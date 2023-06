En medio de la interna en JxC por Schiaretti, Juan Manuel Urtubey anunció que no será candidato

En medio de la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sobre la posible incorporación del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, el ex mandatario provincial Juan Manuel Urtubey anunció este miércoles que no será candidato en las próximas elecciones.

“No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo”, sentenció el ex gobernador de Salta.

“Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno. Hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido, y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas”, dijo Urtubey, en referencia a los tironeos en la coalición opositora por la incorporación de figuras como Schiaretti o José Luis Espert.

En un video que difundió en sus redes sociales, el salteño aseguró: “Voy a trabajar más que nunca. No necesito un cargo para eso”, y manifestó la necesidad de “hacer que la política vuelva a representar al pueblo”.

Ayer martes, el dirigente peronista consideró que la alternativa electoral que mantenía con Schiarettti “se rompió” luego del acercamiento del cordobés a Juntos por el Cambio de la mano del jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

“Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación que eso se rompió”, dijo Urtubey en declaraciones a Futuröck, al analizar que la eventual participación de Schiaretti en el espacio opositor “deja bastante renga” la conformación de un espacio alternativo del peronismo de cara a las próximas elecciones.

El espacio peronista disidente, el cual no llegó a tener un nombre, iba a ser conformado por Urtubey, Schiaretti, el diputado nacional Florencio Randazzo y los legisladores nacionales que responden al economista Roberto Lavagna. Según había trascendido, pretendían sumar al socialismo santafesino y al gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.

“Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad”, reflexionó Urtubey. Pretendía que el denominado “peronismo disidente” se posicione como una cuarta alternativa, en un escenario dominado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

“Hay que entender que las ausencias de la vicepresidenta Cristina (Kirchner) y del expresidente (Mauricio) Macri como candidatos ablanda mucho más cada uno de los espacios y se justifica menos una opción como la nuestra”, analizó Urtubey.

Con respecto a una incorporación a Juntos por el Cambio, Urtubey se diferenció de Schiaretti al afirmar que tiene “una agenda de país que no tiene nada que ver” con las propuestas que impulsa la principal coalición opositora. “Siempre voy a estar más cerca de discutir una interna del peronismo por mis convicciones, pero hoy lamentablemente no está pasando”, apuntó.

Para el ex gobernador de Salta, “el peronismo tiene que proponer algo superior a esto” porque “el Gobierno está dirimiendo el poder entre el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”.

LC con información de agencia Télam