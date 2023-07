Massa salió al cruce de la oposición por las nuevas medidas económicas

Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), afirmó este martes que “tenemos el coraje de hacernos cargo de las transformaciones del futuro. Frente a los que pregonan el odio, la violencia y la descalificación como forma de hacer política, los convocamos a soñar y a recuperar la esperanza de que el futuro está en nuestras manos”.

Empresarios e industriales en alerta por el impacto de las nuevas medidas económicas en el sector productivo

Más

En su intervención en el Plenario 2023 del Frente Cívico y UP en Santiago del Estero, Massa advirtió: “Hay quienes creen que el interior no tiene derecho a tener las cosas que logró Santiago del Estero, pero nosotros tenemos la obligación y el compromiso de trabajar para igualar, el acceso a oportunidades, para que no haya argentinos de primera y de segunda en el país”.

Gracias al trabajo de @GZamoraSDE y de todos los santiagueños y santiagueñas, hoy la provincia nos demuestra que cuando hay coraje y determinación para llevar adelante una transformación, puede haber un proyecto de desarrollo. pic.twitter.com/hHjxCa9nop — Sergio Massa (@SergioMassa) 25 de julio de 2023

En ese marco, el ministro de Economía planteó: “La provincia nos demuestra que cuando hay coraje y determinación para llevar adelante una transformación, puede haber un proyecto de desarrollo”.

Junto al titular de la cartera económica estuvieron el Gobernador local, Gerardo Zamora; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; y el Intendente de La Banda, Roger Nediani. Luego, el jefe del Palacio de Hacienda participó en un acto por el 470º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santiago del Estero junto a la Intendenta Norma Fuentes.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, aseguró que una victoria de Massa en las elecciones sería la “reelección de la inflación”.

Ayer lunes, el postulante oficialista apuntó contra Rodríguez Larreta por su propuesta de bajarle las retenciones a 200 productos regionales: “No son 200 economías regionales (en referencia a los productos), quedan solo seis hasta el 30 de agosto y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones”.

Las declaraciones de ambos precandidatos fueron en el marco de la presentación de propuestas ante la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde participaron también Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.

Hoy martes en diálogo con Radio Rivadavia, Larreta disparó: “La gente podrá estar mareada, pero acá nadie come vidrio. Massa es la reelección de Alberto Fernández. Massa es la reelección de la inflación, de la inseguridad. Es la reelección del avance de la droga. ¿Quién va a votar eso?”.

LC con información de agencia NA