El Congreso que viene: históricos que se despiden, caras nuevas y figuritas repetidas

La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes y la de Senadores, 72. Cada dos años, la mitad de los diputados —cuyo mandato dura cuatro años— dejan sus bancas para que las ocupen quienes fueron elegidos. Este año se van 130 y quedan 127 hasta 2025. Los senadores, en cambio, tienen un mandato de seis años. La Cámara alta también se renueva cada dos años, pero por tercios. Es decir que este año se van 24 y son reemplazados por 24 de las 8 provincias a las que les toca elegir (San Juan, Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Misiones, Jujuy, Santa Cruz y San Luis). Otros 24 senadores siguen hasta 2025, porque fueron elegidos en 2019, y los restantes 24 continúan hasta 2027, porque fueron elegidos en 2021.

Por lo tanto, a diferencia de la Justicia —donde los jueces, salvo que sean echados por mal desempeño, permanecen en sus puestos hasta los 75 años— y a diferencia del Poder Ejecutivo —donde un presidente puede permanecer 8 años en el puesto si logra la reelección—, el Congreso es el poder del Estado que se renueva con más frecuencia: cada dos años.

Al analizar la oferta de las Elecciones 2023 se destaca que se van un par de diputados considerados “históricos”, no sólo porque llevan décadas en su banca sino porque desempeñaron roles de relevancia dentro del Parlamento. Pero también llegan caras nuevas; ciudadanos que, siendo o no figuras de la política o de otros ámbitos, hasta ahora nunca habían formado parte del Congreso.

Pero “lo viejo” no le cede el paso necesariamente a “lo nuevo” en términos absolutos: hay también dirigentes políticos que hace muchos años ya integraron el Congreso y ahora podrían volver a ocupar una banca. Además, se supone que al ser cuerpos colegiados, las cámaras del Congreso deben estar integradas por personas distinguidas por el voto popular que sean “profesionales” en la elaboración de las leyes. De manera tal que “lo viejo” no significa necesariamente “lo malo” ni lo nuevo es sinónimo de “frescura” ni de “nuevas ideas”.

Se despiden dos históricos

“Hace muchos años que estoy en la Cámara, muchos. Estoy como Mirtha Legrand: siempre me estoy yendo pero al final viene la elección y me entusiasman mucho, me parece, los procesos electorales”. Las palabras pertenecen a la diputada Graciela Camaño. Las pronunció el 10 de marzo de 2022.

Mirtha Legrand sigue conduciendo su programa, como desde hace más de medio siglo —de hecho, entrevistó recientemente a los tres principales candidatos presidenciales, Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa—. Pero Graciela Camaño esta vez sí se despedirá del Congreso, porque no fue candidata a renovar su banca.

Camaño —representante de la Provincia de Buenos Aires— cumplió 70 años el 25 de abril último y el 10 de diciembre próximo habrá acumulado 28 años como diputada nacional: empezó en 1989 y se mantuvo siempre como integrante de la Cámara baja, excepto una pausa entre 1993 y 1997 y el año en que se desempeñó como ministra de Trabajo del gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

Es actualmente la diputada con más años en la banca, seguida por el radical Mario Negri, diputado por Córdoba, que es otro de los históricos que también dejará el Congreso, ya que tampoco se presentó a renovar su banca.

El expresidente del interbloque Cambiemos de la Cámara baja durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri (2015-2019) habrá acumulado el 10 de diciembre próximo 24 años como diputado nacional.

Las caras nuevas que pueden ingresar como diputados y senadores

La Libertad Avanza, espacio que debutó electoralmente hace apenas dos años, es el que presenta a más nombres ignotos para la opinión pública o al menos para el mundo de la política en sus listas. Por ejemplo, la economista cordobesa Diana Mondino, que viene del sector privado y encabeza la nómina de candidatos a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y que está llamada a ser la ministra de Relaciones Exteriores de una eventual presidencia de Javier Milei.

Por La Libertad Avanza también se presenta Lilia Lemoine, una mujer de 43 años que hace cosplay —el hábito de utilizar disfraces a modo de entretenimiento, para representar personajes específicos— y es terraplanista —es decir que no cree que la Tierra sea redonda— e influencer. Integra la lista de candidatos por la Provincia de Buenos Aires y, al igual que Mondino, también podría no asumir en su banca porque se la menciona como posible vocera presidencial de Milei, a quien, además, se encarga personalmente de maquillar para sus apariciones públicas.

El espacio liderado por el economista libertario también presenta otros dos posibles debutantes en el Congreso: Marcela Pagano, una periodista que se propone contar la política “desde adentro”, y Martín Menem, el postulante a gobernador más votado de La Libertad Avanza —terminó tercero en La Rioja—; sobrino del fallecido expresidente Carlos Menem, abogado, de 48 años, dueño de una empresa de suplementos para gimnasios y legislador provincial desde 2021.

El primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza sería otro debutante: Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien en una entrevista con elDiarioAR dijo que “la educación tendría que ser un negocio” y es hijo de quien Milei considera un “prócer”, Alberto Benegas Lynch padre, quien recientemente pidió que la Argentina rompa relaciones diplomáticas con el Vaticano hasta que Francisco deje de ser Papa.

Pero no solamente La Libertad Avanza aporta debutantes: por Juntos por el Cambio se presentan el bailarín y coreógrafo Maximiliano Guerra, como primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y Maximiliano Abad, un dirigente del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires, que compite por una banca en el Senado de la Nación.

