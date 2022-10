La reanudación de las negociaciones salariales entre el sindicato de Camioneros y los empresarios arrancó con una amenaza paro nacional el próximo lunes. Previo al reinicio de la cuarta instancia de paritarias entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias, el dirigente gremial Hugo Moyano habló frente a la sede del Ministerio de Trabajo en Avenida Callao al 100. “La FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) le niega a los trabajadores pagarle y reconocerle el sacrificio que realiza. Por eso señores empresarios, si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 00 horas con un paro”.

Mientras Camioneros pide 131% de aumento, tres gremios ya lograron paritarias arriba del 100%

El histórico dirigente camionero apuntó: “hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que todo trabajador merece, y en particular el trabajador camionero. No quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que han hecho durante toda la pandemia. No quieren reconocer que hemos perdido cientos de trabajadores, miles de familias de trabajadores”.

Pablo Moyano, hijo de Hugo, había calificado la semana pasada como “insuficiente” la oferta salarial de las cámaras empresarias de un 84% de aumento, por lo que advirtió sobre la posibilidad de iniciar medidas de fuerza. En la paritaria de este martes, el gremio pedirá una mejora salarial del 131%. Además, demandan el pago de un bono de fin de año y el incremento de los adicionales para los trabajadores de las 18 ramas que contempla el convenio colectivo laboral 40/89 de camioneros, indicaron fuentes gremiales a Télam.

Pablo Moyano, cotitular de la CGT, había considerado como “una ridiculez” la oferta patronal de recomposición de los haberes del 84% para todo el año, y ratificó la exigencia de un 131%, de un bono y de una mejora de todos los adicionales, acusando a varios grupos empresarios de “especuladores que aumentan los precios”. “Es una falta de respeto a los camioneros, por lo que si las cámaras continúan con esta propuesta ridícula comenzarán las acciones de fuerza y serán los empresarios los responsables de esas medidas”, afirmó entonces.

El dirigente había calificado como “especuladores” a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mercado Libre, Techint, Arcor y a Paolo Rocca, entre otros, ya que “aumentan a diario los precios de los productos”, y argumentó que el bono deben percibirlo todos los trabajadores, en especial aquellos a que la canasta básica no cubre, sobre una base inicial de 30.000 pesos.

Además, Hugo Moyano le agradeció a Sergio Massa, Cecilia Moreau y los 129 diputados que aprobaron el Presupuesto 2022: “Para que el trabajador camionero de larga distancia no le descuenten el mal llamado Impuesto a la Ganancia sino impuesto al trabajo, de lo que significa el dinero que cobra para comer en el viaje, el viático que cobra en el viaje”, refiriéndose a la suba de las deducciones, que hicieron que los camioneros paguen menos Ganancias.

“Por eso, el Congreso ayer aprobó la ley que no le descuenten sobre los gastos del viático que tiene que hacer el trabajador durante el viaje. Es un paso importantísimo”, reconoció.

LC con información de agencia Télam