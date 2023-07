En un micro con patente terminada en “678” y una deuda de más de 100 mil pesos, Milei arranca el Tour de la Libertad

“Contacto directo con la gente”. Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, cambió los medios de comunicación por la calle. Ayer arrancó el “Tour de la Libertad”. Pasó por Zárate, la primera parada, y hoy entrará a Rosario, en Santa Fe. Lo hará en un micro de piso bajo, pintado de azul oscuro, con su rostro ploteado a los costados y las leyendas “Milei 2023” y “Una Argentina distinta”. La patente del colectivo termina en “678”, como aquel recordado programa emitido por la Televisión Pública entre 2009 y 2015, años kirchneristas. No tiene multas por infracciones de tránsito en la Ciudad y tampoco en la Provincia, pero adeuda 112.845 pesos de patentes. El titular del micro no pagó los últimos once meses.

Los libertarios ya tienen su propio relato: estrenaron la película de Javier Milei

En ese micro, que cuenta con una camioneta de apoyo más cómoda, Milei recorrerá distintas ciudades y provincias, en la recta final de la campaña de cara a las PASO. No se ha difundido un cronograma de paradas por dos razones. La primera es que buscan generar “un efecto sorpresa”. La segunda es que no “prefieren no advertir a la militancia” de las llegadas a las ciudades. Se supo, sí, que el destino final es la ciudad de Córdoba y esta primera gira cerrará el jueves.

Ayer el micro se detuvo en Zárate y San Nicolás, donde Milei se encontró con la precandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo. En la caminata conversaron con vecinos y con posibles votantes, y se tomaron selfies, un gesto clásico del postulante liberal libertario. Hoy en Rosario, la anfitriona será Romina Diez, economista y primera candidata a diputada nacional por Santa Fe. En Córdoba lo acompañará Celeste Ponce, cabeza de la lista de legisladores nacionales.

Gratis y online, ya se puede ver la película de Milei

Después del estreno en el cine Gran Rivadavia, barrio de Floresta, el documental Javier Milei: La Revolución liberal está disponible en Internet. Dirigido por Santiago Oría -abogado, cineasta y publicista personal del precandidato-, la película dura una hora cincuenta y tres minutos. El film narra cómo se generó el fenómeno Milei. El punto de partida es la campaña de 2021 en la que Milei obtuvo el 17% de los votos y ganó una banca como diputado nacional en representación de la Ciudad. Javier Milei: La Revolución liberal está disponible en el canal de YouTube “El Peluca Milei”.

VDM/MF