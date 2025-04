Kicillof enfrenta un día decisivo en plena profundización de su pelea con Cristina

Axel Kicillof enfrentará este jueves un día decisivo en el marco de su pelea con Cristina Fernández de Kirchner, en el que podría dar alguna definición sobre el calendario electoral de la Provincia, el tema que mantiene en vilo a las distintas tribus del peronismo.

La sesión en la Legislatura, prevista para las 14, tiene en su temario cinco proyectos para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). A unas pocas cuadras y una hora después, arrancará un acto en el teatro Argentino de La Plata, organizado por la subsecretaría de Economía Popular, encabezada por Daniel Menéndez, en el que disertará el gobernador.

Las diferencias que arrastran hace meses Cristina y Kicillof se profundizaron en las últimas semanas debido a la discusión por el cronograma electoral. Mientras que el gobernador quiere desdoblar la elección provincial y suspender las PASO, la presidenta del PJ presiona por elecciones concurrentes, es decir, que se hagan el mismo día que las nacionales, previstas para el 26 de octubre.

Además de Cristina y Kicillof con sus respectivos equipos, la pelea se amplificó a los intendentes, que se sintieron presionados a elegir bandos. El gobernador consiguió que unos 45 se expresaran a favor de su pedido de desdoblamiento. En el PJ lo chicanean con que, si bien ese número es contundente sobre el total de 84 intendentes peronistas, representa una minoría en términos de votos. “En las PASO de 2023, esos intendentes peronistas obtuvieron 1.303.262 votos. El total de votos de Kicillof al ser reelecto fue de 4.330.382. Tendrán muchos municipios, pero no tantos votos”, sacan cuentas desde el Patria.

El kirchnerismo intentó una jugada para que la Legislatura fije la fecha en los comicios provinciales, por eso presentó un proyecto a través de Teresa García en el que además de suspender las PASO –como reclamó el gobernador– le agrega un artículo para fijar que las elecciones sean concurrentes (en la msima fecha que las nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre). La pulseada se profundizó al punto de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se arrogan la facultad constitucional de fijar la fecha electoral. García, presidenta del bloque de senadores de UP, llegó a deslizar que sería “inconstitucional” que esa fecha la fije el gobernador por decreto.

En caso de que el kirchnerismo y La Cámpora acudan a los tribunales por el desdoblamiento, el axelismo no descarta dar la pelea en la Justicia. “Igual queremos creer que no cruzarán ese límite”, respondieron a elDiarioAR fuentes de la gobernación bonaerense.

Lo cierto es que, en esta discusión que parece estar fuera de control, tampoco descartan una fractura. “El martes, el kirchnerismo estaba negociando con el PRO y LLA para meter de prepo la concurrencia en el proyecto de (el massista) Rubén Eslaiman”, afirmó una fuente cercana al gobernador.

En La Plata repiten que este jueves no habrá novedades sobre el desdoblamiento, porque se tomarán el tiempo para pensar una respuesta y aun siguen apostando a “encontrar una salida consensuada”. Pese a eso, en el peronismo corre la versión de que el decreto para desdoblar ya está redactado y que la fecha elegida para la elección bonaerense sería el 13 de agosto.

El domingo a la noche, Cristina participó de una cena en un restaurante de Ezeiza con intendentes y gobernadores afines, a quienes les sugirió que podría presentarse como primera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral en caso de que Kicillof avance con el desdoblamiento. Sería una jugada muy audaz, que abre distintas lecturas: ¿se trató solamente de una amaneza para que llegue a los oídos de Kicillof y evitar que desdoble, o de verdad está dispuesta a jugar a fondo? Desde el Patria no lo confirman, pero en La Plata no descartan que de verdad esté dispuesta a hacerlo.

El tema resulta sensible, porque la Tercera comprende a los municipios más grandes en términos electorales y en algunos de ellos los intendentes están inclinados por Kicillof, como en el caso de La Matanza o Avellaneda, donde Jorge Ferraresi se convirtió en uno de los principales promotores de la emancipación.

La pelea entre ambos espacios ya empezó a impactar en la gestión. El martes, Kicillof tuvo la primera baja de un funcionario de La Cámpora en su gobierno. El subsecretario de Deportes, Leandro Lurati, dejó su cargo con críticas explícitas a Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y su jefe directo según el organigrama bonaerense. La salida despertó dudas sobre qué podrían hacer otros camporistas en el gobierno, como Juan Martín Mena (Justicia), Florencia Saintout (Cultura) y Daniela Vilar (Ambiente).

En el axelismo consideran que se llegó a una situación de no retorno por el hecho de que La Cámpora y Cristina no quisieran aceptar que Kicillof formara parte de una mesa de discusión de la estrategia. “Es tan sencillo como eso: no le quieren dar el lugar que sí le dieron a (Martín) Insaurralde en el 23”, afirmó a elDiarioAR uno de sus colaboradores. Si bien insisten en que el desdoblamiento debe ser “un entendimiento con reglas claras de todas las partes”, también culpan al otro sector por avanzar sin intentar llegar a un consenso. Mientras tanto, los distintos sectores analizan candidatos y estrategias, sin descartar una fractura.

LA/DTC