eso voy a esperar ahora a tener una reunión técnica para tratar de que tengamos un proyecto. Pero la gente está mirando, y esto es muy importante. Muchos presidentes nos sacaron de crisis económicas. Ningún presidente nos pudo sacar a los argentinos de la profunda crisis ética que tiene nuestro país. He acompañado y voy a seguir acompañando al presidente junto con el PRO, pero queremos que también las instituciones se respeten.

Muchos presidentes nos sacaron de crisis económicas. Ningún presidente nos pudo sacar a los argentinos de la profunda crisis ética que tiene nuestro país. He acompañado y voy a seguir acompañando al presidente junto con el PRO, pero queremos que también las instituciones se respeten Silvia Lospennato — diputada nacional del PRO

Una advertencia sobre la llegada de Lijo al a Corte Suprema

Lospennato también expresó cierto rechazo del PRO al ascenso del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un rechazo que ya fue expresado por Macri cuando el gobierno de Milei confirmó su candidatura en reemplazo de Elena Highton de Nolasco y la postulación, en simultáneo, de Manuel García-Mansilla para cubrir la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda, quien dentro de un mes cumplirá 75 años y deberá jubilarse.

“Vamos a seguir trabajando para que tengamos una ley de Ficha Limpia, para que no haya garantía de impunidad. Y la impunidad no solamente se garantiza por ocupar o no una banca con fueros. La impunidad también se garantiza en la Argentina a través del sistema judicial. ¿Qué quiere Cristina? Cristina quiere jueces adictos, quiere una Casación que pueda controlar y quiere jueces en la Corte que no le confirmen, le dejen firme su fallo. En todo eso, todos los ciudadanos vamos a estar vigilantes”, advirtió Lospennato, sin mencionarlo, en la misma semana en que se confirmó que Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ que la propia CFK preside desde este mes, y que también responde al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, uno de los peronistas aliados de La Libertad Avanza, estampó su firma en la comisión de Acuerdos avalando el pliego de Lijo porque, según argumentó, si no lo hace la Casa Rosada después puede mandar candidatos “que sean peores”.

—¿Cuál es tu plan ideal para el proyecto de ficha limpia?

—El proyecto no necesita volver a comisión porque ya está dictaminado. Hay que poner este dictamen y se puede modificar cuando uno llega al recinto. El dictamen sigue vigente. Si entendemos cuál es el cambio necesario, podemos expresarlo en la ley y avanzar rápidamente. Confío en la palabra del Presidente, pero me gustaría que esto se vea reflejado en los hechos. No debemos caer en el engaño de que este proyecto es proscriptivo de Cristina. Si los partidos no quieren tener problemas con sus candidatos, que no pongan candidatos corruptos con condenas confirmadas por corrupción.

Confío en la palabra del Presidente, pero me gustaría que esto se vea reflejado en los hechos. No debemos caer en el engaño de que este proyecto es proscriptivo de Cristina. Si los partidos no quieren tener problemas con sus candidatos, que no pongan candidatos corruptos con condenas confirmadas por corrupción Silvia Lospennato — diputada nacional del PRO

—¿Qué opinas sobre la constitucionalidad del proyecto de ficha limpia?

—Ayer (por el jueves) salió un fallo dando la constitucionalidad de la Ficha Limpia en Salta. Este proyecto ya está en seis provincias y dos tribunales superiores han declarado su constitucionalidad a nivel provincial. Esto es muy importante para quienes dicen que no sería constitucional. Hay mucha jurisprudencia nacional sobre la Ficha Limpia aplicada en las provincias con éxito.

—¿Qué importancia tiene la justicia en este contexto?

—Es muy importante que no haya ningún tipo de acuerdo con el kirchnerismo porque los jueces, la Cámara Federal, la Corte y la Procuración son fundamentales para la verdadera justicia en Argentina. No solo para los delitos de corrupción, sino también para los narcotraficantes, terroristas y delincuentes comunes. El juicio en ausencia es crucial para juzgar a los terroristas que Irán no entrega. No es solo sobre los proyectos, sino sobre lo que hicieron con Argentina y la memoria de nuestros muertos en ataques terroristas.

Es muy importante que no haya ningún tipo de acuerdo con el kirchnerismo porque los jueces, la Cámara Federal, la Corte y la Procuración son fundamentales para la verdadera justicia en Argentina. No solo para los delitos de corrupción, sino también para los narcotraficantes, terroristas y delincuentes comunes Silvia Lospennato — diputada nacional del PRO

JJD