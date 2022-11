Humedales: JxC y los gobernadores faltaron al debate, pero el oficialismo buscará sacar dictamen la semana próxima

En una reunión vaciada por Juntos por el Cambio y los gobernadores del Norte Grande, el oficialismo y parte de la oposición decidieron agendar para el jueves próximo la fecha en que un plenario de comisiones de Diputados buscará finalmente dictaminar sobre la ley de Humedales. La intención del oficialismo y parte de la oposición a favor de la norma es apurar el demorado trámite para poder llevar el debate al recinto antes de fin de mes, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.

El parteaguas que significa la ley de Humedales quedó expuesto hoy, cuando se retomó el cuarto intermedio –más de un mes después– de la reunión conjunta entre las comisiones de Recursos Naturales (RR.NN.), Agricultura y Presupuesto. La cita quedó marcada más por las ausencias que por las presencias: faltaron la mayoría de los legisladores cambiemitas, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agro, que hizo cuestionamientos reglamentarios a la convocatoria. Tampoco fueron los representantes de las provincias invitados, pese a que habían pedido expresamente ir para exponer sus argumentos en contra de la iniciativa.

“Para subirse al tren de la alegría ambientalista están todos, pero después cuando hay que poner la firma no aparece ninguno. Aflojemos con los niveles de operación, resolvamos el dictamen o no”, sentenció el kirchnerista Leo Grosso, presidente de la comisión de RR.NN., el cuerpo de trabajo que lidera el debate. Cuestionaba a la bancada opositora, pero también a los gobernadores, en su mayoría parte del Frente de Todos.

El plenario finalmente decidió convocar a una nueva reunión para el jueves próximo a las 13, con la intención de que se firme dictamen. Hay una decena de proyectos de ley con estado parlamentarios, pero uno en pugna: el de Grosso, que tiene el consenso de más de 500 organizaciones ambientales y sociales, además de apoyos en el mundo científico y académico. Es la iniciativa que cuestionan los gobernadores: denuncian que ataca el desarrollo productivo de las provincias, aunque el diputado oficialista remarcó que “no prohíbe ninguna actividad”.

Una sala semivacía y acusaciones contra los ausentes

La sala de reuniones del segundo piso del Anexo C de Diputados estuvo semivacía este jueves, por la ausencia de JxC, que suele ocupar las mesas a la izquierda del salón. Apenas tres legisladoras de la oposición dieron el presente, aunque no estuvieron en todo el debate: Soledad Carrizo, del bloque de la UCR, y Dolores Martínez y Danya Tavela, de Evolución Radical, el espacio referenciado en Martín Lousteau. De las gobernaciones del Norte Grande invitadas –Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones–, hasta ayer solo habían confirmado su participación dos funcionarios de segunda línea: el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna, y el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas catamarqueño, Carlos Barrionuevo. Hoy finalmente no aparecieron.

Sí estuvo la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, e intendentes de Córdoba y Santa Fe que quieren la ley. “Me genera un poco de tristeza, no quiero exagerar y que lo hormonal me invada, pero la verdad que me genera bastante decepción no poder hoy avanzar en la discusión y el dictamen de este proyecto, y que se esté constituyendo otro año más en el que no se consiga la necesaria ley de humedales para todo el país”, dijo la funcionaria de Axel Kicillof. Hizo una cerrada defensa de la ley: “No es anti-productivista”, consideró, sino “una herramienta de gestión necesaria” porque “el problema es urgente”.

“No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá”, cruzó a JxC el jefe comunal de Villa Constitución, Jorge Berti. “¿A quiénes representan sino todo el Congreso nacional si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar, por qué no están hoy acá? Y esto no tiene que ver con cuestiones partidarias; no estamos en contra de la producción, pero fundamentalmente que el ambiente sea sustentable. Debe haber un marco regulatorio e inversión”, reclamó.

Hace ya diez años que la ley de Humedales está trabada en el Congreso. Apenas dos veces tuvo media sanción, y solo del Senado. En Diputados apenas consiguió una vez un dictamen de la comisión de RR.NN., en el 2020, pero se frenó en el resto de los cuerpos de trabajo. Si este año llega al recinto de la Cámara baja, sería una situación inédita. Sin embargo, en los despachos oficialistas que la impulsan creen que el lobby en contra se profundizará en los próximos días. “Está todo muy encarajinado. La semana que viene se va a pudrir peor que hoy. No hay un camino muy fructífero”, aventuró un vocero parlamentario a elDiarioAr, luego del plenario de comisiones.

Una de las legisladoras más resonantes en su intervención fue Graciela Camaño, parte del Interbloque Federal, bancada que juega en tándem con Grosso. “Buryaile se ha comportado como un patrón de estancia. Como presidente ordena la comisión, pero no para hacer lo que se le cante”, se quejó la diputada bonaerense. “Lamento que los colegas de Cambiemos hayan abandonado la agenda ambiental. Se ve que la unidad va por arriba de todo, porque si hay un tema que los divide, no lo tratan”, le espetó a sus colegas opositores.

Desde JxC hicieron ayer un último intento de bloquear la reunión de hoy. Los presidentes de los bloques de la UCR, Mario Negri; de PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, la massista Cecilia Moreau, para que suspenda la reunión. Aludieron a una cuestión reglamentaria: que el cuarto intermedio pedido en septiembre había caducado, ya que la reunión del día 29 finalmente no se había realizado por el pedido de los gobernadores. “Ponen cualquier excusa para no debatir. Tenemos que dictaminar antes del 20 de noviembre para no dejar pasar un año más. El año de disputa política va en detrimento del cuidado de los recursos naturales. Me niego a que nos atemos a los designios de los gobernadores”, los cruzó Camaño.

“Va una década de debate y el espectáculo es bochornoso. No se aguanta más una ausencia y una maniobra más. ¿Cuántos negocios más quieren proteger? Porque si el ritmo es este no va a quedar planeta para cuidar”, dijo a su turno Myriam Bregman, del Frente de Izquierda-Unidad. La legisladora también cuestionó al oficialismo por la demora y la falta de decisión política en que la ley salga: “¿En serio quieren que salgamos a decir que esta ley no afecta a la producción? ¿Y por qué está trabada entonces? Si esta ley no avanza es porque afecta negocios y muy grandes”, denunció.

También criticó tanto al FdT como a JxC el socialista Enrique Estévez, que fue quien hace dos meses pidió en pleno recinto que haya un emplazamiento para que un plenario de comisiones trate finalmente la iniciativa. En su momento también lo apoyaron los diputados cambiemitas. “Hoy JxC mostró la hilacha y se lo dije anoche a Buryaile. Deberían estar acá dando la cara”, dijo el miembro del Interbloque Federal. Y concluyó: “Están todos bastante embarrados con el mismo barro y lo van a estar, si seguimos con esta dinámica política. Me da vergüenza todo este proceso”.