De Lali a Dillom y Wos: los artistas urbanos que se manifestaron en contra del avance de la derecha

Cuando Javier Milei decidió lanzarse como candidato a presidente de la Nación se valió, públicamente, de tres argumentos para hacerlo. Y los usa hasta hoy como cucardas. El primero, sus conocimientos como economista liberal; el segundo, su pasado fuera de la política partidaria en el que se desempeñó como trabajador privado, lo que tomó como trampolín hacia su slogan de luchar contra “la casta”; y el tercero, la atracción que genera en el electorado centennial. Esto último a partir de la gran interacción que consiguió en redes sociales, específicamente en Tiktok donde tiene más de 1,5 millones de seguidores y donde el 57,1% de los usuarios tienen 25 años o más, según datos de DataReportal, y el 52,83% de los creadores de contenido tienen entre 18 y 24 años, de acuerdo a un informe de WeCreate.

Los jóvenes detrás de esa comunidad social de Javier Milei reproducen memes, stickers, parodias y proclamas por la dolarización y la “motosierra”, pero hay otros de su generación que son ícono y referencia entre centennials y millennials por su lugar en el mundo de la música como Catriel, Wos, Lali Espósito, Trueno o Dillom que también mueven audiencias multitudinarias y, en el marco de las elecciones presidenciales, no ocultaron su posición política. Interpretan que la llegada al Gobierno de La Libertad Avanza significaría pérdida de derechos y una amenaza, especialmente, para las minorías.

En un video, el músico y guitarrista argentino Ca7riel, le habló a sus seguidores con una cruda advertencia: “Ojo. Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis, porque era pública. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada. Yo estaría muerto. Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar”.

En la misma línea se expresó el freestyler Trueno, que en la red social X escribió: “Tus derechos son los únicos que tenés, no te regalés”.

Algo similar había hecho la cantante y actriz Lali Espósito cuando se conocieron los resultados de las PASO en las que Milei sacó poco más del 30% de los votos. “Qué peligroso, qué triste”, había escrito la artista. Por el posteo recibió muchos ataques, pero lejos de quedarse callada insistió: “No me pone para nada mal que me 'bardee' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ''otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo', pero no soy así. Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

Entrevistada por Miguel Granados, en el canal de streaming Olga, profundizó su mirada: “La historia de nuestro país y lo que pasó acá es heavy, entonces para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social”.

El 28 de octubre, en medio de un recital, el rapero Wos se pronunció en clave de balotaje e improvisó unas rimas en las que lanzó un contundente mensaje en contra de la ultraderecha y en apoyo a Sergio Massa. “No soy falso león, no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”, pronunció.

El artista Dillom también cruzó las ideas de Javier Milei. Sin vueltas criticó el plan de dolarización y habló de la connotación que para él tiene eso. “A mí lo que más me molesta de eso es que me parece algo bien de culo roto o de domado por los yankees no tener moneda propia”, expresó.

Por su parte, la cantante María Becerra se tomó unos minutos sobre el escenario en uno de sus conciertos para hablar del rol de las mujeres que crían solas. Lo hizo después de que la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine dijera en el canal de streaming Neura Media que uno de sus primeros proyectos en la cámara baja sería para que los padres pudieran renunciar a la paternidad.

“7 de cada 10 padres no pasan la cuota alimentaria a sus hijos. Madres solteras haciendo todo el trabajo, haciéndose cargo completamente de una criatura o de más de una criatura”, recordó Becerra en medio de su show y pidió consciencia al respecto.

La lista sigue. En pleno recital de Wos, fue el cantante Acru el que improvisó recordando el valor de los Derechos Humanos: “Algunos cuentan teca porque tienen el olvido y no saben contar cuántos son los desaparecidos”. Lo hizo apenas unos días antes de que la candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, volviera a expresar su discurso negacionista en el debate que protagonizó con Agustín Rossi en A Dos Voces, por el canal de noticias TN, en el que defendió a Juan Daniel Amelog, integrante de los grupos de tareas del Ejército en Rosario y que fue condenado cinco veces por delitos de lesa humanidad.

Una semana después de las elecciones generales un grupo de escritores, dibujantes, artistas, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales habían firmado una carta abierta a través de la que llamaban a no votar a Javier Milei para “defenderse de la ultraderecha demencial”, en contra de “una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei”, y frente a “la posible pérdida de prácticamente todos nuestros derechos”. La idea de que esta facción política asuma el poder el próximo 10 de diciembre genera, según expresaron, “preocupación por el futuro de la democracia argentina”.

