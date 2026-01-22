El embajador argentino en París obliga a tapar las Islas Malvinas en un mapa que las mostraba como territorio británico

El embajador de Argentina en París, Ian Sielecki, obligó este miércoles a ocultar con ayuda de un 'post-it' las islas Mavinas en un mapa en la Asamblea Nacional (cámara baja) francesa, donde figuraban como territorio británico.

Los hechos, divulgados por La Chaine Parlamentaire, sucedieron cuando el embajador se aprestaba a participar en la comisión de asuntos europeos de la cámara baja francesa en una audición dedicada a Argentina.

A su espalda, un gran mapa del mundo en el que las Malvinas aparecían como territorio británico.

“Como representante del Estado argentino no puedo hablar libremente ante este mapa. Supondría legitimar una situación que constituye un atentado a la soberanía de mi país, a la dignidad de la nación argentina y una violación flagrante del derecho internacional”, indicó Sielecki.

Aseguró que sería como si un representante ucraniano hablara ante un mapa en el que territorios del Dombas o Crimea aparecieran como territorio ruso.

La situación se resolvió colocando un 'post-it' sobre las islas Malvinas en el mapa, lo que permitió al embajador comenzar su comparecencia.

