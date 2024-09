Javier Milei continuó la discusión con Cristina Fernández de Kirchner desde Mendoza: “Esto va para vos”

“Quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice 'Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado'”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso de cierre durante la 45° edición de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde había prometido que le enseñaría economía “ad honorem”.

Después de cantar “Hola a todos, yo soy el león” bajo la justificación de que de otra manera no sería él, procedió a “cumplir su promesa” de darle una lección a la exvicepresidenta y lamentó que por la carta que ella publicó este viernes por la mañana él debió “cambiar sus planes”.

“Dadas las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy y todo el daño que le ha causado a la Argentina bueno, (por eso) voy a tener que estar explicando cosas obvias así que, para Cris... Saludos, Cris. Esto va para vos”, lanzó.

Para todo esto, Milei criticó al Banco Central, repasó algunas cifras y procedió a hacer una descripción minuciosa de “condiciones iniciales, un diagnóstico y un diseño de política monetaria”. “En la primera década del Banco Central se disparó la tasa de inflación”, comenzó.

Con referencias a Ricardo Alfonsín, críticas a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández y a Alberto Fernández, a quien llamó “autócrata golpeador” se metió en un hondo camino sobre la historia de la inflación en la Argentina. También habló de este dato durante el gobierno de Mauricio Macri y comparó todo esto con lo que sucede en la actualidad. “Cristina se olvidó de decir que una de sus maneras de combatir la inflación era mentirla”, agregó Milei y cuestionó: “No nos parece que la fórmula sea romper el termómetro”.

En otro pasaje de su discurso, dijo: “Se espantan tanto por los pobres, pero eso no es algo que se genera de manera instantánea (...) Como les molestaba el índice de pobreza, decidieron no publicarlo más. Debe ser muchísimo más fácil conseguir logros dibujando números”. Al respecto, desafió: “No es la forma que hemos decidido tomar, nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que decir una mentira confortable”.

Milei no soltó las críticas al kirchnerismo y trajo a la mesa un viejo conflicto: “Los desastres que hicieron con YPF nos van a costar carísimo a los argentinos”. También se refirió a “la herencia”, sobre la que dijo: “Nosotros describimos la herencia, pero no nos quejamos de la herencia, porque también vamos a ser sinceros, en condiciones normales de presión y temperatura no gana un liberal libertario la presidencia”.

La chicana de Adorni desde el aire

“Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la 'falacia de la pista falsa' al aún no haber mostrado su título. Saludos”, escribió en su cuenta de X el vocero presidencial Manuel Adorni luego de la carta que la expresidenta escribió con una fuerte crítica a la gestión peronista, pero también a la libertaria, que fue respondida por el propio Milei con el desafío de que horas más tarde, en el cierre de la 45° edición de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), le enseñaría economía “ad honorem”.

Minutos después, Milei, Adorni y el ministro de Defensa Luis Petri aterrizaron en el aeropuerto de la IV Brigada donde fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Luego se trasladaron al Hotel Sheraton donde aguardaron hasta el horario del discurso en medio de un estricto operativo de seguridad similar al que se despliegan en aeropuertos y museos internacionales: con scaner, detector de metales, policía aeroportuaria y gendarmería.

El despliegue se da un día después de que el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino haya sido víctima de un atentado y bajo la fuerte promesa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de que todo estaría bajo control y sin conflictos.

Bausili, en el IAEF: “Tenemos la posibilidad de evitar una crisis terminal, por eso decidimos no liberar todo”

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, también participó de la convención y se refirió a los que piden al Gobierno avanzar más rápido con las desregulaciones. “Creemos que tenemos la posibilidad de evitar esa crisis terminal, con un sendero que quizás es mas difícil, pero pasar por esos procesos terminales es muy doloroso para la sociedad. Estamos trabajando en esta etapa, controlada por las regulaciones que existen, por eso decidimos no liberar todo”, sostuvo.

Al compartir el panel con su par de Perú, Julio Velarde, el titular del BCRA dijo que “el Rodrigazo fue un intento de hacer lo que hizo Perú pero fracasó porque después no estuvo el compromiso fiscal”.

Por otra parte, Bausili remarcó que se están “poniendo los carriles para que la sociedad pueda elegir” como transaccionar, y que por eso se habla “de competencia de monedas”.

