La Justicia intimó a Jésica Cirio a entregar su celular en 24 horas en la causa que investiga a Insaurralde

El juez federal Luis Armella intimó a Jésica Cirio a entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo, el exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La medida apunta a preservar y analizar los archivos originales de los videos difundidos durante el fin de semana, en los que se observa a la conductora y modelo manipulando fajos de dólares en una vivienda que compartía con Insaurralde en la localidad bonaerense de San Vicente.

Qué busca determinar la Justicia

Según fuentes judiciales, el objetivo es establecer el origen de las grabaciones, la fecha en que fueron realizadas y el lugar exacto donde fueron filmadas. Para ello, se realizará una pericia sobre el dispositivo de Cirio en busca de los archivos originales y de información asociada a su registro.

Los abogados de la conductora adelantaron que cumplirá con la orden judicial y pondrá el teléfono a disposición del tribunal.

Actualmente, las imágenes son analizadas por la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, que interviene en la investigación sobre la evolución patrimonial de Insaurralde y el posible origen de fondos bajo sospecha.

La situación procesal de Cirio

A través de un comunicado público, Cirio sostuvo que el dinero que aparece en los videos proviene de su actividad laboral y empresarial desarrollada desde los 18 años. Además, afirmó que el material fue objeto de “manipulaciones digitales” y denunció que desde hace más de un año recibe intentos de extorsión vinculados a esas imágenes.

La conductora permanece imputada en la causa que investiga a Insaurralde por presuntas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Justicia busca determinar si participó en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos y si puede justificar la evolución de su patrimonio.

Como parte de la investigación, también fueron allanadas propiedades vinculadas a Cirio en busca de documentación, registros patrimoniales y otros elementos considerados relevantes para reconstruir cómo fueron adquiridos distintos bienes e inmuebles que forman parte del expediente.

Con información de NA