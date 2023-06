Lanzada Tolosa Paz, las organizaciones oficialistas apoyan a Kicillof y arman una nueva protesta con el Polo Obrero

Cuando llegó al ministerio de Desarrollo Social, en octubre del 2022, Victoria Tolosa Paz acordó con Emilio Pérsico para que el Movimiento Evita la respalde en su búsqueda de convertirse en intendenta de La Plata en las elecciones de este año. A fuerza de ajuste en las partidas sociales –que en realidad dispuso Sergio Massa desde Economía–, la relación se quebró. El distanciamiento llegó a tal punto que hace dos semanas la organización peronista encabezó una protesta inédita en la avenida 9 de Julio con el trotskista Polo Obrero, más un sinfín de banderas oficialistas y opositoras. Ayer la funcionaria anunció su precandidatura a gobernadora de Buenos Aires y lo que menos recibió fueron elogios.

“Es marginal”, la calificó un influyente dirigente con un pie en el territorio y otro en un despacho del Estado. Las agrupaciones oficialistas acompañan a Axel Kicillof en su búsqueda por la reelección, aunque eso dependerá del dedo de Cristina Kirchner.

Daniel Menéndez, de Somos-Barrios de Pie, le armó el mes pasado un acto al gobernador: “Los barrios estamos con Axel”, fue el eslogan principal. El Evita también le manifestó su apoyo al mandatario a través de un acuerdo sellado entre sus referentes provinciales Eduardo “Cholo” Ancona y Agustín Balladares, y Carlos Bianco, jefe de asesores bonaerense.

Tolosa Paz se mostró como retadora de Kicillof y buscó mojarle ayer la oreja: “La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina”, dijo en su recorrida con Daniel Scioli.

Una fuente del Evita que se codea con Pérsico a diario reconoció que tanto la candidatura de Kicillof como la de Tolosa Paz aún no están definidas, pero entendió que la jugada de la ministra –acompañada por la del dos veces gobernador– responde a la propia disputa interna que hay en el Frente de Todos, una vez corrida la vicepresidenta de la carrera electoral y su velada nominación a Eduardo “Wado” de Pedro.

“El impulso a la candidatura de Wado termina abriendo la primaria en todas las categorías. Entonces, se cae de maduro que el sciolismo va a salir rápidamente a construir una candidata en la provincia para empezar a caminar y dar certezas de ese escenario. Hay que esperar, hay que ver cómo termina todo”, comentó el dirigente. En el universo evitero también hay una interna: Fernando “Chino” Navarro pidió una PASO con Kicillof.

Planes, comedores y protestas

La tirria entre las organizaciones y la ministra está sostenida principalmente por el recorte en unos cien mil planes Potenciar Trabajo, que administra Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. Pero en el último mes se sumaron un rosario de reclamos: falta de entrega de comida a los comedores populares y de herramientas en las unidades de trabajo, y el cajoneo de expedientes para proyectos sociales de a los que solo les falta su firma para ordenar el pago.

El director de una de las áreas internas de la cartera expuso a elDiarioAR que tiene demorados una veintena de expedientes que alcanzan los $3.000 millones, presupuestados hace ya dos años. “La gestión es un desastre. Realmente muy mala. Además del ajuste hay intromisiones para obstaculizar todas las áreas”, comentó el funcionario que también es dirigente de una de las organizaciones más convocantes. Entre las agrupaciones la rebautizaron como “Tolosa Guerra”.

Esa disputa motivó la masiva movilización de la UTEP –el gremio de la economía popular que integra desde el Evita al MTE de Juan Grabois– con la Unidad Piquetera –encabezada por el Polo Obrero–. La semana pasada el jefe de gabinete de Tolosa Paz, Javier García, convocó a una reunión al secretario de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, pero no hubo avances. Este medio publicó que las agrupaciones evalúan la posibilidad de hacer cortes en los accesos a Capital Federal. Entre el lunes y martes próximos los piqueteros tendrán una reunión para definir cómo sigue su plan de lucha.

Tolosa Paz se presenta como candidata a gobernadora de una provincia que ella misma con su política de ajuste empobreció brutalmente Eduardo "Chiquito" Belliboni — Polo Obrero

En esa estrategia callejera están las segundas líneas de las agrupaciones. Ni Pérsico, Menéndez o Juan Carlos Alderete, jefe de la Corriente Clasista Combativa, se mostraron en aquella protesta inédita frente a Desarrollo Social. De los oficialistas solo apareció Grabois. Pérsico, en cambio, se mostró junto a la ministra en dos oportunidades apenas días después. En una incluso se fotografió también con Scioli. Los movimientos también saben de la política de las contradicciones.

Como precandidata, Tolosa Paz no está dispuesta a renunciar al frente del ministerio. Al menos por ahora. elDiarioAR buscó consultar en la cartera pública pero no tuvo respuesta al respecto. En las agrupaciones hay visiones encontradas al respecto. “Preferiría que su única preocupación sea el ministerio. No puede centrar su cabeza en la rosca electoral y descuidar su función pública en un momento de fragilidad como el que estamos”, apuntó un dirigente del sector de Grabois. “Cambiar de ministro ahora es lo peor que nos puede pasar. Queda muy poco tiempo de gestión”, agregó.

En el arco opositor le pidieron explícitamente a la ministra que dé un paso al costado. “El ministerio de Tolosa Paz es asunto terminado. Ella no está preocupada hoy por la situación social, sino por su candidatura. Creemos que debería haber alguien que atienda las organizaciones”, señaló Eduardo “Chiquito” Belliboni, referente del PO.

El dirigente de la izquierda abundó en sus críticas a la funcionaria: “Además del ajuste y la política del Fondo Monetario y de Massa, la propia ministra ha metido mano en el ministerio y ha hecho desastres. Generó una situación de ajuste muy fuerte contra cosas muy elementales como son los comedores populares, mientras hace campaña electoral y no gestiona ni mínimamente. Se presenta como candidata a gobernadora de una provincia que ella misma con su política de ajuste empobreció brutalmente”.

Tolosa Paz es la tercera ministra de Desarrollo Social del mandato de Alberto Fernández. Reemplazó a Juan Zabaleta, quien decidió volver a la intendencia de Hurlingham para evitar que La Cámpora le arrebate el poder local. A su vez, el jefe comunal había ocupado el lugar de Daniel Arroyo, el ministro que tuvo que gestionar con las agrupaciones la situación de la pandemia en los barrios populares. Había dejado el cargo cuando asumió como diputado nacional. La política social también sabe de rosca electoral.

En los últimos días, elDiarioAR supo de casos de empleados del ministerio y beneficiarios del Potenciar Trabajo a quienes les llegó un mensaje a su WhatsApp con la invitación a adherir a una campaña de recolección de firmas “para que se pueda presentar una lista con Daniel y con Victoria”. “Tu aval es para que la PASO se garantice”, destaca el escrito referido a Camino a la Victoria, el espacio político de Tolosa Paz. El mensaje era personalizado –con nombre y apellido del destinatario– e invitaba a dejar sus datos a través del link https://victoriatolosapaz.com.ar/avales-2023/.

