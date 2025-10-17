Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, generó una fuerte polémica al asegurar que votar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.

Las controvertidas declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista en el programa “Pan y Circo”, de Radio Rivadavia. Consultada sobre a qué sector del electorado buscaba persuadir, Reichardt diferenció al votante del PRO del kirchnerista.

Sobre este último, afirmó: “De verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice ‘yo voto al peronismo o al kirchnerismo’ va con problemas…”. Ante la sorpresa de los conductores, se le repreguntó si había dicho “enfermedad mental”, a lo que la candidata libertaria ratificó con un contundente “Sí”.

Luego, intentó explicar su afirmación: “Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas ‘yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?’”.

Según Reichardt, no se trata de una diferencia ideológica, sino de una cuestión más profunda. “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”, enfatizó.

Más adelante, intentó matizar sus dichos iniciales: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

Para reforzar su punto, la candidata, que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de LLA por la Provincia, utilizó ejemplos personales: “Vivo en Capital y en Provincia, en Pilar y acá. Y soy de zona sur. Yo a Banfield… es un asco, y vos decís ¿por qué siguen votando lo mismo?”.

Reichardt también resaltó su identificación con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y la influencia de sus ideas en su salto a la política. “Yo ahora si Dios quiere voy al Congreso, antes era una ciudadana y antes de que Milei sea presidente dije ‘yo quiero las ideas de este hombre’, creo en él”, contó la candidata.

La dirigente ocupa el segundo lugar en la lista por la provincia de Buenos Aires y competirá para llegar al Congreso el 26 de octubre.

NB con información de NA.