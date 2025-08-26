Diego “McBain” Spagnuolo, “el hombre radioactivo” que cambió a Espert por Milei y el “caniche” de Villarruel

Un grupo más bien inorgánico, mordaz por naturaleza, ultra por convicción y provocación, veía la oportunidad de pasar de la marginalidad política a la pelea electoral hacia 2017 y 2018. El Gobierno de Mauricio Macri se introducía en un declive inexorable y Donald Trump alumbraba una era en la que la crueldad y la procacidad no sólo dejaban de ocultarse, sino que cobraban valor para ganar elecciones.

El marco habilitó a derechistas de diversas vertientes a plantar cara y/o salir del closet. Crecieron en los medios nombres como Javier Milei, Diego Giacomini, Victoria Villarruel y Gustavo “Lacha” Lazzari; cobraron impulso personalidades con recorrido público, como José Luis Espert (consultor) y Carlos Maslatón (político e inversor). Militantes de redes con terminales en el macrismo y el carrioísmo sumaron tropa: Nazareno Etchepare, Abdon-Alberdiano, Lucho Bugallo, Lilia Lemoine, Gustavo Bruzzone…

En ese conjunto se destacaban dos activistas que parecían inseparables: Mercedes González, “Mechi”, pareja de Espert, y un abogado con pasado como asesor del médico Carlos Kambourian en la gestión del PRO en Pilar, Diego Spagnuolo, “McBain”.

La afinidad entre Spagnuolo, Espert y González se extendió a encuentros, cenas y celebraciones íntimas, que el trío se encargó de registrar en las redes. La confianza fue tanta, que Spagnuolo llegó a definir a la pareja a Mechi y José Luis como su “segunda familia”.

El caldo ultra que se cocinaba en 2017-2018 derivó en la candidatura presidencial de Espert en 2019, con el Frente Despertar. Entre los contadísimos que presentaban como propios, el economista y Mechi esparcieron el apodo “McBain” ante quienes se acercaban. Así fue anotado Spagnuolo en los celulares de los estrategas, militantes y arribistas que se sumaron a la campaña de Espert, financiada por el presunto narco Federico “Fred” Machado.

“Donde estaba Mechi, aparecía Diego”, dice una persona que participó de aquella campaña. Las fuentes no le asignan a McBain un papel político en 2019, sino más bien un lugar de máxima confianza de Espert y alguna asesoría legal.

El seudónimo “McBain”, asumido por Spagnuolo como propio, sería premonitorio del lastre que supondría para los hermanos Milei años después.

Rainier Wolfcastle, alias “McBain”, es un personaje de la serie los Simpson caracterizado como un actor musculoso de origen austríaco y militante del Partido Republicano, alusión evidente a Arnold Schwarzenegger. La afición por los músculos y por la grandilocuencia de resolver todo con las armas le valió a Spagnuolo esa identificación surgida en las sobremesas con Espert y González. A Victoria Villarruel, el apodo le causaría mucha gracia y le daría una vuelta de tuerca.

En la ficción de Los Simpson, el actor Rainier “McBain” Wolfcastle tiene un personaje estelar: El hombre radioactivo. Se trata de un superhéroe que sobrevivió a una explosión nuclear, lo que le dio poderes especiales. Sus enemigos, el Doctor Cangrejo, la Chica Larva y la Chica Ratera son igualmente radioactivos.

Ocho años atrás, pocos imaginaban que este abogado picante en los diálogos personales y las redes, afectuoso con quienes le abrían la puerta, se transformaría en un personaje radioactivo para Javier y Karina Milei, de quienes se volvió íntimo. De la boca de Spagnuolo surgió el relato pormenorizado sobre cómo los hermanos cobrarían coimas de 8% sobre los gastos en medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un escándalo en pleno desarrollo cuyo final no está a la vista.

En medio del desconcierto que provocaron en la Casa Rosada los dichos de Spagnuolo, una de las reacciones desarticuladas fue atribuirle a Villarruel el vínculo inicial que llevó al extitular de Andis a la mesa chica de los Milei. Guillermo Francos fue, una vez más, la voz cantante de esa versión, pero debió desdecirse. Dijo que había malinterpretado un dato.

Probablemente sea cierto que no fue Villarruel quien acercó a Spagnuolo al mundo Milei. Sin embargo, McBain fue una de las personas más cercanas en el período que la llevó desde una militante a favor de los represores detenidos por causas de lesa humanidad a la vicepresidencia del país.

Villarruel se convirtió en una amiga cercana a Spagnuolo allá por 2018, cuando las bases de ultraderecha se estaban moviendo. La relación se dio en paralelo y junto a Espert y González.

McBain mantuvo su lealtad a Espert hasta avanzado 2021, lo que no es un hecho menor. Ese año, el economista se enemistó de su colega Milei. Según dijo éste a sus allegados, el distanciamiento se dio porque Espert intentó coimearlo con una valija con US$ 300.000 en efectivo para que bajara su candidatura y se sumara a Juntos por el Cambio. Como resultado del conflicto, Milei y Villarruel se postularon para la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y Espert y Carolina Píparo lo hicieron en la Provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad.

Antes de fin de año, Spagnuolo ya había dado el paso y comenzaba a construir un vínculo íntimo con los Milei. Su relación con Espert terminaría mal, al punto de que en los audios ahora lo define como “oportunista hijo de puta”.

¿“McBain” llegó a Milei por recomendación de Espert o de Villarruel? ¿O fue un cuentapropistaque mudó de lealtad cuando quedó claro que La Libertad Avanza cotizaba mucho más que Avanza Libertad?

En esa lista se ubican nombres con peso, como Lemoine, Píparo y Manuel Adorni.

En cualquier caso, Villarruel construyó una relación independiente con “McBain” Spagnuolo, al menos, desde 2018, cuando ambos estaban todavía en los márgenes.

El abogado era afecto a chistes con doble intención de contenido hétero y homosexual. La abogada Villarruel también.

La fundadora del sello prorrepresores Celtyv, luego diputada y más tarde vicepresidenta dio un giro a “McBain”. Solía decir en público y en privado que así se llamaba su caniche (las fuentes allegadas no confirman si, en efecto, el perro existía).

Spagnuolo acompañó cada paso de Villarruel desde 2021 hasta, al menos, 2024, cuando Karina Milei la vetó del mundo libertario. McBain y Vicky compartieron viajes, cenas, reuniones y actos de campaña en todo el país. Como Spagnuolo era propenso a inmortalizar los momentos con selfies, Villarruel lo mortificaba diciendo que era su caniche, y bromeaba con que lo sacaba a pasear “vestidito de bailarina”.

McBain, un mal actor en el personaje de Los Simpson, jugaba al límite. Spagnuolo también. Acaso se haya tentado con crear un alter ego en X (Twitter). La cuenta @Rainier_W0lf (Rainier Wolfcastle), “el líder de la Resistencia”, posteaba, ironizaba y agredía con un estilo muy similar a Spagnuolo. Villarruel se prendía en las gracias y nunca soltaba al “caniche”. Esos intercambios cesaron en 2022.

