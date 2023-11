Javier Milei: “La chicana sobre mi pasantía muestra cómo hacen inteligencia desde el Estado para perseguir a una persona”

“Massa no se priva de usar espionaje para perseguir a opositores”. Así se expresó, esta noche, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en una entrevista con Esteban Trebucq en la que reflexionó sobre el debate de este domingo en el que se enfrentó al ministro de Economía, Sergio Massa. “La chicana sobre mi pasantía en el Banco Central muestra cómo remueven información y hacen inteligencia desde el Estado para perseguir a una persona”, agregó.

El economista destacó que no es la primera vez que publican información privada de él y apuntó contra Leandro Santoro. El ex candidato a jefe de gobierno de Unión por la Patria habría publicado un tuit durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el que acusaba al dirigente libertario de recibir un ATP. “Cuando fue la cuarentena yo me acuerdo que aparece un tuit de Leandro Santoro donde dice 'no quiero escuchar a un economista diciendo que la inflación es un fenómeno monetario y pidiendo un ATP'”, detalló el actual diputado nacional de LLA. Ese mensaje despertó en Milei sospechas sobre cómo el dirigente oficialista había accedido a tal información.

El aspirante a la Casa Rosada también contó que, cuando decidió involucrarse en política, una empresa ─cuyo nombre no especificó─ se ofreció a realizar operaciones a sus adversarios políticos. Según contó, rechazó la propuesta, pero jamás presentó una denuncia judicial para que se investigara el caso.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a su desempeño en el debate presidencial, el cual generó insatisfacción incluso entre sus recientes aliados del PRO. Esta mañana, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, aseguró que Sergio Massa dominó la discusión como consecuencia de la falta de experiencia del postulante libertario.

Milei, sin embargo, se mostró optimista y conforme con su actuación. “Nosotros estamos muy contentos con lo que ocurrió en el debate. Uno de los objetivos era, frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de Massa, no reaccionar, no alterarnos. Y, a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de debate, jamás pudo sacarme de eje”, señaló.

ACM