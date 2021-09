PASO 2021: ¿Pueden votar en las generales de noviembre quienes no asistieron el domingo?

La poca participación en las elecciones PASO de este domingo 12 fue uno de los temas de mayor relevancia durante los comicios. Ahora, de cara a las generales que se realizarán el próximo 14 de noviembre, aparecen dudas sobre si pueden participar quienes no hayan asistido a esta votación.

Dado a que votar es tanto una obligación como un derecho, quienes no hayan asistido a las PASO podrán participar en las generales. Incluso, a quienes no puedan justificar su ausencia -a pesar de quedar como infractores- no se les impedirá votar en noviembre.

Sí tendrán otras consecuencias, como multas económicas, la imposibilidad de hacer otros trámites durante un año o de ejercer cargos o funciones públicas durante tres.

La justificación o pago de las infracciones se debe tramitar a través del Registro de Infractores de la Justicia Nacional Electoral.

MGF