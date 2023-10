El mundo de la cultura y el espectáculo manifiesta su voto en cartas públicas, medios y redes

“Vemos con enorme desasosiego la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el Terrorismo de Estado y amenaza con quitar y deslegitimar todo lo adquirido para la vida común del pueblo argentino”, señala en referencia a la candidatura de Javier Milei una carta pública que empezó a circular en las últimas horas y ya lleva la firma de más de 800 personalidades del mundo de la cultura, del espectáculo y de los medios de comunicación, quienes convocan a votar a Sergio Massa en el balotaje. En paralelo, y a tres semanas de los comicios, otras figuras prefirieron manifestarse en las redes sociales y en entrevistas, para referirse a la elección en general, para revelar que votarán por el candidato libertario o para señalar que prefieren la neutralidad.

La iniciativa de la carta pública en apoyo a la candidatura de Massa surgió desde un grupo de escritores argentinos que hicieron circular la propuesta y ya son más de 800 las firmas de escritores, dibujantes, artistas, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales de la cultura local, e incluso de otros países como la española Rosa Montero y el mexicano Juan Villoro. Los reunidos en la solicitada expresan su “preocupación por el futuro de la democracia argentina”, en el marco de la celebración del 40° aniversario de su recuperación en el país.

“Creo que estamos ante una instancia en la que no hay que dudar. Después vendrán todos los matices ideológicos, las polémicas, todo lo que quieras, pero ahora hay que defender la democracia de esta ultraderecha demencial. Si realmente tenemos aprecio por el país en que estamos viviendo tenemos que defendernos de esta tremenda ultraderecha”, dijo a la agencia Télam la escritora Liliana Heker al ser consultada por su apoyo al documento.

Por su parte, el dibujante e historietista Miguel Rep afirmó ante la consulta de la agencia argentina: “Es la total adhesión a la democracia, que a los tumbos pero persistentemente cumple 40 años y queremos, como pensadores, que no lo celebremos el 10 de diciembre con una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei”.

Otra figura que se pronunció sobre el documento público fue la cordobesa María Teresa Andruetto, quien dijo a Télam: “Mis posicionamientos son públicos, y no los hago de modo partidario, sino de un modo general más ideológico. Y lo que tenemos enfrente ahora es la pérdida de prácticamente todos nuestros derechos. No encuentro dificultad para tomar posición, lo veo tan gruesamente en blanco y negro como nunca, cosa que es también un pesar, de cómo hemos llegado a este punto donde un porcentaje muy alto de la población acuerda con perder derechos”.

El texto, que puede leerse completo en este enlace, lleva también las firmas de Sergio Olguín, Julián López, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Rita Segato, Rita Cortese, Mariana Enriquez, Tute, Luis Felipe Noé, Selva Almada, Adriana Lestido, Vera Spinetta y Luisa Kuliok, entre muchos otros.

En las últimas horas, la cantante Lali Espósito, que había sido incluida como una de las firmantes del escrito por error, desmintió en redes sociales tener vínculo alguno con la iniciativa.

“No estoy en ese comunicado”, fue el breve mensaje que compartió la artista en su cuenta de X (ex Twitter).

No estoy en ese comunicado. — Lali (@lalioficial) 30 de octubre de 2023

Otro comunicado y expresiones públicas

En paralelo a ese texto de los escritores y artistas, en las últimas horas también empezó a circular otro mensaje firmado por un grupo de intelectuales que ya se había expresado ante los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias con una carta abierta titulada “Compromiso electoral: ante las amenazas a la democracia”, donde llamaban a reflexionar entonces ante el triunfo de Milei.

Ahora, el mismo grupo, integrado por Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Llinás, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Hinde Pomeraniec, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti y Natalia Volosin, mientras se siguen sumando las firmas, convocó ahora a votar a Massa, aunque señaló algunas críticas al candidato de Unión por la Patria.

“En vísperas de la segunda vuelta en que la ciudadanía elegirá el próximo gobierno, ratificamos el compromiso que hemos suscripto luego de las PASO y que, como resultado de las elecciones en primera vuelta, nos lleva a votar a Sergio Massa contra Javier Milei (...). La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la constitución nacional.

Por otra parte, no se nos escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas pueden generar serias dudas y temores. No obstante, seguimos creyendo que es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa“, destacaron los intelectuales en el documento, que se puede leer completo en este enlace.

