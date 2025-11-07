Empieza la pelea en la UCR para definir al presidente del partido y el perfil de los bloques parlamentarios

El radicalismo afrontará un fuerte debate para elegir en diciembre al reemplazante de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR, donde se perfilan como fuertes candidatos los gobernadores Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, de Corrientes y Mendoza, respectivamente, que ganaron en sus provincias.

La elección de autoridades, que vence el 15 de diciembre, se efectuará en medio de la peor debacle del radicalismo, cuyo bloque en diputados quedará reducido de 14 a 6 diputados, y en el Senado de 13 a 9 legisladores.

Según informaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas, debe haber un acuerdo para que se trabaje en forma consensuada entre la conducción de la UCR y los bloques parlamentarias.

Durante la presidencia de Martín Lousteau, en la mayoría de las ocasiones las votaciones del dirigente fueron en forma diferenciada de sus compañeros de bancada, que respondían las directivas de sus gobernadores para respaldar al Gobierno nacional.

Valdes afirmó este jueves que la conducción de Martín Lousteau al frente de la UCR “fue a contrapierna porque la mayoría del radicalismo tenía una visión diferente de la del presidente del partido”.

“Si no tenemos un proyecto nacional, va a ser difícil que nosotros podamos tener nitidez en un electorado que busca claridad. Me parece que el radicalismo tiene que trabajar mucho para recuperar su vocación de poder y recuperar sus principios como partido nacional”, dijo Valdés.

Por ese motivo serán clave las negociaciones para reemplazar a Martín Lousteau, en unas conversaciones que tendrán impacto directo en la Cámara de Diputados, donde se pretende incorporar a los radicales que integran los bloques Democracia para Siempre y la Liga del Interior.

Uno de los puntos que plantean algunos radicales es que debe haber un acuerdo para que los diputados que responden a Valdes y el gobernador jujeño Carlos Sadir vuelvan al redil del bloque radical para alcanzar una bancada de al menos 10 legisladores.

El bloque radical tendrá 6 diputados en diciembre y los radicales “con peluca” de Liga del Interior serán 3: dos jujeños que responden a Sadir y un correntino con línea directa con Valdes.

El bloque de la UCR está conformado por la bonaerense Karina Banfi; los mendocinos Lisandro Nieri y los chaqueños Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini, además del entrerriano Darío Schneider.

Los legisladores jujeños radicales son Jorge Rizzotti y Maria Ines Zigaran, y el correntino Diogenes González, mientras que los diputados de Liga del Interior con mandato vigente son Luis Picat, Mariano Campero y José Tournier.

En esa lista no se incluye a Lousteau; a la porteña Mariela Coletta, que podría ir a Provincias Unidas; ni al bonaerense Pablo Juliano, quien aún no definió qué postura asumirá.

Pero para que haya una reunificación será clave quién conduzca la bancada radical, ya que deberá contener los diferentes perfiles que convivirán en esa bancada.

Con información de Noticias Argentinas

JIB