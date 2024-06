El Gobierno echó al número dos del organismo que investiga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en transparencia y profesor de la Universidad Austral. Había sido designado en ese cargo en enero, al igual que el actual presidente de la unidad antilavado, Ignacio Yacobucci. La UIF es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El mes pasado, el organismo antilavado que está bajo el ala del ministro Mariano Cúneo Libarona se había presentado como querellante en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a partir del escándalo desatado por las fotos en las que se lo ve navegando por el Mar Mediterráneo en un yate, motivo por el que lo acusaron de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo cierto es que, en un principio, el propio ministro Cúneo Libarona había sostenido que la UIF no se presentaría más como querellante en causas penales, una bajada de línea que en el caso de Insaurralde no habría sido cumplida. Sin embargo, a pesar de que el pedido de renuncia a Tessio ocurrió a pocas semanas de ese hecho, ambas cuestiones podrían no estar del todo relacionadas: el Gobierno le había dejado una puerta entreabierta al organismo para avanzar en esa línea en casos de particular gravedad, ya sea por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.

“Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y Oficina Anticorrupción (OA), no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos”, había dicho en diciembre Cúneo Libarona en una entrevista con Infobae, en la que añadió: “Acá se desnaturalizaron los organismos, y terminaron siendo querellante. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”.

PL/JJD