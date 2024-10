Reapareció el Indio Solari y habló del presidente Milei: “El enano de la Motosierra”

Como ocurre en cada una de sus esporádicas apariciones, la última entrevista del Indio Solari dio tela para cortar, y mucha. “El enano de la motosierra”, el presente “bastante codició del país”, la democracia, el FMI, Israel, los jóvenes y los videojuegos y el futuro de la música. De todo eso habló ex cantante de los Redonditos de Ricota en un reportaje con Pedro Rosemblat para un especial del canal de streaming Gelatina.

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso”, comenzó diciendo el Indio sobre las ideas libertarias. Y luego siguió: “No es que todos fueron como 'El Flautista de Hamelin' y vamos detrás del enano de la motosierra. En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia , no te ofenden en nada y el que los lee, los lee así, como diciendo ‘bueno, porque sí’”.

“Creo que las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta si el diablo caga en su nariz. Y bueno, ahora el Papa coincide conmigo. El Papa y yo estamos en la misma”, dijo en otro tramo de la entrevista.

También se mostró escéptico sobre los 40 años de democracia: “No sé si tenemos tantos años de democracia. Porque si te gobierna el FMI... Acordémonos que una de las condiciones básicas que tiene un Estado para ser un Estado es manejar su economía. Si la manejan en otro lado quiere decir que no estamos tan liberados. Y la democracia no nos ha dado que podamos vivir de la manera que promete”.

No es la primera vez que el Indio Solari se refiere al presidente Javier Milei. Ya lo había hecho en su última entrevista, en diciembre del año pasado para el ciclo Caja Negra con el periodista Julio Leiva. En aquella oportunidad había dicho: “Hay un loco de presidente. No sé si un loco loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”

La entrevista con Rosemblat se grabó el 4 de octubre en la casa del Indio. Al igual que en el anterior reportaje, Solari aparece en contraluz y solo se ve su imagen recortada.

A lo largo del reportaje –que se emitió ayer a las 20–, Solari también habló sobre como lleva la digitalizad: “Es un universo que me dejará de lado, pero ¿quién soy yo para que me tome en cuenta el destino y todo eso? Realmente yo creo que los padres se quejan de que los hijos están todo el tiempo con los jueguitos y yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una manera de comunicarse diferente en esta especie de cosa loca”,

Y sobre ese punto se mostró confiado: “Siempre hay una generación que sufre con los cambios pero yo creo que va a pasar algo bueno”, dijo. “Yo creo que lo digital, la manipulación que se puede hacer del sonido y la imagen es infinitamente superior a la que se podía hacer cuando yo empecé en RCA”, agregó.

También habló de sus planes: “Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay como una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras y la vamos a producir nosotros porque estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’”. Se refería al documental de 2020 Rompan Todo.

Y volvió a defender su esencia rockera a la vez que hizo una defensa de las mujeres en el rock: “Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces, pero sigue siendo…”.