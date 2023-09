Patricia Bullrich: “Que Martín Insaurralde explique de dónde sacó la plata”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, tildó como “una vergüenza” el viaje a Marbella que realizó el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, junto a la modelo Sofía Clerici, y apuntó que el funcionario “explique de dónde sacó la plata”.

“Es una vergüenza que los funcionarios ostenten ese dinero. Quiero un país austero. Que Insaurralde explique de dónde sacó la plata. Un crucero así sale entre 12.000 y 18.000 euros por día”, aseguró la ex ministra de Seguridad tras llegar esta tarde a la provincia de Santiago del Estero para encabezar el debate presidencial de este domingo. Y sostuvo: “Estamos hartos de los políticos llenos de plata. La utilizan para viajar por el mundo y nadie sabe de donde la sacaron”.

Además, criticó al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, lo definió como “el lame botas” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que no le “preocupa” que anuncie a su eventual ministro de Economía durante el debate. “¿Qué quiere sorprender con algo? Me parece que no es el centro diga lo que diga”, completó la candidata que fue recibida por una caravana con banderas argentinas que la acompañó desde la puerta del aeropuerto hasta la capital provincial.

Respecto al debate de este domingo, Bullrich vio con buenos ojos que será “más dinámico y con más intercambio”. “Hay debates que han pasado desapercibidos y otros que cambiaron elecciones”, reflexionó.

Manifestó también que tiene “mucha expectativa” y que es “importante que se haya instalado como una práctica democrática”. Y remarcó: “Venimos con toda la fuerza y propuestas. Vamos a dar a conocer al pueblo argentino todo lo que significa JxC y cómo vamos a ganar estas elecciones”.

“En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) mucha gente de JxC no vota. Eso es algo que siempre nos sucedió, así que estamos preparados para ganar y gobernar”, subrayó.

MB