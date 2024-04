El titular de la UIF durante el macrismo, nuevamente cuestionado por vínculos con un banco que debía investigar

Mariano Federici fue titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri y ha sido una de las espadas del macrismo en las denuncias y presentación de pruebas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gestión, también fue blanco de una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público al ordenar el archivo de un sumario contra el banco HSBC Argentina SA, que estaba siendo investigado por el organismo por no reportar operaciones sospechosas del narco-lavado.

En diciembre de 2022, cuatro años después de su decisión de archivar el sumario contra el HSBC, Federici y otras autoridades de la UIF fueron sobreseídos. El juez federal Luis Rodríguez estableció que Federici “no tuvo vínculos previos con dicho banco ni incompatibilidades contemporáneas y/o posteriores a sus funciones” y que el trámite del sumario se realizó “acorde a los lineamientos procedimentales determinados por el organismo”, publicó entonces Clarín.

Federici dejó la función pública en diciembre de 2019 y terminó yéndose del país. Vive y trabaja actualmente en los Estados Unidos. Se fue con un patrimonio declarado de poco más de $45,6 millones (unos US$760.000), nueve veces más alto del patrimonio con el que había ingresado en diciembre de 2015, con una inflación del 157,3% en cuatro años. Así consta en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En septiembre de 2021, casi dos años después de dejar la función pública, estando reinsertado en el ámbito privado, Federici adquirió junto a su esposa un departamento por US$2.050.000 en un exclusivo condominio de Miami: Two Tower Club Condo, ubicado en Key Biscayne, una de las zonas más pudientes de la ciudad estadounidense.

Los registros de esta adquisición son públicos, abiertos y la propiedad está a nombre del matrimonio, sin sociedades intermediarias. También es público el documento que permite acreditar que el departamento fue adquirido con un préstamo hipotecario del HSBC Bank USA. El crédito fue de US$1.435.000 más intereses.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade volvió a denunciar a Federici, esta vez públicamente en un video de su canal de YouTube, por el hallazgo de su propiedad y el crédito del banco. Los documentos respaldatorios fueron verificados por elDiarioAR con la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación. Fueron obtenidos del registro público de propiedades de Miami.

“Los documentos sobre el departamento en Miami son públicos y Federici no tiene nada que ocultar”, respondieron a este medio desde el entorno de Federici. “Vendió su casa en Argentina para comprarlo”. Dicha propiedad estaba valuada en casi $1,3 millón a finales de 2019, según su declaración jurada. Se estima que los funcionarios declaran sólo el valor fiscal de las propiedades y no el valor de mercado. La propiedad en Buenos Aires tenía 289 metros cuadrados. Cuando Federici adquirió la propiedad en Miami, el dólar oficial cotizaba en Argentina alrededor de $124. La casa en Miami equivaldría entonces a $213,2 millones.

“El banco HSBC de EEUU (una entidad completamente diferente de la argentina y regulada por el regulador financiero más respetable del mundo) financió parte de la compra a través de un crédito hipotecario. Se trata de una entidad en otra jurisdicción, por lo que no hay ninguna incompatibilidad posterior a su función pública en la UIF”, explicaron en el entorno de Federici.

“Federici vivió muchos años en Estados Unidos y tiene 20 años de historia crediticia en ese país, con trabajos importantes y bien pagos que le permitieron vivir bien, pero siempre haciendo lo correcto y en el marco de la ley”, respondieron cerca del exfuncionario.

“Son especulaciones falsas e infundadas de Tailhade. Federici no tuvo relación con ese banco distinta a la que pudo haber tenido con otros. Hubo un expediente en el que la UIF de su gestión sancionó al HSBC pero no fue en este expediente en particular porque en este caso no correspondía”, sostuvieron cerca del exfuncionario.

“Federici es un experto internacional en prevención de lavado de dinero, conoce los riesgos de haber investigado a la asociación ilícita que lideró Fernández de Kirchner y no va a ser tan imprudente como para comprar una propiedad a su nombre y el de su esposa en Estados Unidos, donde los registros son públicos y abiertos, sin haberse cerciorado legalmente de estar haciendo lo correcto, en el marco de la ley”, respondieron ante la consulta de elDiarioAR.

El caso HSBC

Los bancos están obligados por ley a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes para evitar el lavado de dinero del narcotráfico, el terrorismo y otras actividades del crimen organizado.

