El kirchnerismo, sobre la decisión de la Corte: “Borraron con el codo lo que escribieron con la mano”

“Quiero felicitar a la diputada Reyes que se va a integrar el Consejo de la Magistratura. Le deseo mucha suerte en esta tarea”. La frase del kirchnerista Rodolfo Tailhade rompió el clima que había en la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, que estaba a punto de iniciar el debate por la reforma del organismo judicial, impulsada por el oficialismo y muy cuestionada por la oposición. En silencio, la radical Roxana Reyes devolvió las gentilezas con un gesto desde su silla.

La decisión de la Corte Suprema de aceptar la designación de los legisladores Reyes, por Diputados, y Martín Doñate, por el Senado, como miembros del Consejo de la Magistratura se coló este martes en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la sala 2 del Anexo C de la Cámara baja.

Fue el propio Tailhade el que metió el tema, luego de haber cuestionado la decisión de la Corte por su demora de más de un mes: “Estaban tratando qué encontrar para joderlos, fundamentalmente a Doñate”, le dijo el diputado del Frente de Todos a elDiarioAR.

“Borraron con el codo lo que escribieron con la mano, porque (el presidente del máximo tribunal, Horacio) Rosatti dice que no puede funcionar si no está totalmente integrado el Consejo. Entonces era una cuestión que tenía que ser sí o sí. No tenían ningún argumento para rechazarlo”, agregó el titular de la comisión de Justicia.

Reyes fue de las pocas figuras de la oposición que participaron del plenario, pero se retiró antes que finalizara, sin hacer declaraciones a la prensa. Con ella, desde la oposición estuvieron Mario Negri, de la UCR; Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, Luciana Lospenatto y Pablo Tonelli, de PRO, y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. Varias sillas se mostraron vacías durante el debate, a diferencia del plenario que hubo durante la mañana en el mismo Anexo C sobre la boleta única de papel, iniciativa impulsada por todo el arco opositor.

“Vamos a acompañar a Reyes en su jura; para nosotros el criterio de selección fue el adecuado. Pero no pasó lo mismo en el Senado, donde hubo un fraude a la ley”, dijo Negri, al salir del plenario, sobre el nombramiento de los consejeros. Por la Cámara alta la oposición había propuesto a Luis Juez, que quedó afuera luego de que Cristina Kirchner dividiera el bloque oficialista para ganar dicho asiento como segunda minoría.

La reforma

La reforma del Consejo impulsada por el oficialismo –que dispone el número de miembros de la Magistratura en 17 y excluye a la Corte Suprema– es rechazada por todo Juntos por el Cambio. Desde el lunes 18 de abril, la Magistratura funciona con 20 miembros y está a cargo del supremo Rosatti, luego de que declarara inconstitucional la composición anterior, de 13 miembros.

La agenda del plenario de las comisiones de este martes estuvo marcada por la participación de cuatro invitados, principalmente convocados por el oficialismo para robustecer su proyecto, que ya tuvo media sanción en el Senado. Tres de las cuatro voces especialistas acompañaron el punto de que la Corte esté excluida del Consejo, o por lo menos que no lo presida, una modificación que no contempla la iniciativa original que ahora el kirchnerismo estaría dispuesto a aceptar para que avance su tratamiento en Diputados, donde no tiene el número suficiente de votos propios para darle sanción definitiva.

Tal como anticipó elDiarioAR, el FdT estudia buscar llegar a un acuerdo con parte de la oposición, como el Interbloque Federal y Provincias Unidas, que acompañarían que el máximo tribunal integre el organismo. En esa estrategia la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal) sería una pieza clave, aunque no participó del plenario de esta tarde. “Ya es una buena señal que Graciela Camaño aporte el debate. Vi un proyecto de ella de 2011 que va en ese sentido”, señaló Tailhade también en declaraciones periodísticas.

“Considero relevante que que sea el propio Consejo el que decida sus autoridades, y no que lo dicte la propia ley”, apuntó Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), el primero de los especialistas en tomar la palabra en el plenario.

“El consejo no depende del Poder Judicial, sino de todos los poderes del Estado. Es importante que se trabaje y respete la independencia del Poder Judicial”, indicó Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán y de la Federación Argentina de la Magistratura. Y apuntó: “Necesitamos un Consejo ágil, despolitizado y sin burocracia”.

A su turno, Milagros Noli, secretaria letrada de la Suprema Corte de Mendoza, también acompañó que el máximo tribunal no ocupe la presidencia del organismo judicial.

El único invitado en contra de la iniciativa oficialista fue Miguel Piedecasas, ex presidente del Consejo. “La Corte participando también se autolimita”, defendió el abogado jurista, y en un sonado discurso le exigió al plenario de comisiones: “Saquen una ley nueva y compleja, que regule todos los aspectos, con un altísimo consenso para que tenga base política-institucional”.

Con más invitados en agenda, el plenario de las comisiones por el Consejo de la Magistratura continuaría la semana próxima, pero es incierta la fecha en que el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto. Primero, debe conseguir los apoyos necesarios de la oposición para alcanzar el número mágico de 129 voluntades a su favor –hoy apenas tiene 117–, sin el cual la reforma que desvela a Cristina Kirchner está condenada al fracaso.