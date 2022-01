Extraordinarias: reforma del Consejo de la Magistratura, reclamo de la oposición para sumar más temas y ¿una sola sesión en las Cámaras?

Una sola votación en el recinto, reforma del Consejo de la Magistratura como debate principal y el reclamo de la oposición para sumar más temas. Esas serán las claves de las sesiones extraordinarias durante febrero en el Congreso, a partir del decreto firmado este martes por Alberto Fernández, que dispuso el tratamiento de 18 iniciativas legislativas que se repartirán entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Las extraordinarias comenzarán oficialmente el próximo martes 1º de febrero, momento en que el oficialismo apurará en ambas Cámaras la conformación de las distintas comisiones necesarias para discutir el temario enviado por el Presidente. Uno de los focos estará en el Senado, que tiene como prioridad votar la reforma del organismo que promueve y remueve a los jueces, ya que la Corte Suprema dispuso como plazo máximo la conformación de un nuevo Consejo antes de mediados de abril.

El Frente de Todos en la Cámara alta cuenta con el número suficiente para aprobar el proyecto del Ejecutivo, que eleva de 13 a 17 la cantidad de consejeros y mantiene la estructura de desvincular al Consejo de la Corte. En la vereda de enfrente, la mesa nacional de Juntos por el Cambio tiene en agenda discutir la unificación de los distintos proyectos presentados por algunos de sus legisladores, como son los firmados por Alfredo Cornejo –jefe del interbloque de senadores–, Mario Negri –presidente del interbloque en Diputados– o el del también diputado Pablo Tonelli.

El debate interno en JxC es si el organismo debería ser presidido por el titular del máximo tribunal –hoy Horacio Rosatti– o no, lo que acercaría posiciones con el kirchnerismo. “Yo no cierro del todo la posibilidad de que haya un semiacuerdo”, destacó un vocero parlamentario de la oposición, que confesó: “Tampoco es que el proyecto del Ejecutivo sea tan malo”. Para la política sería un fracaso si no logra aplicar la reforma, ya que sino el Consejo volvería a su conformación de 2006: 20 miembros y el presidente de la Corte a la cabeza.

Pero el derrotero de la reforma dependerá de los tiempos de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, hoy de viaje en Honduras. Si bien se descarta que el senador continúe al frente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, no está claro si la reunión inicial para su conformación sería la primera o la segunda semana de febrero. El paso siguiente será la firma del dictamen del proyecto, para que luego baje –hacia la segunda mitad del mes– al recinto. Allí el oficialismo cuenta con el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana como aliados para lograr quórum y aprobar la iniciativa, siempre y cuando no haya ningún ausente de último momento por Covid-19 positivo.

Las extraordinarias en Diputados

Con media sanción del Senado, la reforma del Consejo podría tratarse en la Cámara baja dentro de las sesiones extraordinarias o esperar a las ordinarias, que comienzan el 1º de marzo con el discurso ante la Asamblea Legislativa del Presidente. En Diputados, el oficialismo mira el calendario y se inclina más por la segunda opción. “Febrero tiene apenas 19 días hábiles, es un mes corto”, apuntan en el bloque que maneja Máximo Kirchner, que ya negocia con Sergio Massa y los referentes de la oposición cuáles iniciativas del temario oficial podrían tratarse en las próximas cuatro semanas.

La dinámica de los tiempos en Diputados es similar a la del Senado: aún tienen que conformarse las comisiones parlamentarias, luego discutirse el dictamen correspondiente a cada proyecto, y finalmente votarse en el recinto –lo que ocurriría hacia la semana del 14 de febrero–. “No sé si habrá más de una sesión”, adelantaron en el bloque de JxC. Es que la Cámara tiene una complejidad extra: el Frente de Todos no tiene mayoría propia y por lo tanto necesita negociar sí o sí cualquier proyecto con los opositores para ir a sesionar.