En diciembre de 2018, las autoridades de la UIF ordenaron que se archive de un sumario contra HSBC Argentina SA y sus directivos, que había sido abierto ante la posible violación por parte de la entidad bancaria de su deber de informar operaciones sospechosas de lavado. Tras la publicación del caso por parte del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) denunció a Federici y su segunda al mando del organismo, María Eugenia Talerico. Ambos quedaron imputados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. El banco ha negado la comisión de ilícitos.

Los seis integrantes del consejo asesor de la UIF incluso confirmaron ante la Justicia que votaron que el banco HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de narco-lavado, pero que la cúpula del organismo decidió exonerar al banco de su responsabilidad. Se trataba de una decisión inédita en la UIF, informó entonces La Nación.

El banco no había reportado múltiples operaciones financieras (como la compra de dólares sin poseer antecedente alguno ante la AFIP) llevadas adelante por el ciudadano argentino Marcelo Oscar Chirizola, que habría actuado en nombre propio con fondos pertenecientes al ciudadano colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre, y acusado de narcotráfico en Colombia y Estados Unidos. Mi Sangre fue luego condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico.

La causa fue iniciada por Tailhade y de acuerdo al entorno de Federici fue presentada a pedido de Fernández de Kirchner el mismo día que la UIF entregó su informe final de gestión. “Fue una represalia” ante las denuncias del organismo contra la entonces expresidenta, dijeron en el entorno de Federici ante la consulta de este medio. Las denuncias de la UIF terminaron, en parte, con una condena por administración fraudulenta a seis años de prisión por el caso Vialidad.

La UIF fue querellante en la causa y el juicio oral y público hasta la asunción de Alberto Fernández en el gobierno. También presentó sendos informes en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública y los casos Hotesur-Los Sauces, que también llevarán a Fernández de Kirchner a juicio.

“La denuncia contra Federici no debería haber sido ni siquiera investigada porque se cuestionaba una decisión fundada, que adoptó desde la presidencia de la UIF con el respaldo de todas las áreas técnicas del organismo y en un expediente administrativo, abierto incorrectamente por el kirchnerista Jose Sbatella”, explicaron en el entorno de Federici a elDiarioAR. “Quedó plenamente demostrado en la causa que el obrar de Federici fue absolutamente acorde a derecho y en el marco de las competencias que la ley le asignaba”, agregaron.

En su cuenta de X, entonces Twitter, Federici sostuvo que el HSBC “no merecía en este caso una sanción, porque logró demostrar en el sumario un obrar acorde a derecho; decisión fundada y reafirmada en la opinión experta de toda nuestra línea técnica”. “El Consejo Asesor de la UIF sostuvo una visión distinta, con argumentos que no compartimos”, afirmó el exfuncionario. “Pero como sus opiniones no resultan vinculantes conforme a la ley para quienes resuelven, optamos por seguir los dictámenes técnicos de nuestra línea en favor de no aplicar ahí la sanción”, aclaró.

Sin embargo, los consejeros del organismo que declararon ante el entonces juez Luis Rodríguez coincidieron en que la actuación de la línea técnica fue inusual o se excedió en su competencia. A la misma conclusión habían llegado los expertos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes señalaron presuntas irregularidades en el proceder de la UIF, publicó La Nación en 2021.

Hay un dato más en la denuncia de Tailhade ante la Justicia. El diputado citó la declaración indagatoria de la entonces ejecutiva responsables de área de Compliance del HSBC en Argentina, cuyo nombre mantuvo en reserva, y que consta en otro expediente judicial contra el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, que derivó en una denuncia contra el banco por parte del juez federal de Morón Néstor Barral.

De acuerdo al testimonio de la ejecutiva del HSBC, autoridades del banco tomaron “conocimiento por canales ilegales de la investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico” que tramitaba en la UIF. “Es decir, una alta fuente gubernamental le filtró una información confidencial a la que sólo la UIF tenía posibilidades de acceso”, dijo Tailhade en su denuncia.

“Esta comunicación ilegal favoreció al HSBC y sus directivos en la medida en que el aviso clandestino les permitió organizar los legajos de las personas que integraban el grupo vinculado al narcotráfico y empezar reportar sus operaciones como sospechosas a la UIF, pese a que estos informes debieron comenzar a fluir en el año 2008, año en que aparecieron los primeros fondos sospechados de provenir del narcotráfico”, escribió entonces el diputado. Esto último, le permitió a las autoridades de la UIF exonerar al banco y sus ejecutivos en el sumario que el organismo había abierto contra la entidad, agregó Tailhade.

