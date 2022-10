El Gobierno abre la billetera y destina $135 mil millones en bonos de refuerzo hasta diciembre

Diciembre ya está aquí. Con el calendario cada vez más cerca de fin de año, época clave que marca el pulso de la crisis estructural del país y el simbolismo de las fiestas, el Gobierno sufre la presión de la calle para adoptar medidas que enfrenten la inflación y se dispone a abrir la billetera para otorgar distintos bonos y beneficios extraordinarios.

La ayuda desde el Estado hacia diciembre significaría la erogación de unos 135 mil millones de pesos, según pudo recoger elDiarioAR de distintas fuentes gubernamentales y a partir del relevamiento de algunos de los anuncios ya confirmados y en estudio. Se trata de una masa de dinero que saldría de las arcas de la Anses, pero también del desvío de partidas presupuestarias decididas por el Palacio de Hacienda, justo en tiempos de ajuste fiscal marcado por el acuerdo con el FMI.

El universo alcanza tanto a beneficiarios de planes o personas en situación de indigencia, como empleados estatales y jubilados. Al menos están comprendidos 1,3 millones de personas con planes Potenciar Trabajo, unos 2 millones de personas sin programas sociales y por debajo de la línea de indigencia, 1,2 millones de jubilados que cobran la mínima y unos 350 mil trabajadores de la administración pública.

Por fuera de esos bonos directos, desde las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos buscan que la Casa Rosada firme algunas medidas que consideran estructurales para saltear la lógica de los subsidios y fomenten efectivamente el desarrollo productivo de la llamada economía popular. Allí se ocupan unas 10 millones de personas que no tienen un empleo formal, pero que sí trabajan en distintas actividades informales.

Los planes y el bono Grabois

La semana corta que pasó tuvo hasta el martes la amenaza latente de que una serie de piquetes por parte de las organizaciones sociales opositoras afecten la circulación en las rutas para el fin de semana XXL. Una promesa doble que soltó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en su cumbre con la Unidad Piquetera desactivó las protestas: un bono de fin de año para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo –habitualmente considerado un medio aguinaldo– y el refuerzo para la población por debajo de la línea de indigencia.

El bono para los planes es un extra habitual que otorga a fin de año el Gobierno, aclaró una fuente oficial. Aunque no está confirmado el monto, sería la mitad de lo que cobran los beneficiarios (a su vez, la mitad del salario mínimo). Así, las 1,3 millones de personas con el Potenciar van a cobrar en diciembre un bono de 14 mil pesos, si se tiene en cuenta que en el último mes del año la contraprestación llegará a $28.950. La masa de $18 mil millones la desviará Economía, porque Desarrollo Social tiene agotado su presupuesto, como ya publicó elDiarioAR.

El refuerzo para la indigencia es la medida que Juan Grabois negoció con Massa. Sería de unos 50 mil pesos a pagar en tres cuotas hasta diciembre, para un universo de 2 millones de personas que no reciben ningún otro beneficio estatal (según el Indec, 4 millones de argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a la última medición, correspondiente al primer semestre de este año). El financiamiento saldría a partir de la liquidación del dólar-soja. Un cálculo rápido estima en 100 mil millones el total de dinero necesario.

Por ahora, todo es tentativo, porque la medida aún no se confirmó. En Economía y la Anses –que será la cartera que haga la acreditación– aseguraron que se está trabajando en la letra chica al respecto. Los beneficiarios se cruzarán con los registros de los IFE otorgados en la pandemia. Cerca del líder del MTE dijeron a elDiarioAR que por ahora no hay nada. “Si no cumplen vamos a tener que tomar alguna medida”, alertaron. En su momento, Grabois amenazó con romper el bloque parlamentario del FdT.

El dirigente de extrema confianza con Cristina Kirchner fue el único de “los Cayetanos” que no estuvo en una reunión que Alberto Fernández y Sergio Massa encabezaron el último miércoles con el resto de la cúpula de la UTEP: Emilio Pérsico –del Movimiento Evita–, Daniel Menéndez –de Somos Barrios de Pie–, Juan Carlos Alderete –CCC– y Esteban Castro. Allí no se habló del bono, sino de la presión de las organizaciones oficialistas para que el Gobierno ponga en marcha el Consejo de la Economía Popular, una mesa que integrarían las carteras de Economía, Desarrollo Social y Trabajo con los movimientos sociales para pensar políticas concretas al sector.

“Sobre el bono creemos que cualquier aporte que vaya a los y las que menos tienen es correcto, pero la prioridad tiene que estar en fortalecer el trabajo y la producción y en formalizar y dotar de derechos a la economía popular”, dijo a elDiarioAR uno de los que estuvo en ese cónclave. El paquete de medidas que la UTEP reclama incluye un monotributo productivo, insumos, maquinarias y herramientas, y créditos no bancario para fortalecer la pequeña producción. “Si no siempre estamos emparchando”, agregó el dirigente.

Extras para estatales y jubilados

El último día de septiembre los estatales de UPCN y ATE aceptaron la propuesta del Gobierno de que, además del aumento paritario –adelantar a noviembre la cuota de 10 por ciento de suba prevista para marzo de 2023– el pago de un bono único en diciembre de 30.000 pesos.

En un universo de 350 mil personas empleadas en la administración pública, lo que destinará el Estado en ese extra costará 10,5 millones de pesos.

Para los jubilados, Massa y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, ya anunciaron un bono mensual de 7 mil pesos entre septiembre y noviembre para que no haya ninguna jubilación mínima por debajo de los $50 mil. Si se toma el universo de 1,2 millones de personas en esa condiciones, entre este mes y el próximo quedan repartir casi 17 mil millones.

La medida no es la única para el grupo de la tercera edad. Habrá también un plus escalonado que llegará hasta $4.000 para quienes cobren dos jubilaciones mínimas. En concreto, hasta que se defina el nuevo aumento en diciembre, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353 y quienes perciban dos jubilaciones mínimas pasarán de cobrar de $75.050 a $90.705. En la Anses no aclararon el detalle de la cantidad de personas alcanzadas y el total de dinero destinado.

Tampoco se anunció por ahora un beneficios extra para los 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes que cubre la Asignación Universal por Hijo, aunque es lo habitual más cerca de fin de año. El año pasado, para el 20 de diciembre Raverta anunció el pago de un bono de fin de año para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de $8.000, y para titulares de AUH de $5.000, más el pago del medio aguinaldo de diciembre.

MC