Germán Martínez: “Para las sesiones extraordinarias Milei eligió un temario de la casta”

El presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apenas pudo descansar este verano. Después de unos breves días en la costa, el diputado nacional por Santa Fe tuvo que lidiar, primero, con el alejamiento de la bancada de su comprovinciano Roberto Mirabella, y luego con el armado de las listas provinciales, donde también el peronismo amenaza con romperse en mil pedazos. “Hay que recuperar la coherencia entre lo que decimos en campaña y lo que hacemos después en las bancas. Vamos a tener que debatir qué pasa en estos casos cuando alguien llega a una banca en función de determinadas ideas y después pasa a representar otras”, afirmó en diálogo con elDiarioAR, apuntando contra Mirabella, pero también contra los Edgardo Kueider y Camau Espínola en la previa del cierre de listas.

Vicepresidente tercero del PJ por la lista de Cristina Fernández de Kirchner, Martínez se refirió también contra quienes se quejan de la “lapicera” de la ex presidenta y admitió que el bloque, aún, no tomó una postura sobre la eliminación de las PASO. “Tenemos que tenerlo en claro: las PASO fueron puestas en agenda por el deseo de Milei de subordinar a Macri”, insiste.

La unidad del peronismo

—¿Qué opinás de la ruptura de Roberto Mirabella con el bloque?

—La salida de un diputado nunca es algo que a un presidente de bloque le resulte positivo. Pero nosotros fuimos elegidos por una plataforma de ideas y valores que no tienen nada que ver con Javier Milei y el lugar donde se expresan esos valores es UxP. Es poco entendible que alguien en un monobloque pueda lograr objetivos que no se puedan obtener en un bloque tan grande como UxP. Mirabella encabezó la lista de diputados en 2021 después de las primarias y todo el peronismo trabajó en su candidatura. Yo encabecé la fiscalización en Rosario. No puede ser que en un momento vos adhieras a un sistema de ideas y de repente pases a representar otras. Tenemos que recuperar la coherencia entre lo que decimos en campaña y lo que después hacemos en las bancas. Más temprano que tarde vamos a tener que debatir qué pasa en estos casos cuando alguien llega a una banca en función de determinadas ideas y después pasa a representar otras.

—Milei está convencido de que en esta elección arrasa, ¿cuál es la expectativa para el peronismo?

—Nosotros tenemos que ser el canal que vehiculiza la decisión política de todos aquellos que son críticos con la gestión de Milei. El primer objetivo es construir candidaturas en cada una de las provincias que puedan representar políticamente aquellos que quieren otro modelo de país. Después habrá que ver la conformación parlamentaria, pero tenemos que tener en claro que el objetivo es que todo argentino o argentina que se vea perjudicado por Milei y está buscando una alternativa pueda encontrar en UxP una vía para canalizarse.

—Hay muchos dirigentes peronistas que utilizan la crítica a la “lapicera” de Cristina para explicar su distanciamiento.

—Creo que cada uno de nosotros tiene que asumir la parte de responsabilidad que le toca en construcción de nuestro espacio político. Es cómodo poner la carga de la responsabilidad sobre otro, pero hay que hacerse cargo de las cosas. Los procesos son más complejos que quien maneja la lapicera. Poner la responsabilidad de nuestras decisiones en otros, por más importantes que sean, como Cristina, me parece una cuestión de pereza intelectual y política.

—¿Qué mirada tenés sobre la pelea entre CFK y Axel Kicillof?

—Es lógico que haya distintas miradas, pero creo que cada uno tiene que cumplir el rol que tiene asignado. Hay temas que se tienen que discutir más cerca de 2027. Y creo que el hecho tener a Cristina como presidenta del PJ es positivo para el conjunto: ayuda a tener una mejor articulación política entre nosotros, ayuda a que seamos una oposición más clara y contundente respecto a Javier Milei, y ayuda a tener una propuesta política alternativa que regenere esperanzas en los argentinos. Y sin duda compañeros como Axel y gobernadores tienen mucho para aportar, pero no es el momento para poner la mirada en términos excluyentes. Necesitamos de cada compañero y compañera. Hay una fuerte demanda de unidad en las bases de nuestro espacio político. Los afiliados, nuestros votantes, nos piden que tengamos unidad respecto a Javier MIlei y eso es lo que tiene que priorizarse.

La agenda de extraordinarias

—Los dirigentes del PRO se pasan a las filas de LLA, el radicalismo también. ¿Hay espacio para generar alianzas con otros sectores de la oposición?

—Ha habido momentos. Desde la asunción de Milei hasta la sanción de la Ley Bases uno encontró en estos espacios políticos una actitud más colaborativa con el liderazgo de Milei, con estos latiguillos de ‘hay que darles las herramientas’. Pero fueron cambiando posición y ahí pudimos articular mayorías, como con la ley de jubilaciones y financiamiento de las universidades. A fin de año, con el veranito financiero, volvieron a tener una actitud condescendiente con Milei. Pero creo que las consecuencias del programa de Milei se están viendo y eso va a permitir que volvamos a tener una articulación constructiva. Por eso la importancia del Presupuesto.

—¿Incluso con el temario actual de extraordinarias?

—Nosotros vamos a estar parados en el mismo lugar. Es importantísimo que la Ley de Presupuesto ingrese a extraordinarias, también la moratoria previsional: un tema sensible que puede dejar sin derecho a la inclusión previsional a un montón de argentinos y argentinas que no tienen la totalidad de aportes y que tiene fecha de vencimiento el 23 de marzo. Milei eligió un temario de la casta para las extraordinarias. Tenemos que poder hacer fuerza con los otros bloques para que la verdadera agenda, la social la productiva, sea la que se plasme en la Cámara de Diputados.

—El Frente Renovador desliza que acompañará la eliminación de las PASO, ¿qué postura tiene el peronismo sobre esta iniciativa?

—Como bloque aún no nos hemos dado un debate interno sobre qué postura adoptar. Sabemos que hay miradas distintas y que no es lo mismo tener un gobierno provincial que no tenerlo o que no es lo mismo tener un Partido Justicialista ordenado que no tenerlo. Yo puedo tener una postura individual, pero lo importante es tener una mirada que sintetice. Y también es importante desnudar lo que pretende hacer el oficialismo. Porque cuando Milei piensa en la eliminación de las PASO piensa en Macri. Milei, después de haber provocado una migración de la base del PRO a LLA, lo que quiere es subordinar a la dirigencia. Milei no quiere que Macri lo mira de igual a igual, lo quiere de rodillas. Y tenemos que tenerlo en claro: las PASO fueron puestas en agenda por el deseo de Milei de subordinar a Macri.

—¿Por qué crees que el gobierno incluyó Ficha Limpia en el temario?

—Quieren dar una señal hacia sectores del PRO que vienen planteando el tema y pretenden que esto los posicione contra el peronismo. El intento de reinstalar el tema tiene que ver más con esta gestualidad que con un interés real de impulsarlo. Nosotros propusimos un dictamen alternativo de Ficha Limpia, que garantizara que se aplique cuando hay sentencia definitiva y que además ampliaba la cantidad de delitos incluyendo los económicos, como lavado o tener dinero en paraísos fiscales. Veremos hasta dónde quiere llegar el oficialismo, pero prima facie todo lo que hicieron en 2024 tuvo como único objetivo condicionar los pasos políticos de la dirigenta opositora con más volumen propio que es Cristina Fernández de Kirchner. Es una ley con nombre y apellido.

