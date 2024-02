Francos le respondió a Cristina: “Tiene el tupé de expresarse como si no fuera culpable de nada”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se convirtió en el primer funcionario del gobierno nacional en contestarle a Cristina Kirchner, quien esta mañana difundió un documento de 33 páginas con fuertes críticas al presidente Javier Milei.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, Francos aseguró que el paper de la ex mandataria lo indigna: “Tiene el tupé de hablar como si no fuera culpable de nada”.

El titular de la cartera política planteó que a CFK le “falta de autocrítica de responsabilidad cívica, no sólo política, hacerse cargo del desastre”.

“Hoy he visto con cierta sorpresa las declaraciones de la expresidente y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner donde pareciera que ella nace a la política ahora para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri”, comenzó con sus críticas Francos.

El ministro apuntó que “llama la atención porque esta falta de autocrítica de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, de hacerse cargo del desastre en que han sumido a la Argentina y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada. La verdad que indigna y creo que en general a la gran mayoría de los argentinos les pasa exactamente lo mismo”.

“Ahora resulta que Milei es una creación de los medios, realmente increíble. Yo diría que al contrario, Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que ha sumido a nuestro país en una situación de pobreza, inflación, destrucció́n casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública de las instituciones, de la política. Y así y todo se siente con derecho de expresar su opinión y su crítica sin dar más que dos meses al presidente Milei para que lleve adelante su Gobierno y haber puesto todos los palos en la rueda para que no pueda gobernar, pese a que decía que iba a dar tiempo. La historia juzgará”, arremetió Francos.

Las dos veces presidenta y una vez vicepresidenta difundió esta mañana una análisis de la situación política y económica de la Argentina que realiza un recorrido histórico por los “ciclos de crisis de deuda” y expone una serie de conclusiones con cuestionamientos al núcleo del programa de gobierno de la Libertad Avanza. En el documento, calificó al presidente Milei como “un showman-economista en la Rosada”, y hasta advirtió por el futuro del Gobierno.

Como contracara de eso, Francos afirmó que Milei “llama la atención en el mundo entero” y dijo que “quienes han tenido la posibilidad de estar con el presidente Milei afuera del país las reacciones que genera, el apoyo que genera. Ni les cuento entre los argentinos, todos han visto la recepción que tuvo al recorrer el avión en su regreso de Italia”.

Si bien el funcionario admitió que la situación económica del país “es crítica”, afirmó que no se debe a las políticas del actual Gobierno sino a lo que dejó el kirchnerismo. “La gente sabe eso, tiene absoluta conciencia de que estamos en una situación económica muy difícil, que va a ser dura, pero también está confiada en la tenacidad, la voluntad, la convicción que tiene el presidente Milei para superar esta etapa. Vamos a salir, sin lugar a dudas”, dijo.

Cristina Kirchner “se afilió al club del helicóptero”, continuó el ministro del Interior, en referencia a los sectores que auguran un final anticipado de la gestión Milei. “Lo que ve el kirchnerismo es que el presidente Milei no va a durar porque tiene que recortar gastos. Lo que no entienden es que no había ninguna chance de avanzar en la transformación de la Argentina si no se corta el gasto público y el déficit fiscal. No es el presidente Milei el que se está endeudando, fue la presidenta Kirchner la que se endeudó. Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado”.

Por último, Francos aseguró que “la inflación va a ir bajando” y cuestionó la falta de autocrítica de la expresidenta y, también, aprovechó para criticar a Martín Lousteau, presidente de la UCR: “Tuvo la época de mayor bonanza económica en beneficio de la producción argentina en el inicio del mandato de Néstor Kirchner y ella lo destrozó en su mandato. Nadie se acuerda cuando empezó la 125, ahora veo al senador Lousteau con muchas críticas. Esa parte de la historia argentina está tan cerca…la conocemos todos”, cerró.