El músico Pedro Aznar, por su parte, se pronunció en las últimas horas sobre el balotaje y llamó a “defender la democracia en las urnas” con un comunicado que subió a las redes sociales.

“La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas (sino que) la verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro (y) no retrocederá”, reflexionó el músico, que prefirió no hacer una mención expresa a Milei, aunque sí cuestionó la idea de “libertad” que el candidato de La Libertad Avanza pregona.

“Desde este Cabildo que visité en mi infancia gracias a la escuela pública y gratuita, y cuando la vida ya me ha dado las canas de muchos de aquellos que forjaron, desde este vientre, el avance de la libertad contra el oprobio colonial, desde esta esquina de la Plaza (de Mayo) que vio más tarde la caída de las instituciones y la implantación de un régimen de terror, hago esta preocupada reflexión llamando a la cordura a muchos que parecen haber perdido la memoria”, señaló Aznar.

Y agregó: “La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el '83 y le dijo a la cara al horror un resonante Nunca Más”.

En tanto, el popular rapero Wos, de regreso a los escenarios locales tras haber girado por Latinoamérica y como modo de despedir el tour en torno a su segundo disco Oscuro éxtasis, aprovechó su actuación de la noche del viernes pasado en el Playón de Deportivo Morón para referirse al contexto electoral y en medio de una de sus barras expresó: “No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato”.

El artista lo hizo en evidente referencia a la reciente alianza entre sectores del PRO comandados por el ex presidente Mauricio Macri y quien fuera la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para acompañar la candidatura de Milei en el balotaje.

En el otro extremo del tablero político, quien se manifestó en las últimas horas para señalar que votará a Milei es el ex bailarín, dirigente de Juntos por el Cambio y diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maximiliano Guerra, quien en las generales se mostró junto a Bullrich y ahora llama a votar al titular de La Libertad Avanza.

Hace 40 años, un 30 de Octubre los Argentinos decidimos dar un giro rotundo en nuestra historia, recuperamos la Democracia y dejamos atrás una era muy oscura. En 20 días nos volvemos a encontrar con la posibilidad de lograr el cambio que termine con otros 20 años de oscuridad K — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) 31 de octubre de 2023

“Hace 40 años, un 30 de Octubre los Argentinos decidimos dar un giro rotundo en nuestra historia, recuperamos la Democracia y dejamos atrás una era muy oscura. En 20 días nos volvemos a encontrar con la posibilidad de lograr el cambio que termine con otros 20 años de oscuridad K”, señaló Guerra.

Aunque sin militancia orgánica, otra artista que usó las redes sociales para opinar sobre las elecciones en la Argentina fue la cantante de rock Érica García, quien antes de las generales brindó su apoyo a Milei y en las últimas horas, sobre todo luego de la entrevista del libertario en A24, señaló: “Critico a Massa. Critico a Milei. Mi voto es secreto”.

Critico a Massa. Critico a Milei. Mi voto es secreto. — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) 29 de octubre de 2023

En simultáneo, desde el núcleo duro del macrismo, Alejandro Rozitchner, filósofo y asesor del ex presidente, señaló en sus redes: “Hay que votar a Milei, hay que impedir que gane Massa”. En la misma línea, Hernán Iglesias Illa, escritor y también asesor de Macri, escribió en Twitter: “Sin que esto sea un comentario sobre el tema del día, tengo bastante decidido votar a Milei. Entre dos opciones peligrosas, elijo la que me parece menos peligrosa, en parte porque la imagino más débil, con menos capacidad para impulsar su agenda”.

Hay que votar a Milei, hay que impedir que gane Massa. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) 29 de octubre de 2023

En otra línea, luego de que se conociera la reunión que tuvieron Milei, Macri y Bullrich, el actor y dirigente de Juntos por el Cambio Luis Brandoni, se manifestó contra ese acuerdo.

Recientemente elegido como diputado del Parlasur, Brandoni cuestionó al fundador del PRO por sus declaraciones contra la Unión Cívica Radical, tuvo duros términos contra Milei y ratificó su neutralidad de cara al balotaje.

“Desde el radicalismo aceptamos el resultado que nos brindó la sociedad, que no fue el triunfo, fue el tercer lugar. Los que nos votaron nos ponen en el lugar de la oposición y creo que tenemos que reaccionar así y ser fieles a ese mandato, de manera que vamos a ser la oposición. No vamos a votar a ninguno de los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta y vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo Brandoni en una entrevista con El Destape Radio.

MA con información de agencias