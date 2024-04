Los descuentos saltan la General Paz: el furor de los porteños por la Cuenta DNI y el desembarco de Kicillof en la Ciudad

Es sábado por la mañana y en la calle Arenales, pleno Recoleta, en la carnicería Progreso hay cola. “La gente hace fila para comprar los sábados”, se entusiasma Joaquín, el encargado, pero luego se lamenta: “La macana es que en la semana no aparece nadie”.

No es el único barrio, en la granja Huguito en Boedo la gente también hace cola. “Se pelean por venir los sábados”, César le saca la grasa a un pedazo de vacío y confirma. “Pero a decir verdad, no gané ningún cliente. Son los mismos de siempre que vienen un solo día”.

Esto se repite en otros locales y los carniceros coinciden: es el día de descuento y si se paga con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), al cliente le reintegran el 35% –con un tope de 4.500 pesos por semana–.

Esta billetera virtual cada vez se está usando más en CABA: desde la entidad bancaria informan que ya hay 590 mil porteños que la usan y, que de ese total, un 22% se sumó en el primer trimestre del año.

Este banco público de la provincia le permitirá ahorrar a los porteños en abril hasta 34.600 pesos. En otras palabras, 18 mil pesos de carnicería y pescadería, 4.600 pesos de verdulerías o compras en comercios de barrio y 12 mil pesos más en compras en ferias y mercados. Todo financiado por el Bapro.

Si bien en CABA su uso es más reciente, cruzando la General Paz la operatoria parecería estar más avanzada. En la provincia de Buenos Aires hay más de 8 millones de usuarios de Cuenta DNI y uno de ellos, Emilio, que vive en Lobos, revela un método superador: “Compro carne durante la semana y el almacenero va anotando, cuando llega el sábado vamos con mi señora y pagamos con los dos celulares”. De esta manera el tope se duplica y el beneficio también. Se podría decir que regresó la libreta del almacenero. El desafío sería lograr en CABA esa misma intimidad con los comerciantes.

No hay mucho misterio sobre por qué el Bapro puede ofrecer estos descuentos en CABA. Desde la entidad lo aclaran: “Podemos operar en ambos territorios porque la provincia es anterior a la conformación del Estado nacional y a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires”. Entonces, ¿por qué tardó tiempo en usarse en CABA? Tal vez una explicación sea la situación económica que, como todos saben, es crítica: se estima que la inflación acumulada sería de 54% y que las ventas minoristas cayeron un 27% en el primer bimestre.

Lo que algunos sospechan es que esto, en el fondo, tiene interés electoral. El gobernador de la Provincia de Buenos (PBA), Axel Kicillof, está ejerciendo su último mandato, y ya no tiene reelección. ¿Podrían estos beneficios darle visibilidad en plena CABA donde el PRO gobierna hace 17 años? En la campaña de 2019, Kicillof recorrió los 135 municipios de la provincia en auto –un Clio austero–, ¿pensará ingresar a la Ciudad y recorrer los 48 barrios porteños a bordo de Cuenta DNI?.

El analista político Artemio López está de acuerdo con esa hipótesis y considera que estos beneficios son una medida muy importante para los sectores de clase media para abajo y agrega: “Axel debería pegarse más al beneficio de esta herramienta tan concreta como útil para poder ingresar a un territorio tan adverso como CABA”. Este sociólogo y titular de la consultora Equis agrega algo más a favor del gobernador: “Las políticas públicas para combatir al dengue -desde las fumigaciones hasta la fabricación de repelentes- también ayudan a posicionarlo políticamente”.

“De ningún modo, esto no es un juego político, esto es un servicio a nuestros vecinos bonaerenses”, rechaza cualquier tipo de especulación política una fuente cercana al gobernador. “Nuestro objetivo no es político, es sostener el consumo y las ventas, y por lo tanto la producción y el empleo”.

Axel apunta al barrio

“Hay otro beneficio que la gente no sabe”, cuenta el subsecretario de Comercio de la PBA, Ariel Aguilar. “La Cuenta DNI permite blanquear las transacciones y mejorar la recaudación. Hace seis meses potenciaba las ventas promedio de los comerciantes, pero hoy es el único sostén de lo que queda del consumo. No te olvides que cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia, Bapro daba descuentos pero para grandes cadenas de supermercados. Axel, en cambio, apunta a llegar a los almaceneros. Axel apunta al barrio”.

Por su parte el analista político Ignacio Labaqui evalúa en una charla por whatsapp: “Supongamos que la Cuenta DNI sirviese para fortalecer la imagen de Kicillof en los sectores medios y bajos, que usan esos beneficios” y luego concluye: “Pero son sectores que ya tienen afinidad por el peronismo”. Con este sentido, Labaqui piensa que, a lo sumo, esto le serviría al gobernador para “apuntalarse dentro del peronismo”. El analista lo dice de otra manera: “El Previaje fue usado por sectores de altos ingresos y eso no posicionó políticamente a Lammens”.

Beneficie o no a Kicillof, los datos indican que muchos porteños se tientan con las rebajas de la Cuenta DNI. Florencia, 33 años, vive en Palermo, y es usuaria flamante. “La empecé a usar cuando descubrí que podía pagar en las ferias”. Todos los jueves compra quesos en uno de estos mercados itinerantes cerca del Ecoparque. Natalí, 36 años, vive en Parque Chas y conoció la Cuenta DNI de vacaciones en Mar del Plata y desde entonces la usa en CABA. Hasta marzo aprovechaba un descuento mayor en sus compras de pan y café, pero a partir de este mes el Bapro bajó el beneficio de 30 a 20% en este tipo de comercios. No importa qué voto se haya metido en la urna. Emilia Gabrieli es abogada, usa Cuenta DNI y votó a Milei: “A la hora de las promociones hay que aprovechar todo”. Con los descuentos, no hay ideología que valga.

