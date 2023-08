Tras el apoyo a Larreta, Vidal sostuvo que expresar su voto con libertad es “esencia de la democracia”

María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), le restó importancia este jueves a las críticas por su apoyo a la precandidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Sostuvo que respeta las opiniones, pero que dijo “con libertad a quién votaba, y eso es la esencia de la democracia”.

Desde Córdoba capital, la exgobernadora bonaerense manifestó a Canal 12 que entiende que puede haber personas dentro de la coalición opositora que no están de acuerdo con su decisión pero resaltó: “Yo los respeto igual porque es la base de la libertad que hemos construido en el PRO”.

“Voy a contestar en privado, no por los medios ni por las redes porque son personas con las que yo he trabajado por muchos años, tienen mi valoración, tienen mi afecto y no creo en la política que se pelea y que muchas veces se aleja de la gente”, respondió sobre las críticas que surgieron desde su partido.

A pocos días de las elecciones primarias, “lo único que hice fue expresar mi preferencia, decir a quién votaba, en libertad que eso es la esencia de la democracia, di mis razones y más democrático es cuando en nuestro espacio hay dos candidatos del PRO que compiten”, explicó Vidal.

La legisladora aclaró que desistió de su candidatura presidencial para “no seguir dividiendo” el voto del PRO y afirmó que a Cristian Ritondo y a su equipo les dijo que “podían elegir votar a Patricia (Bullrich) y a Horacio”.

Vidal aseguró también que había dejado en claro que iba a “mantener la neutralidad todo el tiempo que sea necesario para cuidar la unidad” de JxC, pero aclaró: “Si antes de las PASO yo necesitaba expresar mi voto lo iba a hacer y eso fue lo que hice”.

Sobre si se está trabajando en un acercamiento con el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial Juan Schiarettti, respondió que la coalición “tiene dos candidatos, no tres. Estamos compitiendo con Schiaretti, no tenemos ningún acuerdo”.

El expresidente Mauricio Macri había criticado a Vidal, al afirmar que “ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, luego de que manifestara su respaldo a Larreta y dijera que “es lo mejor para la Argentina”.

“Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, disparó Macri, aunque luego trató de relativizar sus dichos.

LC con información de agencia Télam