Luego de que Axel Kicillof, gobernador bonaerense y quizá el preferido de Cristina Kirchner, habló de “escribir nuevas canciones” como metáfora de que el peronismo debe encontrar una nueva épica, más allá de lo logrado en la década ganada, Sergio Massa dio un paso más en esa línea y aseguró que una generación debe hacerse cargo de conducir al PJ porque “arriba”, en una referencia elíptica pero clara a Cristina Kirchner, “no hay nadie”.

Desde Tucumán, Massa quiere llevar el mensaje de que es posible que el peronismo entre al balotaje

El candidato-ministro habló de la campaña y el reordenamiento del panperonismo durante una larga entrevista en el programa Desiguales en la Televisión Publica que se emitió, como edición especial, el jueves a las 23 horas, justo después del partido por las eliminatorias que Argentina ganó 1 a 0 a Ecuador. Allí habló, entre otros temas, de la campaña de Unión por la Patria(UP) y fue consultado sobre la “ausencia”, hasta acá, de la vicepresidente en las últimas semanas.

“Antes de las PASO, (Cristina) hizo cuatro actos conmigo. En las PASO del 2019, con Alberto hizo tres”, dijo Massa para comparar las dos campañas, a pesar de que en aquella ocasión, la actual vice integraba la fórmula de lo que se llamó Frente de Todos (FdT). “Cuando hizo esos actos, el planteo fue que 'Cristina al rescate de Massa'. Cuando CFK (no está), dicen desapareció Cristina", dijo el candidato.

A partir de ahí, apuntó en un plano más profundo sobre un potencial cambio en la conducción del peronismo que, en la práctica, implicaría que la vice deje de tener la conducción táctica. O, al menos, el manejo del día a día del dispositivo peronista. “Axel planteó una cosa interesante, que nace el 25 de Mayo en Plaza de Mayo”, en referencia al acto que encabezó la vice presidente donde habló de que debía emerger una nueva generación. “Sin nostalgia pero con aprendizaje del pasado, miremos al futuro porque la responsabilidad es nuestra, la de los tipos que tenemos 50 años”, puntualizó Massa y citó a otros dirigentes entre ellos al gobernador de Catamarca Raúl Jalil, a Kicillof y a Máximo Kirchner. “Somos los de 50 años, los que tenemos la responsabilidad de los tiempos que vienen”, completó. Gambeteó, incluso, la referencia musical que hizo Kicillof sobre lo de la nueva canción porque le pareció “raro”.

Contó, en la entrevista por Televisión Pública, que durante una reunión del comando de campaña, en la que participaron entre otros, Malena Galmarini, “Wado De Pedro y el diputado Kirchner, se habló de ese proceso y se coincidió en un planteo que Massa definió en una frase. ”Flaco, no miremos más para arriba, no hay nadie“. Se sobre entendió que fue una mención a que Cristina no está, como ocurrió durante la última década y media, como jefa única del peronismo. ”O nos hacemos cargo de lo que viene o no nos quejemos…“, afirmó Massa.

A partir de eso, afirmó que la nueva conducción tiene la decisión tomar ese desafío. “Nos hacemos cargo y además vamos a llevar al triunfo al peronismo, vamos a ganar las elecciones y a gobernar a la argentina con nueva gente, porque necesitamos un gobierno de unidad nacional”, completó Massa.

