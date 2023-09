Mala economía y derrotas, la carrera de obstáculos de Sergio Massa hasta el 22-O

Sergio Massa prepara el relanzamiento de la campaña para el 22-O: será con un acto con gobernadores en Tucumán, una postal en la que busca mostrar además del apoyo de los jefes territoriales, salir del microclima del AMBA y mirar al interior del país donde, según el análisis electoral, Unión por la Patria (UP) tiene hipotéticamente mayores márgenes para mejorar la elección a partir de lo que ocurrió el 13 de agosto.

Massa congela precios con la ilusión de que septiembre no sea tan malo como agosto

Lo hará luego de un agosto marcado por sacudones. No solo el tercer lugar en las PASO, que en términos comparativos no fue del todo malo si se interpreta que a pesar de eso -sobre todo por la mala elección de Juntos por el Cambio (JxC)-, el oficialismo sobrevivió y se mantiene competitivo. Lo que vino después fue peor: la devaluación del 22% y la una serie de desajustes y tensiones a la hora del anuncio de medidas destinadas a mitigar los efectos de esa medida, coronaron una quincena complicada para Massa que logró, en medio de ese ruido, el OK del FMI para nuevos desembolsos que le dieron una moderada calma cambiaria.

Pero el calendario que viene está repleto de obstáculos. Aunque está “amortizado” por el resultado de las primarias provinciales, el 16 de julio pasado, este domingo en Santa Fe se elige gobernadores y las proyecciones, luego de una diferencia de unos 35 puntos en las PASO, anticipa la victoria de JxC detrás de la candidatura del radical Maximiliano Pullaro. Aquella derrota fue especialmente dura y rebotó como un mal indicio para lo que venía para Unión por la Patria (UP).

La foto santafesina que se proyecta para el domingo, aunque esté precedida por la derrota de julio, no será inocua en el efecto sobre el peronismo que, si no ocurre un imprevisto, perderá una provincia emblema que recuperó en el 2019 y formó parte del resurgimiento del peronismo en aquella marca llamada Frente de Todos (FdT). La única expectativa está puesta en la elección en Rosario y en que una mejora general de UP -que en esa provincia se llama Vamos Juntos- pueda dar una pista de mejora para la presidencial de octubre en las que, como en otras quince provincias, ganó Javier Milei.

En septiembre, habrá tres turnos: el 10 vota Santa Fe, el 17 Chaco y el 24 Mendoza. En Chaco, Jorge Capitanich luce mejor parado -UP ganó la primaria presidencial- pero el esquema de balotaje puede ser un problema a mediano plazo. En territorio mendocino, donde el peronismo ganó varios departamentos el domingo último, la disputa se concentra entre Alfredo Cornejo (JxC) y Omar De Marchi, el ex jefe de campaña larretista que se cortó solo y llega con algún guiño de Milei. El peronismo, hasta acá, no logró meterse en ese duelo.

Datos

La secuencia de información, por parte del INDEC, de datos económicos luce especialmente sensible durante todo septiembre: el 13 comenzará el dato de inflación correspondiente a agosto sobre el que hay coincidencia que, por impacto de la devaluación, sería de dos dígitos. En el Gobierno dan por hecho ese escenario aunque especulan que el número estará más cerca del 10 que del 15. Ahora, como contó Alejandro Rebossio, la expectativa es moderar la suba de septiembre con un esquema de control de precios.

Pero además del dato de inflación, que se anticipa duro, en el tramo final de septiembre -a días del primer debate, que será el 1 de octubre en Santiago del Estero- habrá otros tres indicadores oficiales que pueden ser de alto impacto: el 21 de septiembre se informará el dato de desigualdad -Evolución de la distribución del ingreso (EPH)- y una semana después se conocerá el Dato de Pobreza que refiere al primer trimestre del año y puede reflejar un agravamiento en los números que, de por sí, ya son graves. Habrá, además, otro informe del INDEC sobre la actividad económica, correspondiente a julio. El que informó sobre junio mostró una leve caída pero con un panorama muy desigual: el derrumbe de la actividad agropecuaria, producto de la sequía, y con una muy buena performance de lo referido a minería e hidrocarburos.

Con esos datos frescos, Massa llegará al primer debate presidencial. En las apuestas de UP, además de la movilización del peronismo y los intentos por evitar nuevos sacudones en la economía, el ministro-candidato cree que el mano a mano con los demás postulantes, puede ser una buena oportunidad para desafiar a Milei. Hasta acá, el libertario avisó, a través de su hermana Karina que participará del debate, pero por los modos de Milei no se descarta que luego pueda cambiar. A priori, Karina Milei pidió, incluso, que el debate permita más libertades y cruces directos. Por lo pronto, en esta edición se incorporarán las “réplicas” por la cual los candidatos tendrán una mano a mano más ágil. Massa cree que tiene posibilidad de salir mejor parado que sus rivales de esa disputa.

En octubre, antes de la general del 22, estará el otro dato de inflación, correspondiente a septiembre, que se informará el 12 de octubre. La inflación se convirtió en el dato que más impacta en la economía diaria y sobre el que, hasta acá, el gobierno poco pudo hacer.