Si ingresa Abad, será el primer radical en lograr una banca en la Cámara alta por la Provincia de Buenos Aires después de Raúl Alfonsín, hace 22 años.

Quiénes podrían volver al Congreso

Así como hay históricos que se van, otros vuelven: por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que es candidato en tercer término a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y fue senador nacional entre 2001 y 2018 en representación de Río Negro. Durante esos 18 años fue integrante del bloque Justicialista, del cual fue la mayor parte de ese tiempo su presidente, puesto que dejó de un día para el otro, a mediados de 2019, para pasarse a Juntos por el Cambio como compañero de fórmula de Mauricio Macri.

También podría volver a ser diputado nacional Luis Basterra, un hombre de confianza del caudillo formoseño, Gildo Insfrán. Basterra ya ocupó una banca en la Cámara baja durante 8 años, entre 2011 y 2019, fue el primer ministro de Agricultura de la gestión de Alberto Fernández y ahora integra en segundo término la lista de candidatos a diputados por Formosa.

Otro de los que podría volver es Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, que fue gobernador de facto de Tucumán durante los dos primeros años de la última dictadura y gobernador en democracia, entre 1995 y 1999.

Ricardo Bussi ya fue legislador nacional durante 10 años y ahora encabeza la lista de candidatos a diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza. En julio, el actual legislador provincial fue tendencia en X (ex Twitter) porque compartió un cuadro que contaba la cantidad de años que estaban en la función pública distintas figuras políticas, como Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, y miles de usuarios le recordaron su propia trayectoria en la función pública:

1987-1995, asesor del Congreso.

1995-1997, asesor del Gobierno de Tucumán (era secretario privado de su padre, que era gobernador).

1997-2003, diputado nacional.

2003-2007, senador nacional.

2007-2015, legislador provincial.

2015-2019, concejal de San Miguel de Tucumán.

2019-2023, legislador provincial.

“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, escribió Ricardo Bussi en X. Si gana la banca de diputado nacional por el partido de Milei, extenderá a 40 la cantidad de años cobrando un sueldo del Estado.

Qué viejos conocidos podrían seguir ocupando una banca en el Congreso

Una máxima en el fútbol es “equipo que gana no se toca”. Insfrán la pone en práctica a rajatabla al presentarse a la reelección siempre: es gobernador de Formosa desde 1995 y, como ya había sido vicegobernador entre 1987 y 1995 y este año fue otra vez reelegido como mandatario, en 2027 cumplirá 40 años como parte de la fórmula gobernante de esa provincia del NEA.

Como gana siempre, también repite los jugadores cuando arma las listas de candidatos al Congreso del Partido Justicialista: José Mayans, que empezó como senador nacional por Formosa en 2001, ahora vuelve a encabezar —por cuarta vez consecutiva— la nómina de postulantes a la Cámara alta. Como todo parece indicar, si es elegido, en 2029 acumulará 28 años como senador.

Pero también el radicalismo repite figuras en Formosa: Luis Naidenoff es senador desde 2005 y ahora vuelve a encabezar la lista de postulantes a la Cámara alta, aunque en este caso Juntos por el Cambio deberá mejorar su performance electoral en esa provincia porque en las PASO, después de Unión por la Patria, la fuerza más votada para esa categoría fue La Libertad Avanza.

Es decir que si se repiten los resultados, ingresarían Mayans y su actual compañera de bancada María Teresita Margarita “Tessi” González, como senadores por la mayoría, y el productor agropecuario Francisco Manuel Paoltroni, el candidato de Milei, como senador por la minoría. Naidenoff, afuera.

Entre las caras repetidas, es decir diputados que ya son y que quieren seguir siéndolo, se cuenta a Máximo Kirchner, líder de La Cámpora e hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; al albertista Eduardo Valdés; a la massista Cecilia Moreau, actual presidenta de la Cámara baja, y al rossista Germán Martínez, todos integrantes del bloque Frente de Todos (que probablemente pase a llamarse Unión por la Patria en la próxima composición del Congreso).

También se cuenta a Martín Soria, que busca volver a la Cámara baja en representación de Río Negro, banca a la que renunció en 2021 para asumir como ministro de Justicia del gobierno de Alberto Fernández.

En Unión por la Patria los candidatos jujeños también son figuritas repetidas: Guillermo Snopek finaliza su mandato como senador y se presenta como candidato a diputado y la diputada Carolina Moisés buscará saltar a la Cámara alta. Enroque.

También se presentan en la lista de candidatos a senadores por la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria otros dos conocidos: Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior y referente de La Cámpora que fue apenas unos días el candidato presidencial del peronismo, hasta que fue reemplazado por Massa; y Juliana Di Tullio, que actualmente integra el Senado.

Por el radicalismo de La Rioja también se presentan otros dos viejos conocidos: el actual senador Julio Martínez, exministro de Defensa de Macri, y la exsenadora de Inés Brizuela y Doria, que no logró la reelección como intendenta de la capital riojana. Ambos quieren volver a ser integrantes de la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.

También hay caras nuevas para el Congreso pero ya muy conocidas en la política, como Gustavo Bordet, que concluye ocho años como gobernador de Entre Ríos y encabeza la lista de candidatos a diputado de Unión por la Patria; y Alicia Kirchner, que termina su segundo mandato consecutivo como gobernadora de Santa Cruz y se postula a senadora. La acompaña en segundo término Pablo González, presidente de YPF y exvicegobernador de Alicia entre 2015 y 2019.