“No podemos garantizar quórum ni podemos sacar leyes propias. Si no hacemos acuerdo, no hay forma de llevar temas al recinto”, aseguraron cerca de Kirchner, abriendo el paraguas ante un escenario que saben difícil, como quedó demostrado hacia fin de año cuando JxC bloqueó el Presupuesto 2022. “Esperemos que ahora recapaciten un poco los dirigentes de la oposición y que ayuden al país, no al Gobierno”, dijo ayer, en esa misma línea, el diputado Daniel Gollán en declaraciones radiales.

Del temario que envió Alberto Fernández, varios serán los proyectos que con mayor seguridad avanzarán en tándem el oficialismo y la oposición, según pudo recoger elDiarioAR. En este listado están la iniciativa de respuesta integral al VIH y Hepatitis Virales –que ya fue tratado en la comisión de Salud–; la promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería; el proyecto de industrialización y comercialización de la planta cannabis –que tiene media sanción del Senado–; los ambientales como la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, el Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro; así como el Consenso Fiscal, que la Casa Rosada firmó con gobernadores, entre ellos los opositores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), pero no Horacio Rodríguez Larreta (Capital Federal).

En las iniciativas de desarrollo económico también podría lograrse acuerdo, aunque podría demorarse su tratamiento en el recinto. El proyecto de ley de Promoción de la Electromovilidad, por caso, recién esta semana ingresó a Diputados y aún tiene que ser estudiado por los distintos bloques. Para la iniciativa que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal se tenía previsto la presentación del ministro Julián Domínguez, lo que también atrasaría su votación. Completan el eje económico los proyectos de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y el de ley de Compre Argentino, y la prórroga de los plazos establecidos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

Diputados podría tratar también la creación de dos nuevas universidades: la Universidad Nacional del Delta y la de Pilar, y en el Senado se espera además el tratamiento de acuerdos, como así también transferencias de inmuebles.

Conocido el temario a debatir, en la misma reunión que discutirá la unificación de sus proyectos sobre el Consejo de la Magistratura, la mesa nacional de JxC definirá una postura conjunta sobre el resto de los temas. Sin embargo, distintas voces de la oposición ya cargaron contra algunas iniciativas y marcaron sorpresivas ausencias, como fue la ley de humedales o el plan plurianual que pide el FMI, atado a las duras negociaciones que el Gobierno lleva adelante con los burócratas del Fondo.

“Las leyes centrales que han enviado para tratar son la del Consejo de la Magistratura y otras para beneficiar a sectores empresarios que se cuentan entre los grandes ganadores de los últimos años, pero no enviaron y dejaron que pierda estado parlamentario la ley de humedales –que el Gobierno había dicho que iba a tratar en la campaña electoral–, y ninguna otra para beneficiar los intereses de los trabajadores y los sectores populares”, cuestionó ante este medio Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad.

“Una pena es que no se hayan incluido muchos temas urgentes e importantes en las sesiones extraordinarias”, cuestionó en sus redes Carolina Losada, senadora santafesina de JxC. “Tiene 18 temas, uno solo es urgente: decidir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional. El resto no son para extraordinarias y es grave la omisión del acuerdo con el FMI en el temario. Era lo más urgente”, sentenció también por Twitter el libertario José Luis Espert.

En el oficialismo recogieron el guante y salieron rápido a aclarar que el temario presentado en el anexo al decreto presidencial no es excluyente de otros temas que puedan incluirse en los próximos días, como ya ocurrió en las extraordinarias del 2021, cuando se publicó un anexo 2 ampliando temas. “El proyecto humedales solo tenía un dictamen de comisión y faltaba de otras. Pero JxC nunca lo propuso siquiera tratar sobre tablas, no es que nosotros no lo queríamos tratar”, ejemplificó una fuente del kirchnerismo, y apuntó, dejando en evidencia el clima que se vivirá en el Congreso en los próximos días: “Lo que falta es acuerdo político”.

MC