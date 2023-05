El Dipy formalizó con Milei y será candidato a intendente en La Matanza por La Libertad Avanza

“Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño”, tuiteó El Dipy en una foto junto Javier Milei, diputado por la Ciudad y precandidato a presidente por La Libertad Avanza. Después de varias idas y venidas, se encontraron en una esquina porteña para que el músico confirmara a cámara que será el candidato a intendente del partido de La Matanza en representación de los libertarios.

El Dipy: "A todo culo y con el cuchillo entre los dientes, no hago nada a medias"

La gacetilla dice: “Con el Dipy nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores. Y también sobre lo que tenemos que hacer para evitar que el país se convierta en la villa miseria más grande del mundo”, sostuvo Milei. La otra parte de la gacetilla dice que El Dipy aseguró que “va a apoyar a Javier porque es el único que plantea una solución para los argentinos. Venimos de décadas de fracasos, donde lo único que cambia es el chef pero la receta es la misma”.

El Dipy emergió hace dos años como el portavoz de quienes descreen de la política. Entonces el ex presidente Mauricio Macri le había sugerido que armara un partido, pero él prefería terminar el secundario y afianzarse como piloto de carreras. “Mi sueño es comprarme una casa”, declaraba a elDiarioAR. Bueno: las cosas cambiaron.

Que pedí?

FOTO..

Y que pasó?

salió selfie con @mauriciomacri !!

Hasta almuerzo pegué!!

Besis para todes.... pic.twitter.com/KBjkQZ4Ym4 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) 3 de junio de 2021

Un candidato que fue vendedor de diarios, paseador de perros y repositor

Se llama David Adrián Martínez, tiene 45 años y nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Hijo único, sus padres se instalaron en La Matanza cuando él un niño. Llegaron a La Tablada para dar vuelta un racha difícil: no tenían trabajo ni hogar ni porvenir. Durmieron “de prestado” en casas de conocidos, changuearon y secaron mucha yerba al sol.

Hasta que ambos consiguieron trabajo en la misma fábrica. La madre lo cuidaba a la mañana hasta que llegaba el padre a ocuparse del chico, así ella podía tomar el turno de la noche. Años y años de ahorro para comprar un terreno en el que empezaron a construir: un ladrillo sobre otro hasta que armaron la casita. No era suerte, era esfuerzo. Después los padres renunciaron a sus empleos en la fábrica y abrieron un almacén. Esa despensa se convirtió, con el tiempo, en un autoservicio.

La infancia y adolescencia de El Dipy no es excepcional. La foto que cuenta --el barro, el olor a mierda, la napa que sube, imparable; el colectivo que no pasa-- sigue vigente. No terminó el secundario porque necesitaba trabajar para aportar a su casa. Vendió diarios en una esquina de Mataderos, fue paseador de perros y repositor.

El Dipy es el segundo confirmado luego de que Milei presentara a su compañera de fórmula, la diputada negacionista y antiderechos Victoria Villarruel. A partir de hoy y de manera oficial, el músico militará en el municipio más grande la Provincia la plataforma electoral de La Libertad Avanza. La propuesta incluye recorte de jubilaciones, ajuste fiscal, recorte estatal, dolarización de la economía, el arancelamiento de la salud pública y la privatización de la educación.

El Dipy tiene un hobby caro: es piloto de carreras y compite en el Top Race. Autodefinido como un desclasado, le había negado su nombre al PRO, se lo cede a Milei. “Yo quiero que la gente se despierte. Los políticos sabemos para qué están, ellos saben para qué vinieron. Si no nos despertamos, nos van a llevar recontra puestos”, dijo hace dos años. Un corredor de autos de carrera que cambió de carril.

