El Gobierno acordó con los movimientos sociales postergar hasta febrero la baja de los planes Potenciar Trabajo

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes en la Casa Rosada con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto al secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, en medio de la tensión por las posibles bajas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por irregularidades.

De acuerdo a la información recogida por elDiarioAR, tras la movilización que incluyó cortes en el puente Pueyrredón, el Gobierno buscó “destrabar” el conflicto que comenzó a incrementarse en las últimas horas ante la posibilidad de que Desarrollo Social optara por no liquidar el padrón al no conocer las identidades de quienes presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo y se acordó que no va haber baja de planes, tal como estaba motorizando la ministra hasta este jueves, de unas 200 mil personas que, supuestamente, tenían bienes a su nombre, cobraban hasta dos salarios mínimos o habían comprado dólares.

Sí quedó firme la decisión de dar de baja a los casi 3.000 casos irregulares que Tolosa Paz anunció hace dos semanas en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, cuando la ministra brindó precisiones sobre datos difundidos por algunos medios de comunicación sobre un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan Potenciar Trabajo, lo que motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuan presentara una denuncia penal y solicitara que se cumpla con la suspensión de planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias.

En esa oportunidad, la funcionaria detalló que se había detectado que en el 0,3% de quien reciben el plan Potenciar Trabajo “hay incompatibilidades y falta de cumplimientos de las normas que rigen tanto en el ingreso como en el sostenimiento dentro del programa, mientras que el 99,7% está lejos de estas actitudes y los queremos seguir cuidando y protegiendo”. Y precisó: “Encontramos incompatibilidades en 3.190 beneficiarios de los cuales 2.098 adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito, mientras que otros 947 titulares que consumieron con tarjeta de crédito en un promedio de entre 15 y 100 dólares mensuales en los 26 meses analizados, serán suspendidos de la percepción del programa y puestos en evaluación y análisis por los equipos técnicos del ministerio, para determinar si corresponde o no considerarlos destinatarios del Potenciar Trabajo”.

Con respecto de las 2.098 personas detectadas que adquirieron divisas por 864.828 dólares, y que lo hicieron en los últimos 6 meses, la ministra indicó que 430 titulares se hicieron de 293.413 dólares, y agregó que la mitad de ese monto (un poco más de 130 mil dólares) fue adquirido por 23 personas. Además en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito, detalló la funcionaria.

Los movimientos seguirán en alerta

A pesar de la reunión, desde los movimientos sociales, tanto los más cercanos al oficialismo como los opositores, admiten que la tensión con el Gobierno no cambia y coinciden en que Tolosa Paz “quedó muy desacreditada”.

De acuerdo a los integrantes de las agrupaciones que siguen en estado de alerta y movilización, hay “muchos casos de compañeros que tienen Netflix, Spotify o le bajaron jueguito a sus celulares, o compraron 1 dolar como amuleto, de la buena suerte, que no lo tienen en papel pero sí en la billetera virtual. o hay muchos compañeros migrantes que le mandan plata a sus familias. esas no son incompatibilidades establecidas por la normativa”, reclamaron.

Asimismo, confirmaron que por ahora “se mantiene en pie la protesta del próximo miércoles. La UTEP definirá qué hacer, porque aún no está asegurado el bono de fin de año. La agenda de lucha sigue abierta. Seguimos en alerta y movilización”, advirtieron.

El encuentro con el Presidente, que se realizó en medio de un gran hermetismo, tuvo lugar a horas de que militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, se manifestaran en Puente Pueyrredón y anunciaran un plan de lucha en todo el país para el próximo miércoles.

Las protestas de este viernes

Los movimientos sociales del oficialismo y la oposición protestaron con cortes en el Puente Pueyrredón y distintos puntos del centro porteño ante el temor a que se corten planes Potenciar Trabajo, en medio del relevamiento que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

“No somos cómplices del ajuste. El Presidente, el ministro de Economía (Sergio Massa) y la ministra de Desarrollo Social tienen que entender que entre los compañeros y el Gobierno elegimos a los compañeros. Esperemos no tener que pasar la nochebuena en la 9 de Julio. Esto recién empieza”, enfatizó el secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato.

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz y Pérsico por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” debido a irregularidades en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo.

La presentación de Marijuan se debió a que, tras conocerse las irregularidades por un entrecruzamiento realizado por AFIP de 250 mil planes, la funcionaria nacional anunció que sólo daría de baja unos 2.500.

