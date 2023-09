Una guerra falsa y aviones de combate: el conflicto entre Paraguay y Argentina dispara la fantasía en TikTok

Como parte de la cultura popular, internet es un lugar propicio para el esparcimiento de rumores y mitos, como ocurre desde tiempos inmemoriales con el boca en boca. Sin embargo, el hecho de que estas narrativas ocurran en un ecosistema mediático donde también nos informamos (y donde algunas cuentas se presentan como medios de comunicación o portales de noticias) suele inducir a confusión y desinformación.

Mucho de todo esto cae en el plano de las fake news –noticias falsas o información fuera de contexto dispuesta deliberadamente para desinformar–, pero no todo. Hay una parte de la confusión generalizada en internet que responde, no tanto al factor de la mala intención, sino a un empobrecimiento general de los marcos institucionales y metacomunicacionales que facilitan discernir la realidad de la fantasía, la broma de lo serio, la verdad de la mentira.

Es difícil determinar a rajatabla cuánto de esto aplica a lo que circuló estos días en relación a un supuesto e inminente conflicto bélico entre Argentina y Paraguay.

Circulan en TikTok algunos videos que tratan el conflicto entre Argentina y Paraguay y que alimentan la idea de una guerra inminente entre los dos países. Uno de ellos, con música dramática e imaginería militarista fue compartido en Twitter Argentina por el usuario @NachoMuruaga que se reconoció fascinado por el contenido y la viralidad del mismo. El texto en la pieza alerta a la Argentina de que “Paraguay es fuerte” y nos “va a dar hasta la madre”.

Hace un par de días que estoy siguiendo un fenómeno FASCINANTE: en TikTok Paraguay están convencidos de que se viene una guerra con Argentina.



El material circuló entre más usuarios locales que, haciendo gala del absurdo con el que normalmente se abordan los asuntos públicos en redes sociales, lo compartieron como algo cómico y produjeron memes en los que la Argentina se mostraba entre impasible e indiferente ante la supuesta animosidad bélica de nuestros vecinos.

Una línea de piezas meméticas y comentarios chistosos destacaron que Argentina ya está bastante complicada internamente como para sumar un conflicto de este tipo. En esta línea de conversación no es raro que haya reaparecido la figura Alberto Fernández, que a lo largo de su mandato devino en una especie de personaje memético para sugerir que uno (la persona que lo comparte) está “tapado de quilombos”.

Las declaraciones recientes del diputado paraguayo Ruben Rubín respecto a la necesidad de armarse ante una eventual guerra también suscitaron comentarios en redes sobre la misma tendencia de desestimar con burlas un enfrentamiento con Paraguay.

Sin embargo, no hay nada cómico en las piezas originales que parecen haber sembrado esta conmoción. Además de la que se mencionó al inicio de esta nota, en TikTok se pueden encontrar otras, muchas de ellas provenientes de un medio digital llamado Asunción Al Límite, que viene siguiendo el tema desde hace varias semanas e incluso levantando fragmentos de notas y entrevistas del canal de noticias local La Nación +.

Una de estas notas, por ejemplo, consiste en una entrevista con el candidato a Senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones y ex director ejecutivo de Yacyretá durante el gobierno de Cambiemos Martín Goerling, quien adjudica el conflicto a la “irresponsabilidad absoluta” de Sergio Massa y el Gobierno Nacional (al que “gracias a Dios ya le queda poco tiempo para irse de la Argentina”, según dice) y se solidariza con la posición del gobierno paraguayo.

Estos videos no sólo siguen las controversias por los peajes en la hidrovía y el suministro de energía entre los dos países (que según el presidente paraguayo Santiago Peña no están relacionados entre sí) sino también la noticia reciente de una autorización del Congreso de Estados Unidos para la venta a la Argentina de unos aviones cazas F-16 que solían pertenecer a las Fuerzas Aéreas de Dinamarca. Dicha autorización fue referenciada por Rubín en el mismo discurso donde dijo estar dispuesto a ir a una guerra. “¿Cuánto fue –no sé si me pueden recordar– el préstamo que le dio Estados Unidos (a la Argentina)? Casi cuatrocientos millones de dólares [sic], al país vecino para comprar aviones y demás cosas. Ahora hace una o dos semanas que se hizo público eso”. El diputado aclaró después, en entrevistas con periodistas locales, que sus palabras se sacaron de contexto y que no él no promueve ir a la guerra con Argentina sino que usó los rumores de conflicto para ejemplificar la necesidad –desde su punto de vista– de que Paraguay aumente su presupuesto en defensa.

El video en cuestión, que no figura en las publicaciones de TikTok de Asunción Al Límite –pero que comparte la misma música y gráfica que sus otros videos– dice que la eventual adquisición Argentina de las aeronaves militares “convertirá al ejército de dicho país en uno de los más fuertes de Sudamérica”. Y aclara a continuación: “justo cuando hay un conflicto entre Paraguay”, avivando aún más la hipótesis de un enfrentamiento, en este caso sobre una noticia que no tiene relación directa con las discrepancias entre ambos gobiernos.

Llama la atención encontrar también, entre las publicaciones de Asunción Al Límite, un fragmento del discurso de Javier Milei en la sesión de la Diputados del pasado 19 de septiembre en la que se trató la modificación al impuesto a las ganancias. El texto de la publicación dice: “El candidato a presidente de la República Argentina, el libertario Javier Milei, definió al Estado como una asociación criminal. Será? igual que en Paraguay…”

@asuallimite1 AlLimite: El candidato a presidente de la República Argentina, el libertario Javier Milei, definio al Estdo como una asociación criminal. Será? igual que en Paraguay... 🔻 Milei buscará bajar los impuestos. 🔳TN #AsuAlLimite ♬ sonido original - AsuAlLimite

¿Qué tendrá que ver Milei con este medio y los rumores de una guerra entre Argentina y Paraguay? La cuenta de TikTok Libertarios de Salta sugiere –de manera un poco conspirativa– en un video que levanta fragmentos de medios y declaraciones de legisladores paraguayos que la prensa y el gobierno argentinos podrían estar “especulando con entrar en un conflicto armado con Paraguay para evitar una humillante derrota con Milei”, como una especie de maniobra aparentemente orientada a suspender las elecciones argentinas.

Video de Libertarios de Salta, en TikTok, que sugiere la guerra con Paraguay como un intento deliberado por “evitar” la victoria de Milei.

La dispersión de todos estos elementos nos pone a atar cabos de un modo que se siente también un poco conspiracionista. Daría la impresión de que TikTok y las redes sociales están actuando como terminales de una campaña para agudizar posibles críticas al gobierno nacional y su candidato a presidente en materia de relaciones exteriores. No sería de extrañar que el argumento de que Massa nos está llevando a una guerra con Paraguay tenga alguna próxima aparición en la discusión política de cara a las elecciones.

Las tensiones entre ambos gobiernos son innegables y están en la agenda de los medios más serios. Es la figura de la “guerra”, por su evocación a un imaginario del desastre, lo que consolida una metáfora con mucho potencial para enmarcar una crítica al gobierno. Algo de lo que puede hacerse eco con mucha facilidad la población general, que no entiende al detalle de tarifas energéticas ni de acuerdos diplomáticos (temas que, además, no le interesan). Así se logra participar a más gente en un tema que, aunque tergiversado, se nutre de la coyuntura. Por medio de una falsa guerra se abre otro frente de ataque en la que ya existe y está en pleno desarrollo.

